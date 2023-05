À faire et à ne pas faire lors de l’installation d’une toiture

Conseils d’experts sur la façon d’installer ou de remplacer un toit, avec des « choses à faire et à ne pas faire » importantes sur l’installation appropriée d’une toiture.

Les fortes pluies d’hiver vous ont-elles laissé souhaiter que vous ayez remplacé votre toit l’été dernier ? Peu de choses sont plus troublantes que le goutte à goutte, le goutte à goutte, le goutte à goutte d’une fuite de toit et les plafonds détrempés et tachés qui sont un résultat certain. Le temps sec et ensoleillé vous offre l’occasion idéale de faire une frappe préventive contre les futures averses. C’est le moment de remplacer votre toiture.

Si vous n’avez jamais remplacé un toit auparavant, vous aurez probablement un certain nombre de questions. Quel type de préparation est nécessaire ? Quel matériel devez-vous utiliser ? Comment trouver le bon couvreur ?

Voici quelques « choses à faire et à ne pas faire » importantes pour vous guider tout au long du projet :

1Ne remplacez pas votre toit s’il n’a pas vraiment besoin d’être remplacé. Si vous pouvez donner à votre toit deux ou trois années de vie supplémentaires avec de simples réparations, autant retarder la dépense. Là encore, si vous pensez que les réparations ne résoudront pas le problème et risquent de vous replonger dans le syndrome du goutte-à-goutte l’hiver prochain, ne remettez pas à plus tard l’inévitable. Un toit en asphalte-fibre de verre est au-dessus de la colline lorsque les bardeaux sont cassants et usés en surface.

2Explorez vos options. Ne vous contentez pas des choix de matériaux les plus faciles ou les plus évidents. Bien que la toiture conventionnelle en asphalte/fibre de verre («composition») soit de loin le matériau le plus couramment utilisé, d’autres options sont disponibles, notamment les tuiles, la maçonnerie en béton et la toiture en métal.

3N’ajoutez pas une couche de toiture au-dessus de votre toiture existante sans vérifier la structure et l’état de votre toit, comprendre les exigences du nouveau matériau et consulter votre service de construction local. Bien que vous puissiez souvent ajouter une deuxième couche de bardeaux d’asphalte directement sur une couche existante, des couches supplémentaires augmenteront considérablement le poids de votre toit. La structure doit pouvoir supporter le poids.

4Assurez-vous que votre toit est appliqué sur le type de surface recommandé par le fabricant. Certains matériaux, tels que les bardeaux d’asphalte/fibre de verre et les carreaux, doivent être appliqués sur une base de revêtement solide comme le contreplaqué. D’autres, comme les bardeaux de bois, nécessitent un revêtement ouvert (planches espacées) pour que le matériau de surface puisse « respirer ».

5Demandez à votre entrepreneur, avant que l’ancien matériau de toiture ne soit arraché, de protéger votre maison et votre cour. Demandez à l’équipage d’appuyer les feuilles de contreplaqué contre les fenêtres et les portes et sur le dessus des arbustes tendres et des plantations. Assurez-vous que les débris sont évacués rapidement.

6Coordonnez les nouvelles gouttières et descentes pluviales avec l’installation de la toiture. Les meilleurs types de gouttières sont celles qui sont intégrées au système de toiture.

7Installez tout nouveau puits de lumière avant l’application de votre nouvelle toiture. Un solin approprié est essentiel pour s’assurer qu’un puits de lumière ne fuira pas, et il est préférable d’installer le solin lors de l’installation du toit.

8Cherchez un entrepreneur et sollicitez des offres d’au moins trois.

Ressource en vedette : Trouver un couvreur local présélectionné