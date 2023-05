9 façons rapides d’augmenter l’attrait extérieur de votre maison

Votre maison a-t-elle besoin d’un peu d’attrait extérieur? Que vous souhaitiez embellir votre maison pour une vente rapide ou inspirer la fierté de votre famille et de votre quartier, voici 9 choses que vous pouvez faire pour embellir l’extérieur de votre maison.

Vous connaissez l’attrait du trottoir quand vous le voyez. Une maison avec un attrait extérieur semble aimée et entretenue, conçue avec intégrité et accentuée de détails créatifs. Il a un aménagement paysager sain et magnifique, une attention à la couleur et une approche accueillante. Lorsque les gens voient une maison avec un attrait extérieur, ils pensent souvent : « Waouh, je pourrais y vivre ».

Au mieux, donner à votre maison un attrait extérieur signifie créer les caractéristiques qui suscitent un fort attrait émotionnel pour vous, votre famille, vos voisins et les acheteurs potentiels lorsque vient le temps de vendre.

Que vous souhaitiez embellir votre maison pour une vente rapide ou inspirer la fierté de votre famille et de votre quartier, voici 9 choses que vous pouvez faire pour que l’extérieur de votre maison soit beau :

1 : Perdre le bric-à-brac

Débarrassez-vous de tout ce qui est une horreur, y compris les vieux véhicules, les meubles de jardin, les balançoires, les jardinières vides, les tuyaux d’arrosage indisciplinés, les buissons morts… vous voyez l’idée. S’il n’est pas attrayant ou nécessaire à votre style de vie, donnez-le, vendez-le, recyclez-le ou jetez-le. Pendant que vous y êtes, trouvez un endroit hors de vue pour cacher les poubelles et les poubelles de recyclage. L’idée ici est de réduire l’encombrement. Nos articles sur le rangement dans le garage et sur la construction d’un abri en appentis peuvent vous aider.

2 : Tondre et entretenir la pelouse

Étant donné que les pelouses constituent généralement une partie importante de la cour avant, l’état de votre pelouse peut avoir un impact considérable sur l’attrait extérieur. Si votre maison a une pelouse, tondez-la, ratissez-la, coupez-la et entretenez-la. Arrachez ou tuez les mauvaises herbes. Ensuite, gardez-le bien arrosé et fertilisé. Si vous vivez dans une région où la sécheresse est un problème, envisagez un aménagement paysager résistant à la sécheresse, mais sachez que cela peut prendre beaucoup de temps et des dépenses considérables pour amener ce type d’aménagement paysager à maturité.

3 : Peaufiner l’approche

Les premières impressions se produisent lorsque les gens s’approchent de votre maison. Dans cet esprit, mettez la passerelle, les marches, le porche et la porte d’entrée en parfait état. Utilisez un nettoyeur haute pression de location pour un nettoyage puissant. Arrachez les mauvaises herbes de la passerelle et réparez les fissures. Envisagez de délimiter une allée en béton ordinaire avec des briques ou des pierres.

L’éclairage est également important. L’éclairage extérieur rend une maison belle la nuit et ajoute de la sûreté et de la sécurité. Pensez à installer un éclairage paysager à basse tension pour accentuer les arbres, les allées et l’aménagement paysager.

4 : Concentrez-vous sur la porte d’entrée

Parce que chaque visiteur voit votre porte d’entrée, assurez-vous qu’elle a fière allure. Laver ou, si nécessaire, retoucher ou peindre. Si cela ne suffit pas, envisagez de le remplacer par un neuf. Voir le guide d’achat des portes d’entrée et d’entrée.

La quincaillerie de la porte fait également la différence. Retirez la quincaillerie ternie et polissez-la avec de la pâte à polir. S’il est en mauvais état, remplacez-le entièrement. Un nouveau coup-de-pied en métal brillant à la base de la porte peut ajouter une touche d’élégance et cacher les éraflures et les égratignures d’animaux.

Pendant que vous vous occupez de la porte d’entrée, n’oubliez pas d’accueillir les invités avec un paillasson amical.

5 : Tailler les buissons et les arbres

Les arbres et les buissons peuvent apporter un sentiment de plénitude, de maturité et de majesté à une propriété. Mais ces merveilleux ajouts à un paysage peuvent devenir étendus et envahis par la végétation, ce qui nuit à la beauté d’une propriété. Ils peuvent éclipser les jardins qui ont besoin de soleil et bloquer les vues que vous souhaitez accentuer. Si vos arbres et buissons sont hors de contrôle, taillez-les ou faites-les tailler par un professionnel.

6 : Plantez des fleurs et des arbustes

Plantez des arbustes pour la verdure du jardin toute l’année et ajoutez des fleurs de saison pour la couleur d’accent.

La fondation d’une maison est l’un de ses éléments les moins attrayants. Si les fondations de votre maison sont visibles, camouflez-les avec des hortensias à fleurs, des azalées, des rhododendrons, des roses knock-out ou des plantes à fleurs à grandes feuilles qui ont une propagation généreuse et feuillue. Les meilleurs choix à cet effet atteignent 3 à 4 pieds de hauteur et offrent une touche de couleur. Plantez-les à moins de 2 pieds de la maison. Demandez à votre pépiniériste des recommandations qui prospéreront dans votre région.

Si vous n’avez pas de place pour les jardins, pensez à remplir des pots et des contenants de fleurs colorées. Un jardin en conteneur peut ajouter de la beauté à toute la zone avant de la maison.

7 : Ajoutez des détails intéressants

Vous pouvez ajouter une touche d’élégance avec de nouveaux numéros de maison brillants, une lumière de porche élégante et un heurtoir de porte brillant. Dans le jardin, considérez une pièce d’eau, un bain d’oiseau ou une sculpture de jardin.

8 : Laver la maison

Balayez la saleté et les toiles d’araignées, en travaillant de haut en bas. Ensuite, utilisez un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur haute pression pour laver les murs. Si vous n’avez pas de nettoyeur haute pression, frottez les murs sales avec une brosse à poils doux à long manche et une solution savonneuse de détergent sans phosphate et d’eau, puis rincez de haut en bas.

Un nettoyeur haute pression facilite le lavage des revêtements sales ou moisis, mais assurez-vous de savoir comment l’utiliser si vous décidez d’emprunter cette voie – le jet puissant peut écailler la peinture ou éroder le revêtement.

Pour une maison à deux étages, investissez dans une baguette télescopique afin de pouvoir travailler à partir du sol. Utilisez une buse à basse pression pour pulvériser le nettoyant pour revêtement conformément aux instructions sur l’étiquette, en travaillant de bas en haut.

Ensuite, utilisez une buse haute pression de 20 à 40 degrés pour rincer à l’eau claire de haut en bas. Continuez à bouger et maintenez la buse à au moins 12 pouces de la surface afin que le jet puissant n’endommage pas le revêtement.

Ne vaporisez pas de fils électriques, d’appareils d’éclairage, de prises ou de fenêtres et veillez à ne pas faire remonter d’eau sous le revêtement. Pour en savoir plus, consultez Comment nettoyer le revêtement.

Si le lavage ne fait pas le travail, la maison peut avoir besoin d’un nouveau travail de peinture. Pour en savoir plus sur la peinture de votre maison, consultez 10 règles de peinture de maison que vous ne devriez jamais enfreindre.

9 : N’oubliez pas la porte de garage

La porte de garage, généralement l’une des plus grandes surfaces à l’avant d’une maison, peut être un atout ou un handicap visuel, selon son état. Si elle n’est pas en bon état, retouchez ou peignez la porte de garage ou, si nécessaire, remplacez-la. Une nouvelle porte de garage peut vraiment ajouter une touche de style à une maison, et il existe de nombreuses nouvelles options attrayantes, des portes translucides modernes aux beautés traditionnelles des remises. Voir Guide d’achat des portes de garage.

Si vous décidez d’installer une nouvelle porte de garage, optez pour un opérateur de porte automatique, cela aidera à garantir que la porte reste fermée.

Cet article, écrit par Don Vandervort de HomeTips, a été publié pour la première fois sur USNews.com.