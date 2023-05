À quoi s’attendre lors de l’achat de tapis

Alors que beaucoup de gens pensent que la nouvelle moquette est une amélioration esthétique, le processus de re-moquette a beaucoup en commun avec un projet de rénovation majeur. La moquette est un article coûteux qui nécessite des connaissances sur les matériaux et la conception pour vous assurer d’obtenir le meilleur produit pour vos besoins. De plus, vous devez gérer les entrepreneurs qui l’installeront dans votre maison.

Voici un guide de ce à quoi vous attendre lorsque vous décidez d’acheter une nouvelle moquette.

Considérer les fibres et les types de tapis

Lorsque vous magasinez, pensez à l’endroit où la moquette sera placée et à l’usure qu’elle subira. Cela vous aidera à choisir un matériau de tapis. Voici un aperçu de certaines des options les plus courantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre article « Guide d’achat de tapis ».

Fibres de tapis

Gardez à l’esprit que les fabricants utilisent souvent leurs propres noms de marque pour les matériaux de leurs produits. La fiche technique de la moquette doit indiquer le nom réel de la fibre utilisée.

Nylon est un bon matériau à usage général, et il peut être utilisé dans la plupart des styles de tapis trouvés dans toute la maison, des berbères à profil bas aux poils plus épais. Il est résistant aux taches et résilient, ce qui signifie qu’il revient rapidement après que quelqu’un marche dessus.

Polyester a une sensation de luxe et est souvent utilisé dans les tapis à poils épais. C’est un bon choix pour les zones à faible trafic telles que les chambres à coucher.

Triexta est une fibre relativement nouvelle développée par DuPont. C’est une sous-classe de polyester qui est plus durable et résistante aux taches que le polyester traditionnel. Tous les fabricants de tapis n’incluent pas les fibres Triexta dans leurs gammes de produits.

Oléfine, ou polypropylène, résiste à l’humidité et à la moisissure. L’oléfine est souvent utilisée dans les moquettes intérieures/extérieures.

Laine est considéré comme un matériau de moquette de luxe car il s’agit d’une fibre naturelle épaisse et douce au toucher. Cependant, il n’est pas aussi résistant aux taches et coûte plus cher que les autres types de tapis.

Coupes de tapis et construction

Vous devriez également considérer la construction du tapis. De nombreux fabricants utilisent les termes suivants :

Boucle. Dans un velours bouclé, les deux extrémités de la fibre sont attachées au support. Cela crée un tapis à profil bas qui a une bonne résistance à l’usure. Sur certains tapis, les touffes bouclées ont toutes la même hauteur, mais des tapis à boucles multi-hauteur sont également disponibles. C’est un bon choix pour les zones à fort trafic.

Texture. C’est l’opposé de la construction en boucle et est souvent appelé pile coupée. Les fibres coupées produisent des tapis avec des poils profonds qui ont une sensation luxueuse. C’est un bon choix pour les zones à trafic faible à modéré.

Modèle. Il s’agit d’une combinaison de touffes de boucles et de textures, produisant des tapis avec un motif perceptible. Ces tapis sont souvent utilisés dans des cadres formels.

Frise. Les fibres du tapis sont torsadées, produisant un aspect texturé et informel. Les tapis frise conviennent aux zones à fort trafic.

Avant d’acheter de la moquette

Avant de choisir votre tapis, mesurez la largeur et la longueur de la pièce où le tapis sera installé, puis multipliez les deux nombres ensemble pour trouver le nombre de pieds carrés que vous devez couvrir. Cependant, la moquette est vendue au mètre carré, alors divisez le nombre de pieds carrés par 9 pour obtenir une estimation du nombre de mètres dont vous aurez besoin. L’installateur fera un suivi avec une mesure officielle. La mesure de l’installateur est importante car elle lui permet de concevoir un agencement qui minimise le nombre de coutures.

Une fois que vous avez trouvé quelques tapis qui vous plaisent, apportez des échantillons à la maison pour voir comment ils vont avec vos meubles et les couleurs de vos murs. Vous pourrez également voir comment le tapis est affecté par différents niveaux de lumière tout au long de la journée.

Dans la plupart des cas, la moquette est installée sur un coussin, appelé « coussin », qui la rend plus confortable sous les pieds. Avant l’installation, vous devrez choisir le bon coussin avec votre revendeur. Pour en savoir plus sur les coussins de tapis, consultez le Guide d’achat de tapis.

À propos de l’installation de moquette

Les marchands de tapis travaillent généralement avec leurs propres installateurs ou peuvent recommander des entreprises qualifiées. Il est préférable de régler les détails de l’installation avant de prendre rendez-vous, y compris ce qu’il faut faire avec l’ancienne moquette. Vous pouvez avoir le choix de déchirer vous-même l’ancienne moquette ou de laisser l’installateur s’occuper de cette partie du travail.

La plupart des vieilles moquettes finissent toujours dans des décharges, mais de plus en plus sont recyclées. La moquette recyclée entre dans la fabrication de nombreux produits, notamment le bois composite, les bardeaux de toiture et les pièces automobiles. Certains fabricants ont leurs propres programmes de recyclage. Vous pourrez peut-être trouver un recycleur de tapis près de chez vous grâce à Carpet America Recovery Effort, un programme à l’échelle de l’industrie qui promeut le recyclage des tapis.

Avant de retirer l’ancien tapis, assurez-vous de bien passer l’aspirateur pour réduire les niveaux de poussière.

Voici quelques éléments à prévoir lors de l’installation.

Le tapis doit arriver un jour ou deux avant l’installation afin qu’il puisse s’acclimater à la température de votre maison. Vérifiez-le pour vous assurer que c’est la couleur et le style que vous avez commandés.

Les installateurs auront besoin d’un accès à l’électricité et d’un espace pour installer et entreposer l’équipement.

Les installateurs déplaceront la plupart des meubles, mais vous devez retirer tout objet précieux ou cassable avant leur arrivée, comme les lampes, les appareils électroniques, les photos et les souvenirs personnels. Dénudez les lits si les chambres seront recouvertes de moquette.

Les installateurs enlèveront ou vous demanderont d’enlever les moulures en quart de rond au bas des plinthes.

Discutez de l’emplacement des joints avec l’installateur. Essayez de les placer dans des zones moins visibles.

Dans les pièces avec des sous-planchers en bois, la moquette sera fixée à des bandes adhésives clouées autour du périmètre de la pièce. Lors de l’installation, l’installateur utilisera des tendeurs de tapis pour déplacer le tapis en position. L’étirement aide à éliminer les plis et les ondulations du tapis. Dans certains cas, la moquette peut être collée directement sur le substrat ou sur le coussin.

Gardez les fenêtres et les portes ouvertes ou fournissez une autre source de ventilation pendant l’installation. L’odeur de « nouveau tapis » – qui provient du dégagement gazeux des produits chimiques utilisés dans la fabrication du tapis et de son support – devrait disparaître dans environ 72 heures. Si vous souhaitez une option à faible dégagement gazeux, recherchez des tapis qui répondent à la norme Green Label Plus. Ceux-ci ont les niveaux d’émissions les plus bas possibles.

Dans les semaines et les mois qui suivent l’installation, vous constaterez peut-être une perte de fibres de tapis. Ceci est normal et devrait disparaître avec un aspirateur régulier. Mais si vous remarquez des plis ou des ondulations dans le tapis, contactez le revendeur de tapis. Cela pourrait être un problème sérieux qui nécessite une réinstallation.

En sélectionnant le bon tapis et en vous assurant qu’il est installé correctement, vous pouvez ajouter de la beauté à votre maison et profiter d’années de confort sans problème.