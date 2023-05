Achat de garnitures et de détails architecturaux

Un guide d’achat détaillé sur les garnitures architecturales, les détails, les menuiseries et les matériaux couramment utilisés pour créer des garnitures décoratives extérieures.

Vous êtes-vous déjà émerveillé devant le pain d’épice complexe d’un victorien classique de San Francisco, admiré un majestueux colonial du sud ou apprécié les détails travaillés à la main d’un bungalow Craftsman ?

Une caractéristique commune à toutes les maisons de style traditionnel exceptionnelles est la grande menuiserie architecturale : les moulures, les poteaux, les colonnes et autres détails appliqués à l’extérieur des maisons.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, vous trouverez des informations utiles sur les types de détails architecturaux et de colonnes utilisés sur les maisons.

Les nouveaux détails architecturaux, les colonnes et les menuiseries similaires sont fabriqués à partir de divers matériaux. Voici un aperçu de chacun :

Matériaux de garniture composites

Les garnitures extérieures et intérieures PrimeTrim de Georgia-Pacific sont un composite entièrement en bois qui est très résistant à la pourriture et à la pourriture et n’a pas de nœuds, d’articulations ou de défauts. Il est vendu apprêté en usine sur la face et les deux bords et nécessiterait moins de repeindre que les boiseries traditionnelles. Il est fabriqué en longueurs de 16 pieds et peut avoir une surface lisse ou texturée.

Garniture et détails en plâtre

Le plâtre est utilisé depuis des siècles pour créer des détails intéressants. Sur les extérieurs des bâtiments, il est utilisé pour certaines colonnes, corbeaux, plaques murales et autres petits détails.

Un avantage pour le plâtre est qu’il est entièrement naturel ; il est fabriqué à partir de gypse et généralement renforcé de chanvre. Mais il doit être scellé pour la protection contre les intempéries.

Plaster Cast Designs, à Shelbyville, Tennessee, est une entreprise qui vend une vaste gamme de pièces en stock par correspondance et peut fabriquer des pièces sur mesure sur demande.

Garniture en mousse de polyuréthane

Les nouvelles moulures et éléments architecturaux sont généralement fabriqués à partir de mousse de polyuréthane à haute densité. Facile à couper et à fixer avec des outils de menuiserie standard, le polyuréthane n’est pas sujet à certains problèmes associés au bois : rétrécissement, dilatation, gauchissement, éclatement et pourriture.

Les détails moulés sont généralement finis en usine avec un apprêt anti-UV et une finition acrylique blanche. Les composants peuvent être peints ou teints avec une teinture non pénétrante et, contrairement aux finitions sur bois, les finitions sur polyuréthane ont tendance à durer un peu plus longtemps.

Contrairement aux moulures en bois qui sont souvent combinées à partir de plusieurs pièces différentes, ces produits sont d’une seule pièce, ce qui les rend beaucoup plus abordables à installer que le bois.

De nombreux composants différents sont disponibles. Le plus grand fabricant de ces produits, Fypon, fabrique plus de 3 500 styles et tailles différents. Et si vous ne trouvez pas une pièce en stock qui vous convient, vous pouvez l’obtenir sur mesure selon vos spécifications. NMC Focal Point et Orac Decor distribuent également une gamme complète de produits à travers les États-Unis.

Les produits typiques fabriqués à partir de polyuréthane comprennent les encadrements de porte (complets ou avec des pilastres, des manteaux et des frontons séparés), des linteaux de fenêtre décoratifs, des panneaux surélevés pour sous les fenêtres, des supports décoratifs à volutes, des garnitures de pignon, des garnitures d’angle, des volets, des blocs de denticules pour sous soffites, moulures de corniche, et plus encore.

De nombreux propriétaires installent eux-mêmes les moulures en polyuréthane en suivant les instructions du fabricant. Ces matériaux sont découpés avec des scies à bois classiques (une boîte à onglets spéciale est disponible pour les grands profils). Ils sont généralement cloués en place avec des clous de finition, mais des adhésifs spéciaux sont utilisés pour joindre les moulures qui créent des joints garantis de ne pas se fissurer ou se séparer. Les petits profilés ont le même prix que le bois, mais les profilés plus grands sont plus économiques car ils sont fabriqués en une seule pièce.

Pour les catalogues de vente par correspondance ou les noms des revendeurs à proximité, vous pouvez contacter directement les entreprises. Parce que les offres sont si vastes, la meilleure façon de vérifier les prix est d’obtenir un catalogue ou de regarder en ligne. Par exemple, les moulures couronnées les plus populaires d’Orac Decor vont d’environ 10 $ par pied linéaire à 17 $ par pied. Tous sont vendus en longueurs de 6 1/2 pieds.

Garnitures et détails en bois

Les détails en bois sont faciles à couper et à fixer, durables et, ce qui est important pour les puristes de la restauration, authentiques. Le pin, un bois tendre, est très couramment utilisé ; le peuplier est un bois dur d’un prix modéré. D’autres espèces telles que le séquoia, le cèdre et le chêne sont également utilisées. Bien que certaines espèces, telles que le séquoia et le bois de cœur de cèdre, aient une résistance naturelle à la pourriture, tout le bois doit être protégé des intempéries avec de la teinture ou de la peinture. Pour garantir une protection continue, cette finition doit être réappliquée toutes les quelques années.

Le pain d’épice en bois, les poteaux de départ, les poteaux de porche, les moulures et les menuiseries en bois similaires sont fabriqués à la fois par de petites usines locales et par de grandes usines qui distribuent aux centres de rénovation domiciliaire, aux cours à bois et aux ateliers de menuiserie, et vendent directement en ligne et par correspondance catalogues.

Silverton Victorian Millworks et Vintage Wood Works sont deux de ces entreprises qui proposent des produits par correspondance. Ces entreprises ont de nombreux composants en stock et produiront des composants personnalisés.

Combien coûtent les finitions en bois ? Parce que les offres sont si variées, même les prix approximatifs sont presque impossibles à donner. La main courante populaire du Colorado de Silverton, qui mesure 2 pouces sur 2 3/4 pouces, coûte environ 4,50 $ par pied linéaire en pruche et 7,50 $ par pied linéaire en chêne. La meilleure façon de voir les sélections et de déterminer les prix est de consulter les sites des fabricants en ligne ou de demander un catalogue.

En général, le bois de qualité est une ressource rare et chère, et vous payez en conséquence. Le bois destiné à être peint est considérablement moins cher que le matériau destiné à être fini naturellement ou teinté avec une finition transparente. Lors du choix du bois, vous devez également tenir compte du fait que plusieurs types de moulures sont en fait fabriquées sur place à partir de plusieurs profilés de moulures; les coûts de main-d’œuvre et de matériel peuvent augmenter avec le degré de complexité.

Terminologie de la menuiserie architecturale

Voici quelques-uns des termes de base utilisés pour décrire la menuiserie architecturale :

Entourage d’arche. Garniture demi-ronde ou elliptique montée au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre.

Support. Blocs filigranes ou ornementaux entre un support vertical et un élément horizontal. Les supports fournissent généralement un contreventement ou un support entre un poteau et une poutre ou une poutre et une corniche.

Capital. Le sommet décoratif d’une colonne ou d’un pilastre.

Corbeau. Un bloc court ou un support dépassant d’un mur, souvent destiné à fournir un support pour un élément horizontal. Voir Qu’est-ce qu’un corbeau ? DESSOUS.

Corniche. Saillie au sommet d’un mur, sous l’avant-toit d’un toit.

Blocs denticulés. Blocs fixés à un mur selon un motif denté.

Moulage denticule. Une moulure dentée fixée à un mur. Voir ci-dessous pour plus.

Décoration de pignon. Un filigrane ou un panneau de forme triangulaire s’insère dans l’extrémité inclinée d’un toit à pignon.

En-tête ou tête. Une projection horizontale au-dessus d’une fenêtre ou d’une porte.

clé de voûte. Un bloc angulaire centré sur une porte ou une fenêtre dans un en-tête ou un manteau.

Persiennes. Panneaux à lattes de différentes formes montés dans la partie supérieure d’un mur pignon pour assurer la ventilation du grenier.

Manteau. Une projection horizontale au-dessus d’une porte.

Moulures. Une variété de pièces de garniture, généralement vendues en longueurs.

Fronton. Un panneau décoratif pointu, arrondi ou autre directement au-dessus d’une porte.

Pilastres. Colonnes verticales décoratives fixées au mur ou au cadre de chaque côté d’une porte.

Quoins. Blocs rectangulaires qui s’étendent jusqu’au coin d’un bâtiment.

Volets. Couvre-fenêtres fonctionnels ou décoratifs montés de chaque côté d’une fenêtre.

Moulage de denticules

Le moulage en denticule, un petit bloc rectangulaire qui, lorsqu’il est répété, ressemble à une rangée de dents espacées, est appliqué aux maisons comme un type de garniture décorative. Du mot latin « dent », qui signifie dent, le moulage des denticules est apparu pour la première fois en France au XVIe siècle.

Courant dans l’architecture corinthienne, ce type de menuiserie fantaisiste est généralement cloué le long du fascia ou sous la corniche d’une maison traditionnelle, ou il peut être installé comme un type de moulure couronnée autour du périmètre du plafond d’une pièce.

Dans le passé, la moulure à denticules était fastidieusement fabriquée, pièce par pièce, à partir de bois ou de plâtre. Aujourd’hui, il est toujours fabriqué de cette façon, mais vous pouvez prendre un raccourci pour obtenir le même look. Vous pouvez acheter des longueurs de mousse de polyuréthane monobloc ou de moulures en vinyle, qui sont plus abordables et moins sujettes à la pourriture, au rétrécissement, au pelage et à d’autres problèmes communs aux menuiseries construites.

Qu’est-ce qu’un corbeau ?

Un corbeau est une projection architecturale ou un support en forme de support qui sort d’un mur pour supporter une poutre ou un autre poids, bien que certains corbeaux soient purement décoratifs.

Un encorbellement, parfois appelé encorbellement, peut être constitué de briques ou de pierres disposées à partir de la face du mur, ou il peut s’agir d’un petit morceau de bois, parfois sculpté. Corbel est également utilisé comme verbe: Corbel out signifie construire un corbeau. Le mot ancien français « corbel stems » vient du latin corvuspour corbeau, faisant peut-être référence aux premières gargouilles.

Corbel est apparu comme un terme architectural au XVe siècle, indiquant une projection d’un mur destinée à supporter un poids. Les architectes français classiques étaient assez précis sur la composition d’un corbeau, précisant que les côtés d’un corbeau étaient perpendiculaires au mur et qu’il projetait plus loin que sa hauteur.

En Angleterre, corbeau était strictement un terme architectural technique jusqu’à ce que Sir Walter Scott lui donne une mystique lorsque, dans son roman de 1805, « Lay of the Last Minstrel », il écrivit : « Les corbeaux étaient sculptés de manière grotesque et sinistre. »

Le terme « menuiserie architecturale » englobe une gamme de matériaux et de produits. Également connu sous le nom de «garniture architecturale», «ornementation architecturale», «détail», «art de charpentier» ou simplement «garniture», il s’agit des volets qui flanquent les fenêtres, des frontons et des pilastres qui entourent les portes, des moulures dentelées et couronnées, des colonnes , et d’autres éléments qui ajoutent de l’intérêt et ancrent l’architecture d’une maison dans la langue vernaculaire d’une période et d’un style donnés.

Une grande partie de la menuiserie joue également un rôle fonctionnel. Les moulures cachent les transitions entre différents matériaux et les colonnes fournissent un support, par exemple. Les colonnes structurelles sont fabriquées à partir de bois, d’aluminium extrudé ou de composites de fibre de verre. Les colonnes décoratives non structurelles, fabriquées à partir de polymères, sont creuses au centre pour permettre un poteau en bois ou en métal.

Si vous possédez une maison traditionnelle plus ancienne ou si vous avez même l’intention de construire une maison de style traditionnel, il est avantageux de se familiariser avec les menuiseries décoratives. La garniture de nombreuses maisons plus anciennes a souvent été enlevée ou, lorsqu’elle n’a pas été enlevée, elle est en mauvais état, car la menuiserie est particulièrement vulnérable aux abus des intempéries. Certains fabricants de revêtements en vinyle proposent une gamme de menuiseries classiques décoratives qui se coordonnent avec leurs systèmes. Il s’agit notamment des encadrements de portes et de fenêtres, des volets, des poteaux d’angle, des moulures à denticules, etc.

Le matériau traditionnel pour les détails architecturaux est le bois, généralement le pin, le sapin, le séquoia ou le cèdre. Les motifs ornés de moulures et de menuiseries sont constitués en combinant une variété de profils de moulures en bois plus simples.