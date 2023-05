5 projets de maison à faire avant l’arrivée du temps froid

Avec l’hiver qui approche à grands pas, il est temps de terminer quelques projets domestiques qu’il vaut mieux gérer avant que le temps ne se refroidisse et que les jours ne raccourcissent, notamment pour boutonner votre maison et faire fonctionner son système de chauffage confortablement et efficacement.

N’attendez pas trop longtemps. Lorsque le temps froid et les journées courtes arrivent, vous ne voudrez pas découvrir de l’air froid soufflant par vos fenêtres ou sortant de votre système de chauffage.

Rien n’incite à un sentiment d’urgence comme des courants d’air froids ou une fournaise cassée – mais cette urgence peut être coûteuse et inconfortable – en fait, une maison non chauffée peut être carrément mortelle dans la mauvaise situation. Plus vous attendez, plus les sous-traitants ou autres personnes de service seront susceptibles d’être surbookés et factureront une prime pour leurs services.

Voici donc cinq choses que vous devriez gérer maintenant, avant que le temps ne refroidisse.

1 : Mettez le système de chauffage en ordre. Un bon point de départ est votre thermostat. Réglez-le sur « Chauffage » et augmentez-le à environ 5 degrés de plus que la température ambiante. Si le chauffage ne s’allume pas et reste allumé jusqu’à ce que la pièce atteigne la température réglée, le thermostat ou le système de chauffage a un problème.

Remplacez d’abord les piles du thermostat, puis réessayez. Si vous soupçonnez que le thermostat est peut-être défectueux, c’est le bon moment pour le remplacer par un nouveau modèle programmable qui pourra réduire vos dépenses énergétiques. Si vous savez que le thermostat est fonctionnel ou que son remplacement ne suffit pas, appelez un professionnel du CVC pour vérifier et entretenir le système de chauffage.

Assurez-vous de changer les filtres à air, qui sont généralement situés dans le système de traitement de l’air de la fournaise ou à l’intérieur des registres de retour d’air dans les pièces.

Si vous demandez à un professionnel de travailler sur le système, il ou elle devrait le faire. Des filtres propres ne signifient pas seulement un air plus pur, ils aident également le système à fonctionner plus efficacement.

Lors de la vérification de la distribution d’air réchauffé à travers les registres, assurez-vous que les registres ou les registres n’ont pas été fermés pendant l’été et que l’air chauffé peut circuler librement dans les pièces.

Si le système de chauffage de votre maison est alimenté par du carburant stocké sur place, comme du propane ou du mazout, assurez-vous d’avoir suffisamment de carburant pour le mois ou les deux prochains mois.

2 : Préparez le foyer. Si votre maison possède un foyer au bois que vous avez l’intention d’utiliser régulièrement, faites le plein de bois de chauffage et assurez-vous que le bois est protégé de la pluie.

Inspectez ensuite le foyer.

Faites briller une lampe de poche dans la cheminée depuis l’intérieur du foyer. Assurez-vous que le registre fonctionne, puis ouvrez-le. Assurez-vous que des oiseaux ou des rongeurs n’ont pas niché dans la cheminée.

Inspectez les parois de la cheminée. S’ils sont recouverts de créosote, un matériau semblable à la sève qui s’accumule sur les surfaces, faites nettoyer la cheminée par un ramoneur professionnel. La créosote est hautement inflammable et peut provoquer un feu de cheminée. Recherchez également les briques manquantes, le mortier qui s’effrite ou les tuiles de conduit de cheminée cassées qui doivent être réparées.

3: Protégez les conduites d’eau. Si vous vivez dans un endroit où les températures extérieures peuvent descendre sous le point de congélation, protégez les conduites d’eau qui traversent des espaces non chauffés, comme un grenier ou un vide sanitaire. Pour ce faire, vous pouvez acheter des manchons isolants en mousse bon marché dans un centre de rénovation domiciliaire. Ceux-ci sont tranchés sur leur longueur afin que vous puissiez simplement les pousser sur des tuyaux. Pendant que vous êtes dans le service de plomberie du centre de rénovation, achetez également une pince de réparation de tuyau d’urgence peu coûteuse à garder à portée de main au cas où une conduite d’eau éclaterait.

4 : Arrêtez les brouillons. Les fenêtres et les portes doivent être calfeutrées pour éviter les courants d’air et les pertes d’énergie. Pour calfeutrer les fenêtres et les portes, vous devez les garder ouvertes pendant un certain temps, il est donc préférable de faire ce travail avant que le temps ne devienne trop froid. Si certaines de vos portes et fenêtres ne sont pas protégées par des coupe-froid, c’est le moment de les sceller. Achetez des coupe-froid en vinyle ou en mousse peu coûteux et appliquez-les conformément aux instructions sur l’étiquette.

Les contre-fenêtres et les contre-portes peuvent également aider à minimiser les pertes d’énergie. Si vous avez le type de portes moustiquaires qui utilisent des écrans et des panneaux de verre interchangeables, remplacez les écrans par du verre. Avant d’installer les panneaux, vérifiez et serrez les clips qui les fixent. Vérifiez également et, si nécessaire, ajustez le ferme-porte de manière à ce qu’il ferme fermement la contre-porte sans la cogner.

5 : Rincer le chauffe-eau. Lorsque le temps se refroidit, il en va de même pour l’eau qui circule dans les tuyaux extérieurs pour alimenter votre chauffe-eau. Par conséquent, le chauffe-eau doit fonctionner plus longtemps pour chauffer cette eau très froide. L’efficacité du chauffe-eau devient donc très importante.

La meilleure façon de le faire fonctionner efficacement est de rincer le chauffe-eau une ou deux fois par an. Les dépôts minéraux s’accumulent avec le temps et recouvrent le fond du réservoir, réduisant ainsi le transfert efficace de la chaleur des brûleurs à la base. Le rinçage d’une partie de l’eau aide à éliminer ces dépôts.

Pour rincer un chauffe-eau, éteignez le chauffage, soit au robinet de gaz d’un chauffe-eau à gaz, soit en coupant l’alimentation électrique d’un chauffe-eau électrique. Fermez ensuite la vanne du tuyau d’arrivée d’eau froide, généralement juste au-dessus du chauffe-eau. Localisez le robinet de vidange en forme de robinet sur le côté du chauffe-eau à sa base, fixez-y un tuyau d’arrosage et faites passer l’extrémité du tuyau à l’extérieur, en se terminant à un point plus bas que le chauffe-eau. Ouvrez un robinet d’eau chaude à proximité pour permettre à l’air d’entrer dans le système de plomberie, puis ouvrez le robinet de vidange du chauffe-eau pour évacuer les sédiments par le tuyau. Vidangez environ 3 ou 4 gallons d’eau chaude jusqu’à ce qu’elle devienne visiblement claire, puis fermez la vanne.

Inversez ce processus pour remplir et réchauffer le chauffe-eau. En d’autres termes, débranchez le tuyau, fermez le robinet d’eau chaude à proximité, ouvrez l’alimentation en eau du chauffe-eau et attendez quelques minutes que le chauffe-eau se remplisse. Ensuite, pour un chauffe-eau électrique, remettez le courant, ou pour un chauffe-eau à gaz, rallumez le gaz et, sauf s’il s’agit d’un modèle sans veilleuse, rallumez la veilleuse.

Cet article, écrit par Don Vandervort de HomeTips, a été initialement publié par US News.com