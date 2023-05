5 questions que votre entrepreneur en CVC devrait vous poser

Si vous cherchez à remplacer ou à mettre à niveau votre système de chauffage et/ou de climatisation (CVC), vous pouvez trouver d’innombrables articles sur ce qu’il faut demander à un entrepreneur en CVC et comment l’interroger. Mais ici, nous regardons le revers de la médaille : ce que votre entrepreneur devrait vous demander.

Un bon entrepreneur en CVC veut qu’un client trouve le système optimal qui offre un confort dans le budget du client. En posant les bonnes questions, votre entrepreneur peut créer le système parfait pour les besoins de votre famille.

Votre entrepreneur doit demander :

Qu’est-ce qui vous met à l’aise ?

Repensez à la dernière fois que votre système fonctionnait correctement. À quelle température le thermostat était-il réglé pendant l’été ? Et l’hiver ? Si vous aimez votre maison à 65 degrés toute l’année, vous aurez besoin d’un grand système de climatisation. Si vous passez la majeure partie de l’été avec la climatisation éteinte et que vous ne l’utilisez que lorsque vous étouffez, un système de climatisation plus petit fonctionnera.

De plus, si vous avez d’horribles allergies et que vous avez du mal à fonctionner normalement pendant les périodes de pointe de pollen, un système qui filtre et améliore la qualité de l’air devrait faire partie de votre plan de CVC.

Certaines zones de votre maison sont-elles inconfortables lorsque le système est en marche ?

Votre entrepreneur devrait vous demander si vous souhaitez vous concentrer sur l’amélioration du confort dans certaines zones de la maison. Il s’agit d’une information essentielle dans la conception d’une solution adaptée à vos besoins. Chacun vit dans sa maison différemment, utilisant différentes pièces à des fins différentes. Deux maisons identiques peuvent avoir des besoins de chauffage et de refroidissement très différents en fonction de l’orientation de la maison et de la façon dont la maison est utilisée.

Votre entrepreneur peut suggérer des options pour différentes pièces. Par exemple, il ou elle peut ajouter des zones supplémentaires à un système existant ou ajouter une thermopompe sans conduit à une zone problématique. Ou vous voudrez peut-être ajouter un déshumidificateur ou un humidificateur à votre système pour améliorer les niveaux d’humidité inconfortables. Un bon entrepreneur connaît l’importance d’apprendre et de poser des questions sur les lacunes de votre système actuel.

Combien de temps comptez-vous rester à la maison ?

La durée pendant laquelle vous avez l’intention de continuer à vivre dans votre maison est une information que vous devez partager avec votre entrepreneur. Si vous prévoyez rester longtemps dans votre maison, voire vieillir, un système haut de gamme à haut rendement durera plus longtemps et fonctionnera plus efficacement qu’un système standard.

D’un autre côté, si vous avez l’intention de retourner rapidement la maison pour un profit, un système de base peut avoir plus de sens financièrement. De plus, il est utile que votre entrepreneur sache si vous envisagez d’agrandir ou de rénover la maison à l’avenir. Si vous prévoyez un ajout, vous aurez peut-être besoin d’un système étagé plus grand pour gérer la taille éventuelle de la maison.

Quelle est l’importance de la technologie pour vous ?

La technologie progresse chaque jour et de meilleures cloches et sifflets sont toujours à l’horizon. Votre entrepreneur devrait vous montrer toutes les dernières options disponibles si vous voulez rester au top de la technologie.

La technologie actuelle permet aux systèmes CVC d’être surveillés directement à partir d’un téléphone portable ou d’une tablette. Si vous souhaitez surveiller votre système à distance, vous aurez besoin de la technologie qui peut le faire. Si vous préférez la simplicité – un système conventionnel avec un thermostat typique -, votre entrepreneur devrait également vous poser des questions à ce sujet.

Quel est votre budget mensuel pour le chauffage et la climatisation ?

L’une des dernières choses que votre entrepreneur en CVC devrait vous demander est le montant que vous aimeriez dépenser par mois pour le chauffage et la climatisation. Si, comme la plupart des gens, vous souhaitez réduire les coûts autant que possible et être respectueux de l’environnement, un système très économe en énergie peut être important pour vous. Cela dit, les équipements à haute efficacité sont plus chers que les équipements à efficacité standard. Vous devez donc trouver le bon équilibre et votre entrepreneur devrait vous aider à le faire.

De plus, un entrepreneur en CVC devrait vous informer de toutes les opportunités de financement et si des incitations fiscales gouvernementales sont disponibles pour certains types d’équipements à haut rendement.

Embaucher le bon entrepreneur demande du travail. En recherchant ces indicateurs clés d’un bon service, vous en aurez non seulement pour votre argent, mais aussi la tranquillité d’esprit que vous avez fait le bon choix.

Biographie de l’auteur

Danielle Marsh est développeur de contenu pour RSC Heating and Air Conditioning, un entrepreneur CVC à service complet à Lancaster, en Pennsylvanie. Dans ses temps libres, elle aime passer du temps avec sa famille et profiter de la beauté du comté de Lancaster.

