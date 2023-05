9 conseils pour économiser de l’argent pour chauffer votre maison

Nous partageons tous le désir de rester au chaud et à l’aise en hiver sans dépenser une fortune en chauffage. Voici quelques façons d’obtenir un environnement intérieur plus confortable tout en réduisant les coûts énergétiques :

1) Vérifiez votre thermostat

Ne réglez jamais votre thermostat plus haut que nécessaire pour votre confort. Sur une période de 24 heures, vous pouvez économiser environ 3 % de vos coûts énergétiques pour chaque degré d’abaissement de la température réglée du thermostat en hiver. S’il ne s’agit pas d’un thermostat électronique programmable, remplacez-le par un thermostat qui l’est. Un thermostat programmable peut vous faire économiser de l’argent en éliminant le gaspillage d’énergie, en baissant automatiquement la température de la pièce lorsque vous dormez ou que vous n’êtes pas chez vous.

2) Scellez votre maison

3) Profitez de la chaleur du soleil

Permettez à l’énergie rayonnante de la lumière du soleil d’augmenter le système de chauffage de votre maison simplement en ouvrant les rideaux et les stores les jours ensoleillés. À l’inverse, fermez les rideaux après le coucher du soleil ou par temps nuageux pour conserver la chaleur. En effet, pensez à installer des rideaux qui assurent une barrière thermique. Si vous construisez ou rénovez votre maison, discutez des options de chauffage solaire passif avec votre constructeur – vous pourriez réduire considérablement les coûts de chauffage grâce à une conception aussi intelligente.

4) Envisagez d’installer des ventilateurs de plafond

5) Assurez-vous que votre maison est bien isolée

6) Pensez à remplacer votre fournaise

7) Contrôler les niveaux d’humidité

8) Gardez vos radiateurs ou convecteurs en parfait état

Les bruits de cognement dans les systèmes de chauffage à vapeur et à eau chaude signifient que l’air est emprisonné dans les composants. Assurez-vous de purger l’air du système lorsque vous entendez de tels bruits et, pour éviter que cela ne se produise, avant le début de la saison de refroidissement. Vous pouvez également renvoyer la chaleur dans une pièce et, par conséquent, augmenter l’efficacité de votre système en plaçant des réflecteurs de radiateur ou une feuille d’aluminium sur le mur derrière votre radiateur ou votre convecteur.

9) Installer un système de plancher chauffant