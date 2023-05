5 conseils essentiels pour embaucher le bon inspecteur en bâtiment

Si vous achetez une maison, ces conseils d’expert vous aideront à trouver un inspecteur en bâtiment qualifié en qui vous pouvez avoir confiance.

Étant donné qu’une maison est susceptible d’être votre achat le plus coûteux, il est sage de savoir ce que vous obtenez avant d’acheter une maison. Comment pouvez-vous être sûr qu’il est sain et qu’il n’a pas de problèmes majeurs ? La réponse est simple : engagez un inspecteur en bâtiment pour vous fournir un rapport détaillé sur son état.

Un inspecteur en bâtiment coûte généralement entre 300 $ et 600 $, selon les tarifs locaux et la nature de la maison. Bien que cela puisse sembler beaucoup d’argent à dépenser sans savoir si vous allez acheter une maison à coup sûr, considérez le coût potentiel de posséder une maison qui a de sérieux problèmes avec sa structure ou ses systèmes. Un bon inspecteur en bâtiment peut vous empêcher d’acheter un gouffre financier.

Malheureusement, tous les inspecteurs en bâtiment ne sont pas bons, et certains peuvent être carrément contraires à l’éthique. Si vous embauchez un inspecteur en bâtiment qui ne trouve pas de problèmes sérieux – ou pire, les trouve mais ne les divulgue pas – la maison que vous achetez pourrait finir par vous coûter une fortune en réparations et améliorations.

Que fait un inspecteur en bâtiment ?

Un inspecteur en bâtiment qualifié est le moyen le plus sûr de découvrir les problèmes pas si évidents d’une maison.

La plupart des inspecteurs professionnels sont issus d’un certain type de formation en construction, comme l’ingénierie, l’architecture ou la sous-traitance. Leur responsabilité est de ramper sous les planchers, de se faufiler dans le grenier et, en général, de passer au peigne fin la structure et les systèmes mécaniques de la maison à la recherche de défauts.

Ils remettent à l’acheteur un rapport complet ; avec cela, l’acheteur peut décider si oui ou non la maison est une bonne affaire, ou au moins dresser une «liste perforée» des éléments qui doivent être réparés (il n’est pas rare que ce rapport contienne environ 50 éléments). Les frais pour ce service tournent généralement autour de 500 $ et plus.

Vous êtes généralement le bienvenu pour accompagner l’inspecteur lors de l’inspection ; cela vous permet de discuter des détails et de poser des questions sur la gravité de certaines préoccupations. D’un autre côté, vous ne voudrez probablement pas ramper sous les planchers avec lui, il est donc important d’en trouver un en qui vous pouvez avoir confiance.

Vous pouvez trouver des inspecteurs en bâtiment via l’annuaire téléphonique ou en contactant l’American Society of Home Inspectors (ASHI) au (800) 743-ASHI ou www.ashi.org. À l’échelle nationale, plus de 6 000 inspecteurs sont membres de cette organisation professionnelle, qui exige un niveau minimum d’expérience pour devenir membre. Vous pouvez également consulter InspectAmerica Home Inspections pour plus d’informations sur les inspecteurs en bâtiment ou HomeAdvisor pour une base de données consultable des entrepreneurs.

Les courtiers immobiliers réfèrent régulièrement des inspecteurs en bâtiment aux clients, mais il est préférable de demander des références à un courtier non partial. Souvent, les meilleures sources de bons inspecteurs en bâtiment sont des amis qui ont récemment acheté des maisons et qui croient que leurs inspecteurs étaient honnêtes, minutieux et hautement professionnels.

L’embauche d’un inspecteur qualifié, honnête et juste est d’une importance cruciale. Voici cinq conseils pour vous aider à embaucher le bon inspecteur en bâtiment :

Choisissez un inspecteur neutre

Malheureusement, la méthode que de nombreuses personnes utilisent pour trouver un inspecteur en bâtiment – demander à leur agent immobilier qui appeler – peut conduire à embaucher une personne qui peut être incitée à sous-déclarer les problèmes.

Un bon agent immobilier, lorsqu’il dirige les nombreuses activités liées à l’achat d’une maison par un acheteur, recommande souvent un inspecteur avec qui il a déjà travaillé. C’est naturel. L’accord d’achat est généralement en jeu avec une horloge de 24 heures. L’acheteur doit faire l’inspection rapidement ou l’affaire peut s’effondrer.

Mais voici le problème : si vous embauchez un inspecteur qui s’appuie sur les références de votre agent immobilier pour des affaires régulières, l’inspecteur pourrait minimiser ou ignorer certains problèmes afin d’aider votre agent à conclure l’affaire, sinon il pourrait ne pas être appelé la prochaine fois. . Cela ne veut pas dire que l’inspecteur peut laisser passer des problèmes majeurs – il serait fou de risquer d’être poursuivi par vous. Mais leur rapport pourrait être un peu mou. Vous avez juste besoin du contraire – pour qu’ils soient brutaux. Vous devriez savoir tout ce qui ne va pas avec la maison, car vous pourriez finir par payer pour résoudre tous ces problèmes à l’avenir.

Trouver un inspecteur en bâtiment certifié

Embauchez quelqu’un qui est un membre certifié d’une association professionnelle, comme l’American Society of Home Inspectors (ASHI) ou l’International Association of Certified Home Inspectors (interNACHI). Être membre certifié de l’un d’entre eux signifie que l’inspecteur est sérieux au sujet de son entreprise, qu’il a suivi un processus de test et de certification, qu’il se tient au courant de la formation continue et qu’il adhère à un code de normes.

Ces organisations sont heureuses de vous aider à trouver des inspecteurs locaux parmi leurs membres. Sur les sites Web des organismes, ceux-ci offrent des fonctions de recherche géographique.

Lors de la vérification de vos prospects, vous pouvez également consulter les sites d’avis en ligne, tels que Yelp, Angie’s List et Google pour les avis des clients.

Attention aux diplômes

Être surnommé un « inspecteur en bâtiment » ne signifie pas qu’une personne est qualifiée pour en être un. L’expérience nécessaire pour s’appeler un inspecteur en bâtiment varie d’un État à l’autre – en fait, certains États n’exigent aucune expérience ou formation du tout.

Lorsque vous appelez un candidat potentiel, demandez quel est son parcours de qualification. Depuis combien de temps effectue-t-il un travail d’inspection à plein temps? Combien de maisons ont-ils inspectées ? S’ils prétendent avoir une certification ou une licence, demandez-leur d’apporter une copie lors de votre rencontre.

Une connaissance approfondie de la structure de la maison, de la plomberie, de l’électricité, du drainage et plus encore est essentielle à la capacité d’un inspecteur à trouver des problèmes. Les candidats ayant une solide expérience dans les métiers de la maison, tels que les anciens entrepreneurs généraux, sont généralement les plus qualifiés.

Comprendre le coût réel

Négociez des frais et soyez clair sur ce qui sera et ne sera pas inclus dans ces frais. Un inspecteur en bâtiment doit se rendre dans toutes les parties de la maison et du garage où il y a un accès raisonnable, y compris le sous-sol, le vide sanitaire et le grenier. Il ou elle doit vérifier les systèmes électriques et de plomberie, évaluer la structure, y compris la fondation et la charpente, inspecter la toiture et le revêtement, rechercher les défauts et les dangers et bien plus encore.

Finalement, vous devrez peut-être embaucher des experts supplémentaires pour les rapports sur les moisissures, les termites, le radon, l’amiante, les peintures à base de plomb ou les systèmes septiques, car la plupart des inspecteurs en bâtiment n’incluent pas ces inspections dans le cadre de leur service. Assurez-vous qu’une liste qui détaille exactement ce qui sera ou ne sera pas inspecté est articulée dans le contrat.

Demandez un exemple de rapport d’inspection. Il doit être bien organisé et facile à comprendre. Il doit signaler les problèmes, expliquer pourquoi ces problèmes sont des problèmes et suggérer les réparations nécessaires. La plupart des rapports n’offrent pas d’estimations de coûts pour les réparations.

Sachez qu’une inspection vise à rendre compte de l’état d’une maison le jour où elle est inspectée. Il signale les problèmes qui pourraient avoir un impact sur la valeur de la propriété ou présenter un risque important. Il n’est pas destiné à vous dire combien de temps les parties d’une maison dureront.

Demandez dans quel délai vous recevrez le rapport suite à l’inspection : dans les 24 heures est typique.

Vérifier la couverture d’assurance

Votre inspecteur doit avoir une assurance responsabilité civile générale (GL) qui couvre les blessures corporelles et les dommages matériels, y compris tout dommage pouvant être causé lors d’une inspection. De plus, un inspecteur devrait avoir une assurance erreurs et omissions (E&O) qui paie les pertes subies s’il omet de signaler des problèmes graves, ainsi qu’une couverture pour les blessures corporelles ou les dommages matériels qui pourraient survenir en raison d’une erreur ou d’une omission. Demandez une copie de l’assurance de l’inspecteur.

Dernières pensées

Prévoyez d’être présent lors de l’inspection afin que rien ne soit négligé ou sauté et que l’inspecteur puisse clarifier les problèmes avec vous.

Vous devriez recevoir le rapport de l’inspecteur dans les délais convenus. Sur la base des conclusions de ce rapport, vous pourrez discuter avec votre agent immobilier de l’opportunité de modifier votre offre d’achat en fonction de l’ampleur des travaux qui seraient nécessaires pour rendre la maison saine et sauve.

Le contenu ci-dessus, par Don Vandervort, est apparu à l’origine sur USNews.com

Bonus : liste de contrôle pour l’auto-inspection

Si vous décidez de ne pas engager les frais d’un inspecteur en bâtiment, voici une simple liste de contrôle d’inspection de dix choses que vous devriez vérifier vous-même.

Même les maisons neuves peuvent avoir des problèmes cachés. Voici une liste de contrôle d’inspection de maison offrant des indices pour déterminer la qualité globale d’une maison.

Liste de contrôle pour l’inspection de la maison

1 La structure. D’un point de vue raisonnablement éloigné, regardez la maison. Les murs semblent-ils d’aplomb et plats ? De l’intérieur, y a-t-il des murs courbés ou non carrés aux coins ? Lorsque vous sautez au milieu du sol du salon, est-ce qu’il fléchit ou semble-t-il solide ?

2 Contrôle de l’eau. Le sol s’éloigne-t-il de la base de la maison ? Les gouttières, les descentes pluviales et les tuyaux de drainage transporteront-ils l’excès d’eau loin de la maison… ou dans le sous-sol ? Y a-t-il des preuves de dégâts des eaux ?

3 Le toit. La toiture est-elle neuve et en bon état ? A-t-il l’air soigné et correctement appliqué?

4 Détails. Voyez-vous des signes distinctifs de fabrication de qualité dans les détails de finition, tels que les moulures, les carreaux, la quincaillerie et la peinture ?

5 Appareils de cuisine et salle de bain. Les éviers, les toilettes et les baignoires sont-ils des accessoires de qualité ? Fonctionnent-ils correctement ? La pression de l’eau est-elle bonne lorsque vous ouvrez les robinets et tirez la chasse d’eau ?

6 Système électrique. Le nombre et l’emplacement des prises sont-ils adaptés aux besoins de la maison ? Le disjoncteur principal est-il marqué d’au moins « 100 ampères ? »

7 Chauffe-eau, plomberie. Le chauffe-eau est-il au gaz ou électrique (le gaz est beaucoup plus efficace) ? Les tuyaux d’alimentation en eau du chauffe-eau aux appareils doivent être en cuivre.

8 Chauffage. Où se trouve la fournaise ou le radiateur et de quel type est-il ? Certaines pièces ne sont-elles pas chauffées ? Les registres semblent-ils adéquats pour chauffer les espaces ? La maison est-elle climatisée ?

9 Isolation. Regardez dans le grenier pour l’isolation; R-19 (6 pouces de fibre de verre, par exemple) est un minimum dans les climats modérés ; jusqu’à R-38 (12 pouces de fibre de verre) est nécessaire dans les climats froids. Retirez un couvercle de prise sur un mur d’enceinte pour vérifier l’isolation du mur.

dix Cheminées. Ont-ils des moustiquaires ou des portes vitrées (les portes sont plus efficaces) ? Qu’en est-il des amortisseurs et des allume-bûches ? Y a-t-il un évent de combustion qui aspire l’air de l’extérieur et un pare-étincelles au sommet de la cheminée ?