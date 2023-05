3 façons de créer un espace sec étanche sous une terrasse

Les espaces entre les planches de terrasse sur les terrasses extérieures remplissent une fonction importante, à savoir le drainage. Ils aident à prévenir la formation de flaques d’eau et permettent à la surface de sécher plus rapidement après la pluie et les tempêtes de neige.

En plus de l’application d’imperméabilisation de routine, l’espacement entre les planches aide à prolonger la durée de vie utile du matériau de terrasse. Mais si vous souhaitez utiliser l’espace sous une terrasse pour un espace de vie ou de stockage extérieur supplémentaire, il est préférable d’installer une barrière qui empêche l’eau de s’écouler vers la surface directement en dessous.

Membranes de pont et tuyaux de descente

La solution dominante pour l’imperméabilisation des zones sous les ponts consiste à draper des membranes en plastique dans les espaces entre les solives sous le pont pour former des creux. Le système d’imperméabilisation de terrasse Trex RainEscape, illustré ci-dessous, est un exemple de système à membrane et tuyau de descente.

Les auges Trex RainEscape détournent les eaux de ruissellement vers des descentes pluviales placées près de l’en-tête de la solive. Une longueur de gouttière est attachée à la structure juste en dessous des descentes pluviales pour recueillir l’eau et l’évacuer de la zone protégée.

Plafonds sous le pont

Un certain nombre de systèmes de plafond sous le pont récemment introduits utilisent des panneaux en aluminium ondulé ou en plastique conçus pour capter l’eau qui s’écoule à travers le pont et l’évacuer de la zone en dessous. Parmi les plus récents, le système RainTight, présenté à Deck Expo 2014.

Les panneaux RainTight sont fabriqués en aluminium épais. Les panneaux sans soudure sont fabriqués sur mesure, en fonction de la taille du pont. Ils se verrouillent le long de leurs bords longs pour former des joints étanches.

Un cadre périmétrique et des cloueurs d’espacement gradués sont fixés sous les solives de la terrasse de sorte que le plan du plafond s’incline légèrement (au moins 1/4 de pouce par pied) de la maison vers l’en-tête de la solive. Une auge en aluminium compatible avec le système est fixée sous l’en-tête de la solive pour transporter les eaux de ruissellement vers un ou plusieurs tuyaux de descente qui s’écoulent vers le sol à l’extérieur de la zone protégée.

Les systèmes de plafond sous le pont offrent une finition de drainage et de plafond tout-en-un qui convient particulièrement aux zones sous un pont qui sont suffisamment élevées par rapport au sol pour fournir un espace de vie extérieur abrité en dessous. Des mesures spéciales d’encadrement et de protection contre l’humidité peuvent fournir des points de montage pour les luminaires suspendus et les ventilateurs de plafond.

Brides de platelage d’imperméabilisation

Plus simples que les systèmes de membrane et de plafond, les brides de terrasse étanches offrent un moyen efficace de détourner l’eau qui autrement s’écoulerait à travers des planches de terrasse espacées de manière conventionnelle. Les brides Dexedry sont conçues pour servir d’entretoises entre les planches et également de mini-gouttières pour canaliser l’eau vers les bords de la terrasse. Les brides en caoutchouc sont enfoncées dans les bords du platelage avec un maillet en caoutchouc.

Les brides Dexedry sont disponibles dans un certain nombre de tailles qui correspondent aux rainures de bord trouvées sur les principales marques de terrasses synthétiques. Les bords des planches de terrasse en bois peuvent être fraisés avec une lame à rainurer, une toupie ou une défonceuse pour accueillir les rebords.

Que vous utilisiez des gouttières, des brides ou un plafond sous la terrasse, la création d’un patio ou d’un espace de rangement supplémentaire sous votre terrasse peut ajouter à votre plaisir et à la fonctionnalité de votre maison.

