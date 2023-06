8 conseils rapides pour aider votre rénovation à se dérouler en douceur

Vous envisagez de faire une rénovation majeure de votre maison ? Voici 8 façons rapides d’aider le processus à se dérouler en douceur.

La rénovation et les améliorations majeures de la maison peuvent augmenter la valeur de votre maison et améliorer considérablement la qualité de votre vie.

Mais relever ce type de défi n’est pas pour les humbles. Les rénovations majeures et les ajouts à la maison peuvent être très compliqués et coûteux, et ils peuvent bouleverser votre monde si vous vivez au milieu du projet. Dans cette section de Actu immobilier.fr, nous vous guiderons à travers les pièges et vous donnerons les connaissances dont vous avez besoin pour obtenir un résultat réussi.

Nous allons commencer ici par quelques conseils rapides sur la façon d’éviter certains des plus grands désastres de remodelage. La plupart des projets de rénovation, même ceux qui se déroulent sans encombre et dans les délais, génèrent du stress. Et quand les choses ne se passent pas bien, cela peut devenir un véritable cauchemar. Vous ne pouvez pas contrôler les calamités imprévues, mais vous pouvez prendre des mesures pour réduire les bouleversements quotidiens :

Planifier à l’avance. Il n’y a aucune excuse pour vivre avec un trou dans le mur parce que vous n’avez pas commandé la fenêtre à temps. Planifiez votre projet en fonction des conditions météorologiques extrêmes. Et ne vous mettez pas à cœur d’organiser un dîner de Noël si, par exemple, vous avez commencé un projet majeur en octobre. Ne sortez pas de la ville. Vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre prenne des décisions à votre place, et le travail peut s’arrêter si vous ne surveillez pas l’avancement de votre projet. Allez-y doucement sur vos nerfs et prévoyez d’être ailleurs lorsque le travail est exceptionnellement bruyant ou que les émanations sont nocives. Assurez-vous d’avoir les numéros de téléphone de tous les principaux acteurs de votre projet et assurez-vous qu’ils ont tous les vôtres, y compris la maison, le travail et la cellule. Faites-leur comprendre que vous n’êtes qu’à un coup de fil et que vous préférez être appelé s’il y a le moindre doute sur quoi que ce soit plutôt que de deviner la réponse. Rédiger et mettre par écrit règles de la maison concernant l’utilisation des salles de bain, des téléphones, du réfrigérateur, si les animaux domestiques sont autorisés ou non à l’extérieur, et d’autres questions de ce type. Isoler toutes les zones de travail du reste de la maison avec des bâches en plastique. Stockez tous les objets de valeur hors des lieux pendant toute la durée de votre projet. Si vous devez donner des clés et des codes d’alarme, pensez à faire changer vos serrures et votre combinaison une fois votre projet terminé.

