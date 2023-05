22 façons d’économiser sur le chauffage, la climatisation et l’électricité

Économisez de l’énergie à la maison, arrêtez de gaspiller de l’argent et rendez votre maison plus confortable grâce à ces améliorations écoénergétiques à rendement élevé.

Économisez de l’argent en isolant votre maison

Non seulement vous rendrez service à votre famille (et à votre portefeuille), mais vous aiderez la planète en réduisant l’empreinte carbone de votre maison. Les cinq premiers d’entre eux sont importants pour l’été et l’hiver; le dernier vous aidera à économiser de l’énergie à la maison en été, lorsque le contrôle du gain solaire dans votre maison est essentiel.

1Accrochez les rideaux thermiques. Les rideaux thermiques, les stores solaires et les films pour fenêtres sont un bon début. Les stores solaires et les films pour fenêtres minimiseront le gain de chaleur et le rayonnement ultraviolet en été. Les rideaux thermiques ou les doublures de rideaux aideront à garder vos pièces au chaud en hiver, au frais en été et, en prime, peuvent également servir de rideaux occultants pour assombrir une pièce la nuit. Tous ces produits sont peu coûteux et facilement disponibles auprès de vendeurs en ligne.

2Passez aux fenêtres Low-e. D’accord, il s’agit d’une amélioration majeure qui coûtera des milliers de dollars et vous rapportera des économies sur de nombreuses années. Nous comprenons que cela peut dépasser votre budget et, si c’est le cas, passez simplement à l’étape suivante pour économiser de l’énergie à la maison. Cependant, si vous envisagez de nouvelles fenêtres, assurez-vous de choisir des fenêtres performantes. Contrairement aux fenêtres à simple vitrage d’autrefois, les fenêtres à faible émissivité (faibles émissions), à double vitrage, remplies d’argon, dites « intelligentes » d’aujourd’hui peuvent économiser énormément d’énergie et vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins. climat. Si vous vivez dans un climat froid, vous pouvez acheter une fenêtre qui, en hiver, maximisera le gain solaire tout en réduisant les pertes de chaleur hors de la maison. Ou dans les climats chauds, vous pouvez avoir l’inverse, une fenêtre qui ne laisse entrer que 39 % du gain solaire dans la maison pendant les journées ensoleillées.

3Isoler. L’isolation est le cadeau qui continue de donner. Une maison bien isolée est plus chaude en hiver, plus fraîche en été et plus calme toute l’année.

Chaque fois qu’il a la possibilité d’isoler plus ou moins, le propriétaire avisé en matière d’économie d’énergie en choisira toujours plus. La zone la plus efficace à isoler (et généralement la plus simple) est le grenier.

Assurez-vous que votre grenier est bien isolé avec au moins 6 pouces d’isolant en fibre de verre ou d’isolant en vrac sur le sol. Si vous avez un escalier escamotable pour accéder au grenier, placez également une large bande de coupe-froid sur les bords. Veillez à ne pas comprimer l’isolant. Comblez tous les vides que vous trouvez, mais veillez à ce que l’isolant ne soit pas encombré de prises électriques, d’appareils d’éclairage encastrés et d’évents de toit – gardez-le à au moins 3 pouces d’eux. Pour une couverture étape par étape de ce sujet, veuillez consulter Comment isoler votre maison.

4Calfeutrez et scellez. Un calfeutrage approprié et généreux des joints et des coutures peut réduire considérablement la consommation d’énergie d’une maison.

En plus de réduire les courants d’air et les pertes de chaleur, un cordon de calfeutrage peut également contrecarrer l’humidité et l’infiltration de parasites.

Assurez-vous d’utiliser le bon mastic pour l’application et prenez votre temps. Un travail précipité peut non seulement créer un désordre, mais aussi laisser des lacunes, ce qui va à l’encontre de l’objectif.

Les composés de calfeutrage sont disponibles dans une grande variété de formulations, des simples calfeutrants au latex aux mélanges de silicone sophistiqués et aux mousses expansives. Lorsque vous achetez un composé de calfeutrage, étudiez l’étiquette pour vous assurer que vous achetez le bon type pour le travail. Portez une attention particulière à la garantie.

5Enveloppez les appareils de chauffage et de refroidissement. L’emballage de votre réservoir d’eau chaude et de votre congélateur est un moyen efficace d’aider ces appareils à réduire la quantité d’énergie dont ils ont besoin pour maintenir leur fonctionnalité. Des kits pour l’installation d’enveloppes isolantes sont vendus dans la plupart des centres de rénovation domiciliaire.

Avertissement: Avec les réservoirs d’eau chaude, assurez-vous de lire les instructions du fabricant – dans certains cas, l’emballage de l’appareil pourrait annuler votre garantie.

Les sacs de couchage ou les couvertures fonctionnent bien pour couvrir votre congélateur coffre. Cela aidera à réduire la demande de refroidissement du congélateur et à acheter vos aliments surgelés un peu plus de temps pendant les pannes de courant. Mais assurez-vous que l’enveloppe ne bloque pas le flux d’air.

Construisez également un abri pour votre unité de climatisation. En gardant l’unité à l’ombre et à l’abri des feuilles et des débris, vous prolongerez non seulement sa durée de vie, mais améliorerez également son efficacité énergétique.

Façons d’économiser de l’argent sur le refroidissement

Il fait une chaleur torride, mais après avoir ouvert votre dernière facture d’électricité, vous n’osez plus baisser le thermostat. Vous commencez à aspirer à une résidence d’été au pôle Sud. Prendre le coeur! Une variété de mesures relativement simples peuvent vous aider à réduire le mercure de votre thermostat sans augmenter le résultat net de votre facture d’électricité.

Voici 9 choses que vous pouvez faire pour rafraîchir votre maison à moindre coût :

6 Disposer les meubles et des rideaux afin qu’ils ne restreignent pas le flux d’air des registres. Lorsque l’air refroidi est acheminé vers vos pièces, il doit se déplacer librement.

7 Gardez l’air ambiant en mouvement en utilisant un ventilateur pour toute la maison ou des ventilateurs de plafond. Une autre option consiste à faire circuler l’air en utilisant le réglage « Ventilateur uniquement » sur le thermostat de votre système de chauffage/climatisation. En gardant l’air en mouvement, vous vous sentirez à l’aise dans une pièce qui est 2 ou 3 degrés plus chaude qu’une pièce immobile ; chaque degré d’augmentation du point de consigne de votre thermostat vous fera économiser environ 2 % sur votre facture d’énergie.

8 Réglez votre thermostat. Un climatiseur utilise énormément d’électricité lorsqu’il fonctionne. Pendant l’été, vous pouvez réaliser d’importantes économies en augmentant la température de consigne à 78 degrés F. ou plus. Inversement, baissez la température de consigne pendant l’hiver (en règle générale, chaque degré que vous abaissez la température de consigne d’un thermostat en hiver permettra d’économiser 3 % des coûts d’énergie sur une période de 24 heures).

9 Réduisez le gain de chaleur de votre maison en tirant des rideaux ou des stores, en installant des auvents ou en plantant des arbres pour ombrager les fenêtres orientées vers le soleil.

Contrairement aux carcasses d’aluminium courantes il y a quelques années, la plupart des auvents de fenêtre d’aujourd’hui sont fabriqués à partir de toile durable. Les nouvelles conceptions sont épurées, attrayantes et peuvent fournir une ombre rafraîchissante sans détruire votre vue. Des kits de bricolage sont disponibles et la plupart peuvent être montés en un week-end.

Vous n’avez pas besoin d’en savoir beaucoup sur les arbres pour réaliser qu’ils peuvent apporter de la valeur, de l’ombre et de la beauté à votre maison. Les arbres à feuilles caduques comme les érables, les chênes et les noyers perdent toutes leurs feuilles chaque année, ce qui signifie qu’ils peuvent fournir de l’ombre à votre maison, votre allée et votre terrasse pendant les chauds mois d’été, puis permettre au soleil de réchauffer votre maison pendant l’hiver. Les pins et les haies peuvent bloquer les vents froids ainsi que le bruit de la rue et offrir une intimité dans la cour arrière. Lors de la sélection des arbres, assurez-vous de planter ceux qui sont adaptés à votre climat, indigènes à votre région (et donc plus résistants aux parasites et aux maladies), et qui ne nécessitent aucune ressource précieuse supplémentaire (comme l’eau) pour prospérer.

Explorez également la possibilité d’installer un film réfléchissant la chaleur peu coûteux sur ces fenêtres.

dix Augmentez l’efficacité de vos climatiseurs en nettoyant ou en remplaçant les filtres de votre fournaise ou de votre appareil de traitement de l’air selon les recommandations du fabricant.

11 Installez un thermostat programmable ou « intelligent » si votre système n’en a pas et apprenez à l’utiliser correctement. Cela vous donnera un contrôle précis sur exactement quand le refroidissement sera livré. Augmentez la consigne du thermostat de quelques degrés lorsque vous serez au travail; si vous partez pour deux jours ou plus, éteignez le climatiseur jusqu’à votre retour.

12 Réduire l’humidité à l’intérieur de votre maison, car un climatiseur doit travailler dur pour éliminer l’humidité de l’air. Minimisez le lavage et le séchage des vêtements en milieu de journée, la douche et la cuisine. Une autre option consiste à allumer les ventilateurs, mais assurez-vous de les éteindre lorsque vous avez terminé afin qu’ils n’extraient pas inutilement l’air refroidi de la maison.

13 Intempériez votre maison pour réduire la perte d’air conditionné. Utilisez du calfeutrage, des coupe-froid et de l’isolation pour réduire le mouvement de l’air de l’intérieur vers l’extérieur et vice versa.

14 Pensez à installer des amortisseurs dans les conduits pour limiter le flux d’air refroidi dans les pièces que vous utilisez rarement. Parlez-en à un entrepreneur en climatisation. Vous pouvez également fermer les portes ou les registres de ces pièces, mais demandez conseil à un professionnel pour vous assurer que cela n’affectera pas l’efficacité de votre système.

15 Mettez à jour votre climatiseur s’il est vieux. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution peu coûteuse, l’équipement au-dessus de la colline peut utiliser beaucoup plus d’énergie que nécessaire pour refroidir votre maison. Consultez le Guide d’achat des climatiseurs centraux gratuit pour en savoir plus sur la sélection d’un climatiseur efficace et de haute qualité.

REGARDE AUSSI: Isolation et économie d’énergie

Façons d’économiser de l’argent sur l’électricité

Grâce à des conditions météorologiques extrêmes et à de mauvaises politiques de services publics dans certains États, les factures d’électricité des maisons ont explosé. Malheureusement, les prévisionnistes ne prédisent aucune fin en vue à des prix de l’électricité encore plus élevés.

Que pouvez-vous faire pour alléger votre compteur électrique ? Voici 10 façons simples de réduire vos factures d’électricité :

16Éteignez les lumières que vous n’utilisez pas. C’est une évidence et certainement l’une des mesures les plus faciles de toutes, et pourtant c’est une étape clé pour agir avec un état d’esprit de conservation. Il suffit d’appuyer sur un interrupteur pour arrêter de gaspiller des centaines de watts d’énergie chaque jour.

17Réduisez les lumières que vous utilisez. À l’intérieur, utilisez des gradateurs ou diminuez la puissance des ampoules. Dans la mesure du possible, optez pour un éclairage direct plutôt qu’un éclairage général de la pièce. À l’extérieur, placez des détecteurs de mouvement sur les luminaires afin que les ampoules ne s’allument que lorsque et où elles sont nécessaires.

18Entretenez votre réfrigérateur. Parce qu’il est l’un des plus gros consommateurs d’énergie de la maison, un réfrigérateur doit fonctionner avec une efficacité maximale. Cela signifie n’ouvrir la porte que brièvement et régler la commande « Froid » selon les instructions du fabricant. Aspirez les serpentins du réfrigérateur pour enlever la poussière. Dégivrez-le si nécessaire (bien que la plupart des réfrigérateurs d’aujourd’hui soient sans givre). Pour réduire la quantité d’énergie utilisée par le moteur du réfrigérateur, envisagez de le brancher sur une commande de moteur à induction électronique telle que le Power Planner, disponible dans les centres de rénovation domiciliaire.

19Utilisez moins les appareils électriques. N’utilisez une sécheuse électrique qu’à pleine charge ou, mieux encore, séchez vos vêtements à l’air libre. Optez pour une cuisson au micro-ondes plutôt qu’au four électrique. Et n’oubliez pas d’éteindre la cafetière lorsque le café est prêt. Lors de l’achat de nouveaux appareils, vérifiez l’étiquette EnergyGuide pour vous assurer qu’il s’agit de modèles éconergétiques.

20Baisser la température du chauffe-eau. Réduisez la température de l’eau à un maximum de 120 degrés F. Un chauffe-eau électrique dévore de l’électricité ! Envisagez de passer à un chauffe-eau à gaz.

21Remplacez les ampoules à incandescence standard. Utilisez plutôt des ampoules fluocompactes très efficaces, qui utilisent environ un quart à un tiers de l’énergie pour produire la même quantité de lumière (une fluocompacte de 20 watts vous donnera à peu près la même lumière qu’une incandescente de 75 watts). Bien que la plupart coûtent beaucoup plus cher que les ampoules conventionnelles, elles durent jusqu’à 13 fois plus longtemps, ce qui en fait un bon achat à long terme.

Bien que certaines de ces méthodes puissent sembler ne vous apporter qu’un soulagement mineur des factures d’électricité époustouflantes, l’adoption de plusieurs ou de la totalité d’entre elles peut entraîner des économies globales importantes. De nombreux services publics facturent des tarifs plus élevés pour la partie de votre consommation d’électricité qui dépasse les exigences de base. Lorsque vous éliminez l’excès de graisse, vous pouvez réduire considérablement vos factures.