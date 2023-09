4 conseils de peinture que vous devez connaître, selon Property Brothers

Grandir avec une mère qui aimait changer les couleurs de notre maison m’a vraiment appris à utiliser le pinceau. Qu’il s’agisse d’utiliser des rouleaux de peinture ou d’avoir toujours une bonne quantité de ruban adhésif pour peintre à portée de main, nous étions toujours prêts pour le prochain grand bricolage.

Mais si nous avions connu tous ces conseils de peinture de Property Brothers avant de commencer, eh bien, nos projets auraient peut-être été un peu plus propres. Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le point de vous dévoiler tous les secrets de peinture professionnels dont vous aurez besoin pour un travail de peinture parfait.

Ce qui est génial avec ces quatre conseils, c’est qu’ils fonctionneront si vous peignez une pièce, retouchez les boiseries ou appliquez une nouvelle couche sur tout l’extérieur de votre maison.

Voici ce que Drew et Jonathan Scott ont dit au Spectacle d’aujourd’hui!

Les meilleurs conseils de peinture de Property Brothers

Utilisez du papier d’aluminium au lieu du ruban adhésif pour peintre

Appliquer du ruban adhésif pour peintre sur chaque poignée de porte et chaque rebord de fenêtre peut être très pénible. Selon nos garçons Drew et Jonathan, le papier d’aluminium est la voie à suivre. L’application prend quelques secondes et est totalement moulable quelle que soit la forme avec laquelle vous travaillez. Compte sur moi!

Tapissez votre plateau de peinture avec du papier d’aluminium

L’utilisation de papier d’aluminium sur votre plateau de peinture vous fera gagner un temps bien mérité à la fin de votre projet. Évitez de verser la peinture directement dans votre bac. Au lieu de cela, couvrez complètement le plateau de papier d’aluminium avant de verser. Lorsque vous avez terminé, jetez le revêtement en aluminium et profitez de votre bac à peinture propre.

Conservez les pinceaux au congélateur

Votre congélateur ne sert pas seulement aux légumes surgelés. Il peut aider à prolonger la durée de vie des bougies et constitue un excellent endroit pour stocker du film plastique. Le congélateur peut également garder vos pinceaux au frais. L’air froid aide à garder les poils des brosses croustillants et prêts à l’emploi. Enveloppez-les simplement dans du papier d’aluminium, scellez les extrémités et rangez-les dans votre congélateur. Ils seront toujours prêts pour votre prochain projet !

Utilisez un élastique pour éviter que la peinture ne coule

Prenez un grand élastique et enroulez-le tout autour d’un pot de peinture ouvert. L’élastique doit s’enrouler du bas de la boîte vers le haut et reposer sur l’ouverture. Utilisez le bord de l’élastique pour retirer l’excédent de peinture de votre pinceau. Il garde les bords du pot de peinture propres et la peinture supplémentaire s’égoutte directement dans le pot. C’est gagnant-gagnant si vous me demandez !