8 façons de rafraîchir votre maison sans courant alternatif

Vous voulez rafraîchir votre maison sans allumer la climatisation ? Gardez votre maison confortable même les jours les plus chauds en utilisant ces méthodes de refroidissement simples.

Si vous travaillez à la maison, vous rencontrez peut-être l’un des inconvénients de ne pas aller au bureau tous les jours : l’absence de climatisation. Ou, même si vous avez la chance d’avoir AC dans notre maison, vous pouvez être confronté à la réalité que le coût de fonctionnement AC en permanence est pratiquement inabordable.

Ne désespérez pas. Voici huit façons simples et peu coûteuses de rendre votre maison plus confortable et économe en énergie, qu’elle soit climatisée ou non.

Aérez quand vous le pouvez

Surveillez de près les températures intérieures et extérieures avec un thermomètre intérieur/extérieur (ci-dessous). Lorsque les températures extérieures sont plus froides que les températures intérieures, ouvrez les fenêtres et les portes pour expulser la chaleur intérieure et permettre à l’air plus frais d’entrer. (Assurez-vous que vos fenêtres et vos portes ont des moustiquaires adéquates pour éviter un afflux d’insectes.)

Si vous avez des lucarnes ouvrantes ou des impostes en hauteur sur les murs, assurez-vous de les ouvrir pour laisser sortir l’air surchauffé et créer des courants de convection.

Encouragez la circulation de l’air en disposant les meubles et les rideaux de manière à ce qu’ils ne restreignent pas la circulation de l’air.

Une mise en garde concernant la ventilation est la suivante : si vous vivez dans un climat humide et que vous utilisez la climatisation pour abaisser la température ambiante, l’une des principales tâches de votre climatiseur consiste à éliminer l’humidité de l’air. Dans des conditions humides, ventiler une pièce permet à l’humidité de revenir dans la maison, envoyant le confort par la fenêtre.

Remarque : Ne faites jamais fonctionner le climatiseur lorsque les fenêtres et les portes sont ouvertes, vous gaspillerez une énorme quantité d’énergie !

Faites bouger l’air

Les ventilateurs électriques, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs de boîte et les ventilateurs pour toute la maison peuvent tous contribuer de manière significative à se sentir plus frais dans votre maison.

Lorsque l’air se déplace dans votre corps, il augmente l’évaporation de votre peau, ce qui vous donne une sensation de fraîcheur.

Ventilateur du système à air pulsé. Donnez un coup de pouce supplémentaire à la circulation de l’air en réglant votre thermostat FAN sur « Fan Only » ou sur « On ». Assurez-vous que le « MODE » ou « SYSTEM » du thermostat est sur « Off », et non sur « Heat » ou « Cool ». Cela fera circuler l’air ambiant dans toute la maison sans faire fonctionner le climatiseur. Le ventilateur de la fournaise est relativement peu coûteux à faire fonctionner et fera circuler l’air dans toute votre maison, ce qui rendra les températures plus basses.

Ventilateurs de boîte. S’il fait plus chaud à l’extérieur qu’à l’intérieur, n’ouvrez pas les fenêtres et les portes, mais utilisez des ventilateurs à l’intérieur pour faire circuler l’air. S’il fait plus frais dehors que chez vous, ouvrez autant de fenêtres et de portes que possible et utilisez des ventilateurs pour faire circuler l’air. Dans cette situation, il est préférable de faire face à un ventilateur dans une fenêtre afin qu’il souffle dans la pièce.

Lorsqu’il est placé dans une fenêtre la nuit, un ventilateur de boîte peut aspirer de l’air frais et expulser de l’air chaud à travers d’autres fenêtres. N’oubliez pas que la chaleur monte, alors assurez-vous que les fenêtres ouvertes de l’étage supérieur sont ouvertes pour laisser sortir l’air chaud. Les courants de convection aspirent l’air dans votre maison et l’évacuent par les fenêtres supérieures.

Vous pouvez également utiliser un ventilateur électrique en conjonction avec un climatiseur, en utilisant le ventilateur pour souffler de l’air frais exactement là où il est nécessaire.

Ventilateurs de plafond remuez les brises et, ce faisant, augmentez l’évaporation de votre peau, augmentant la sensation de fraîcheur. Les ventilateurs de plafond tournent dans le sens antihoraire pour le refroidissement.

Sachez que, en tant que caractéristique, la plupart des ventilateurs de plafond peuvent être inversés pour aider à faire circuler l’air chauffé en hiver. Assurez-vous que vos ventilateurs de plafond tournent dans le sens antihoraire en été. Si vous ne savez pas comment changer la direction, vous pouvez effectuer une recherche en ligne pour trouver le manuel d’utilisation de la marque et du modèle de votre ventilateur.

Minimiser le gain de chaleur

De toute évidence, votre maison se sentira plus fraîche si la chaleur ne peut pas entrer à l’intérieur en premier lieu. Fermez les rideaux, les stores ou les stores et utilisez des abris pour empêcher la lumière directe du soleil de pénétrer par les fenêtres des côtés sud et ouest de la maison.

Les surplombs, les plafonds de terrasse, les treillis et les auvents fonctionnent tous bien pour empêcher le gain de chaleur solaire. À long terme, il est également avantageux de planter des arbres d’ombrage et de la verdure.

Réduire l’humidité intérieure

Cela rendra l’air ambiant plus frais. Minimisez le lavage et le séchage des vêtements de midi, la douche et la cuisine.

Lorsque vous devez le faire, allumez les ventilateurs pour aider à extraire l’air chaud et humide. Mais ne laissez pas les ventilateurs allumés indéfiniment si vous utilisez le courant alternatif, car ils aspireront l’air conditionné coûteux hors de la maison.

Éteignez les lumières et les appareils générant de la chaleur

Sauf si vous en avez absolument besoin, évitez d’utiliser des lumières et des appareils. Les lampes à incandescence, en particulier, génèrent plus de chaleur que vous ne le pensez. Si possible, passez des ampoules à incandescence aux ampoules LED ou CFL.

Bien sûr, les poêles et les tables de cuisson génèrent beaucoup de chaleur. Quand vient le temps de cuisiner, optez pour le barbecue au lieu de la cuisinière.



Intempériez votre maison

Pour réduire la perte d’air conditionné, utilisez du calfeutrage et des coupe-froid. Cela réduira le transfert d’air autour des fenêtres et des portes. Pour une couverture complète de la façon de procéder, voir Coupe-froid pour portes et fenêtres.

Installer un film pour fenêtre réfléchissant la chaleur

Sur les fenêtres qui font face au soleil, envisagez d’appliquer un film réfléchissant la chaleur peu coûteux. Cela gardera votre maison plus fraîche et réduira l’éblouissement et les rayons ultraviolets qui endommagent les meubles et les sols.

Pour les climats chauds, les types de contrôle solaire sont les plus efficaces, mais sachez qu’ils réduiront également la quantité de lumière qui entre par les fenêtres. Dans les climats où les saisons froides sont un problème, choisissez un film combiné, mais ne l’appliquez pas sur les fenêtres orientées au sud si vous souhaitez profiter de la chaleur du soleil en hiver.

Laissez l’air chaud sortir de votre grenier

Si vous essayez toutes ces mesures mais que vous souffrez toujours de la chaleur, il est peut-être temps d’envisager l’installation d’un climatiseur de fenêtre. (Voir la section sur les climatiseurs individuels pour savoir comment sélectionner un modèle efficace et de haute qualité.)

