À quoi ça ressemble de construire avec Habitat pour l’humanité ?

L’équipe Actu immobilier.fr a commencé à construire des maisons dans le Mississippi avec Habitat for Humanity il y a 30 ans !

Je me suis impliqué dans mon premier projet Habitat pour l’humanité en 1991. Je me souviens d’avoir regardé les nouvelles du soir et d’avoir vu l’ancien président Jimmy Carter et sa femme Rosalyn, manches de flanelle retroussées, balançant des marteaux. Ils aidaient les familles pauvres du Sud à construire des maisons habitables, portant un coup à la pauvreté et au quasi-itinérance. Habitat pour l’humanité était un programme relativement nouveau et inconnu. Le présentateur a parlé de cette armée populaire non gouvernementale de charpentiers du week-end qui marchent au son d’un marteau différent. Les volontaires portaient des T-shirts proclamant « No More Shacks! ».

Quand j’ai vu les Carters aider à soulever ces murs dans le style d’une chaleureuse levée de grange Amish, j’ai voulu intervenir. J’ai adoré l’idée de rompre avec mon clavier d’ordinateur pour faire quelque chose de plus tangible. Alors, quand j’ai appris qu’Habitat avait besoin de bénévoles pour passer une semaine à travailler dans le Mississippi, je me suis inscrit et j’ai persuadé mon fils de 13 ans, Gabe, de se joindre à moi. Je n’étais jamais allé au Mississippi, et je ne savais pas trop dans quoi je nous embarquais, mais je me suis dit que ce serait une aventure.

Notre équipe hétéroclite de bénévoles a volé du sud de la Californie à Memphis aux petites heures d’un samedi matin. Nous avons loué des camionnettes puis nous sommes allés au cœur du Mississippi. Alors que nous traversions la région fertile du Delta, nous pouvions voir que la vie ici était très différente de nos vies du sud de la Californie. De vastes champs de coton et de soja s’étendaient jusqu’à l’horizon et des cabanes en lambeaux parsemaient le bord des routes.

Notre destination était un chantier de construction à Goose Pond, un petit village de maisons bien rangées, situé dans le comté de Tallahatchie, le deuxième comté le plus pauvre des États-Unis. Nous avons vite appris que de nombreuses personnes vivant le long des deltas des bayous voisins versaient – ​​et continuent de verser – l’eau de leur bain d’un seau.

Lorsque notre équipe est arrivée à la fondation stérile de la dalle de béton, je me suis demandé si nous aurions un seul mur construit dans la semaine. À l’exception de quatre membres de l’équipe, l’expérience de construction de notre groupe allait de mince à nulle et l’âge moyen était de plus de 60 ans. Mais notre arme secrète était « Oncle George », un superviseur de la construction à la retraite.

Avant le coucher du soleil, nous étions en train de tracer des lignes de craie sur la dalle et de commencer à couper les montants des murs. Pendant cinq jours, nous avons travaillé dur et longtemps, mais les rires et les conversations amicales ont amorti la tâche. Nous nous sommes amusés. Et à travers la sueur et les rires, nous avons construit des amitiés avec la maison.

Donner est devenu contagieux. Dès notre arrivée, les gens nous ont hébergés, nous ont divertis et nous ont remplis de chiots silencieux, de poisson-chat frit et de thé glacé sucré. Et ils ont travaillé avec nous. Les enfants du quartier, pris dans la spirale descendante de l’analphabétisme et du désespoir, ont attaché des tabliers de travail pour aider à construire les maisons de leurs nouveaux voisins.

Les nouveaux propriétaires ont mis la main à la pâte, donnant 500 heures de « sweat equity » à cette maison ou à celle de quelqu’un d’autre. Sears a fait don de ces tabliers, ainsi que d’un lot d’outils électriques Craftsman qui ont énormément facilité notre travail. Toute cette activité est née d’un simple don d’action.

Avec la direction experte de l’oncle George (« Je ne veux rien voir d’autre que des fannies et des coudes! ») Et ce que certains pensaient être une forte dose de conseils divins, nous avons réussi à encadrer et à enfermer une maison de quatre chambres et des cloisons sèches par seconde en fin de semaine. Et les murs étaient parfaitement d’aplomb.

À la fin de la semaine, nous nous sommes retrouvés avec Mildred, l’une des personnes que nous avions aidées. Des larmes dessinaient des chemins brillants sur ses joues. L’un des gars de notre groupe lui a fait un câlin compréhensif et, avec cela, elle a pleuré ouvertement. Elle a dit: « Je n’arrive pas à croire que vous soyez venus de Californie pour m’aider à construire ma maison. » À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi j’étais si chanceux… pas seulement chanceux d’avoir la vie abondante que beaucoup d’entre nous tenons pour acquise – une famille en bonne santé, un bon travail et une maison – mais incroyablement chanceux d’être là dans le Mississippi, fatigué et endolori , partageant avec mon fils l’un des moments les plus riches de la vie.

Jusqu’à il y a dix ans, nous y retournions presque chaque année. Lorsque mon plus jeune fils, Christian, a eu 13 ans, il a commencé à nous rejoindre Gabe et moi lors de ces voyages. Nous avons tous les trois travaillé côte à côte avec des familles pour aider à transformer leurs rêves en maisons et, ce faisant, nous avons construit un quartier. Nous avons vu l’espoir germer et porter ses fruits. Par exemple, Ronnie, le fils d’une de nos familles, a poursuivi ses études en médecine dentaire à l’université et a ramené son don dans la communauté.

Nous avons appris qu’une maison n’est pas seulement un abri, c’est un endroit où une famille peut apprendre, grandir et s’aimer. C’est un lieu qui inspire les traditions et encourage la dignité.

Selon mon décompte, nous avons construit 9 maisons au fil des ans. Au fur et à mesure que ce programme local d’Habitat évoluait et que la vie devenait plus occupée pour nous tous, nous avons cessé d’y aller. Au lieu de cela, une équipe d’élèves du secondaire a repris la tradition d’y aller chaque année. Gabe a lui-même un jeune fils qui, s’il a de la chance, construira un jour des maisons avec son père.

Chaque année, quand octobre arrive, je me retrouve mentalement à conduire au sud de Memphis le long de ces longues autoroutes rurales, profondément dans le delta. Je peux entendre le blues des cordes d’acier et sentir le parfum séveux des poteaux muraux fraîchement coupés. Je peux sentir la chaleur sensuelle du sud et imaginer la lueur rose-orange du soleil se couchant sur les champs plats de coton et de chanvre. Je peux goûter le poisson-chat et le gruau frits et entendre les rires de notre équipe et de nos amis. J’imagine aller au Heart Land.

Depuis sa création en 1976, Habitat pour l’humanité a aidé plus de 29 millions de personnes à améliorer leurs conditions de logement. Bien sûr, ce ne sont pas les seules personnes dont la vie a changé… il y a aussi les millions de personnes qui ont eu le privilège de travailler sur ces projets.

—Don Vandervort