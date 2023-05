7 conseils pour peindre soi-même sa maison

Conseils d’experts sur la façon de peindre une maison, y compris des conseils de bricolage pour l’achat de peinture, la préparation des surfaces extérieures et l’utilisation d’un pulvérisateur de peinture électrique.

Vous envisagez de repeindre l’extérieur de votre maison ? Voici sept conseils qui rendront votre travail de peinture de maison plus facile, plus sûr et plus susceptible de produire des résultats inspirants.

1Évaluer de faire la peinture vous-même

La peinture est l’un de ces emplois qui ne nécessite qu’un niveau de compétence modéré et quelques outils de base. En faisant le travail vous-même, vous pouvez généralement économiser plus de la moitié du coût du travail. Mais faut-il faire le travail soi-même ? Cela dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment votre expérience, votre forme physique, le temps disponible et la difficulté de travailler sur les murs extérieurs de votre maison.

2Achetez de la peinture de qualité

Le choix d’une peinture de haute qualité est essentiel pour obtenir un travail de peinture durable et peut également rendre le travail beaucoup plus facile. Non seulement une peinture de qualité traversera les années durablement, mais elle est également plus facile à entretenir et recouvre les murs plus rapidement et plus facilement. Pensez simplement à l’effort et aux dépenses de peinture de votre maison – cela devrait indiquer clairement que vous ne voulez pas avoir à refaire le travail dans quatre ou cinq ans.

3Réparer & préparer les surfaces



Même une peinture de haute qualité ne garantira pas un travail de peinture durable si vous ne préparez pas correctement les surfaces. Commencez par réparer le revêtement endommagé. La peinture écaillée, cloquante, plissée et écaillée doit être enlevée du revêtement en bois en grattant et en ponçant, idéalement avec une ponceuse électrique. Soyez avisé qu’il s’agit d’un travail difficile et fatigant, et que vous devez le faire avec soin afin de ne pas creuser le bois. Portez toujours un masque anti-poussière, des gants et des lunettes de protection.

4Masquez les zones où vous ne voulez pas peindre



Évitez de mettre de la peinture sur la toiture et d’autres surfaces indésirables en masquant avec des feuilles de plastique et du ruban de masquage de 3 pouces. Utilisez des toiles de protection pour protéger les allées, les arbustes et autres surfaces des gouttes de peinture. Vous peindrez d’abord le parement, puis la garniture; une fois le parement peint et sec, masquez le parement autour de la garniture. Assurez-vous de retirer le ruban de masquage immédiatement après la peinture, avant qu’il n’ait une chance de former une liaison tenace.

5Peignez les surfaces de haut en bas

Commencez par les gouttières, le fascia et les avant-toits, puis descendez les surfaces principales en peignant en sections de 3 à 4 pieds carrés. Utilisez une brosse de 4 pouces de haute qualité. Si votre maison a un revêtement à clins, dessinez d’abord les poils le long des bords inférieurs de trois ou quatre planches, puis peignez les surfaces en ligne avec les planches. Vérifiez régulièrement et corrigez les gouttes et les traînées ; ils sont beaucoup plus difficiles à nettoyer une fois la peinture sèche.

6Peindre les garnitures dans le bon ordre

Utilisez une brosse à garniture inclinée de 2 pouces pour peindre la garniture, en travaillant toujours dans le sens du grain du bois. Avec une fenêtre, commencez par les montants intermédiaires, puis peignez les montants, les rails, le boîtier de tête, les boîtiers latéraux et le seuil.

Parfois, il est plus facile d’enlever une porte et de la peindre sur des tréteaux. Sinon, peignez-le simplement en place sur une toile de protection. Commencez par les panneaux encastrés, les moulures et les évidements des panneaux, les rails horizontaux, puis les montants verticaux et les meneaux.

Lorsque vous peignez le long du verre, ne vous embêtez pas à le masquer si vous avez une main ferme. Laissez simplement la peinture recouvrir le verre d’environ 1/16 de pouce, puis retirez la peinture humide du verre avec un chiffon enroulé autour de l’extrémité d’un couteau à mastic. Utilisez une lame de rasoir pour enlever tout résidu de peinture après séchage.

7Nettoyer correctement

Utilisez du savon et de l’eau pour les peintures au latex et du diluant pour les peintures alkydes pour nettoyer soigneusement vos pinceaux et votre équipement juste après la peinture. Ne versez pas de diluant à peinture ou d’excès de peinture dans les égouts ou sur le sol, car il s’agit d’une source sérieuse de pollution des eaux souterraines. Conservez-le dans un vieux pot de peinture scellé et jetez-le dans un site de collecte des déchets toxiques.

