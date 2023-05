8 choses à faire avant l’arrivée des invités

Avant que votre famille ou vos amis ne vous rendent visite pendant les vacances, effectuez ces tâches pour rendre votre maison sûre et confortable.

Pendant la période des Fêtes, les visites d’amis et de membres de la famille sont courantes pour bon nombre d’entre nous. Es-tu prêt? Avant que la compagnie n’arrive, il vaut la peine de regarder autour de vous et de la voir comme vos invités pourraient le faire.

Si vous vivez depuis des mois avec un robinet qui goutte, des toilettes dont la chasse d’eau est mauvaise ou une porte qui coince, vous avez peut-être oublié que ces choses ont besoin d’attention. Un peu de TLC peut rendre votre maison plus conviviale, plus sûre et plus confortable pour vos invités. Voici huit choses à penser :

1 Assurez-vous que vos appareils électroménagers sont en bon état de fonctionnement car vous aurez probablement besoin de tous. Pour les réparations que vous pouvez effectuer vous-même, consultez les articles Réparation et entretien dans la section Appareils. Pour les réparations au-delà de la portée de vos capacités, appelez un réparateur d’appareils électroménagers. S’il est temps de remplacer un appareil de cuisson, consultez vos options dans Acheter des cuisinières, des fours et des tables de cuisson.

2 Découvrez les commodités qui font une superbe chambre d’hôtes. Ayez une commode vide et un porte-bagages à portée de main. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace vide sur les tables et les tables de chevet pour les livres, les bijoux et autres petits objets.

3 Résoudre les problèmes de plomberie. Évitez à vos invités d’avoir à supporter des toilettes mal rincées ou le goutte-à-goutte d’un robinet qui fuit. Assurez-vous que la plomberie fonctionne correctement, en particulier dans la salle de bain qu’ils utiliseront. Pour plus d’informations sur les réparations de base, consultez les sections Comment réparer un robinet qui fuit, Réparations d’évier et de canalisation et Entretien et maintenance de la fosse septique.

4 Ne laissez pas vos invités dans le noir. Assurez-vous que les lampes, les lumières, les prises et les interrupteurs fonctionnent. Voir la section sur les systèmes électriques pour des informations sur les solutions faciles.

5 Résoudre les problèmes de portes et fenêtres. Les portes et les fenêtres doivent se fermer et se verrouiller correctement pour assurer à la fois la sécurité et l’intimité. Pour plus d’informations sur la façon de caler une porte, de réparer une vitre et d’autres problèmes de fenêtre et de porte, consultez les sections Comment réparer une porte et Comment réparer des fenêtres.

6 Assurez-vous que votre maison est sécuritaire pour les enfants si de petits enfants seront parmi vos visiteurs. De nombreux accidents surviennent pendant l’excitation des visites, en particulier lorsque les enfants se trouvent sur un terrain inconnu. Pour connaître les mesures de sécurité que vous pouvez prendre, consultez Techniques générales de protection des enfants.

7 Organisez votre placard d’invités. Parce que la plupart des placards d’invités servent également de rangement général, ils ont tendance à être encombrés. Un excellent moyen de maximiser la capacité de stockage d’un placard et de fournir suffisamment d’espace pour suspendre les vêtements des invités consiste à équiper le placard d’organisateurs de stockage. Voir Placards & Organisation.