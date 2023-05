19 idées d’escaliers de jardin pour une belle cour

Les escaliers de jardin offrent des transitions entre les niveaux de votre cour. Voici quelques bonnes idées pour différents matériaux et designs que vous pouvez essayer.

En tant qu’élément d’aménagement paysager, les escaliers de jardin peuvent être fonctionnels ou décoratifs, ou, mieux encore, les deux. La plupart du temps, la nécessité est la principale considération – vous souhaitez connecter une zone de la cour à une autre zone à une altitude différente. Mais les escaliers n’ont pas besoin d’être strictement utilitaires. En raison des nombreux styles et matériaux possibles, ils peuvent également servir d’ajout créatif et esthétique.

Les chemins et les escaliers peuvent conduire l’œil vers un point focal dans le jardin, comme un coin de destination ou un plan d’eau. Leurs matériaux peuvent également transmettre une harmonie avec la vie végétale qui les entoure, ou un contraste avec celle-ci.

Lors de la construction d’escaliers, choisir de reproduire l’apparence de votre patio ou porche existant offre une autre opportunité créative. Bien que marier les matériaux de la voie et de l’escalier avec l’aménagement paysager environnant puisse être une approche sûre et traditionnelle, considérer un aspect contrasté peut également donner des résultats intéressants.

Matériaux des escaliers de jardin

La création de l’ambiance de votre jardin dépendra en grande partie des matériaux que vous choisirez pour le travail.

Par exemple, les grandes dalles de pierre et le béton coulé offrent une sensation autoritaire et substantielle, tandis que le bois ou les pierres de rivière donnent une apparence plus organique et subtile. Les options de matériaux sont vastes, comme le montrent les images ci-dessous. Parmi les autres possibilités classiques, citons la dalle, la pierre bleue, les pierres de rivière, le béton, la brique et les poutres en bois avec gravier.

En ce qui concerne la fonctionnalité, les escaliers peuvent servir à la fois de mur de soutènement, de sièges supplémentaires ou d’espace de niveau pour organiser un jardin en conteneur ou d’autres accents de jardin.

Taille et échelle des escaliers

Les dimensions des matériaux sélectionnés doivent être adaptées à leur emplacement et à leur utilisation. Souvent, les escaliers d’entrée doivent être suffisamment larges pour accueillir plusieurs personnes à la fois. D’un autre côté, un chemin d’arrière-cour sinueux peut être une voie unique, atténuée, car les visiteurs passeront très probablement.

Pente et pente

Si vous installez vous-même des escaliers, assurez-vous de vérifier les matériaux sélectionnés avec le niveau où vos escaliers seront installés. En raison de l’érosion, évitez les matériaux meubles sur les pentes abruptes. Des morceaux de bois et de pierre plus substantiels peuvent être encastrés dans les coteaux sans craindre qu’ils ne glissent sous les pieds.

Le terrain de votre cour aura le plus fort impact sur la « montée » par rapport à la « course » de votre escalier (distance verticale par rapport à horizontale) accueillir en toute sécurité les pieds des visiteurs. Si votre espace a beaucoup de courbes ou de lacets, il peut être judicieux de consulter un expert qui vous aidera à naviguer dans toutes les complexités de conception.

Idées de conception d’escaliers de jardin

Selon votre espace, votre budget et votre niveau d’expérience, il existe de nombreuses options pour les matériaux et la conception. Voici quelques bonnes idées d’escaliers de jardin pour vous aider à démarrer.

1. Pierres de soutènement arrondies avec mortier

Les lits de rivière de jardin sont souvent construits avec cette combinaison, car elle imite les modèles naturels tout en offrant une bonne intégrité structurelle. Les pierres arrondies sont invitantes et peuvent être disposées à la guise de l’installateur.

2. Gravier de pois avec des retenues de bois

Un look classique qui aide à prévenir l’érosion avec des étagères définies, cette combinaison de matériaux est polyvalente, élégante et peut être réduite à n’importe quelle largeur souhaitée. Comme pour tout escalier de jardin en bois, assurez-vous d’acheter du bois traité pour éviter la détérioration causée par l’exposition à l’eau ou les dommages causés par les insectes.

3. Roches de rivière incrustées ou pierres de plage

Cette option hautement personnalisable offre une sensation naturelle, avec un aspect solide et coloré. Les pierres de rivière sont disponibles dans toutes les tailles et couleurs imaginables et offrent une large palette aux designers. Ils peuvent être achetés dans de nombreux centres de rénovation domiciliaire ou dans les parcs à pierres locaux.

4. Bois de paysage

De grandes poutres en bois peuvent ajouter une touche rustique d’Americana à n’importe quel chemin de jardin. Ils sont généralement traités sous pression pour éviter les dégâts d’eau, la pourriture et les parasites, et peuvent parfois être trouvés dans des conditions altérées.

Alerte de sécurité importante : Traverses de chemin de fer

Même si elles sont disponibles dans certains magasins de rénovation domiciliaire, les « traverses de chemin de fer » sont traitées avec de la créosote et ne sont pas approuvées pour un usage résidentiel. La créosote est un cancérigène possible pour l’homme et son utilisation dans les jardins n’est pas sûre, car le produit chimique peut s’infiltrer dans le sol environnant.

5. Dalles de pierre géantes

De lourdes pierres naturelles peuvent donner un esprit autoritaire à un jardin ou à l’entrée d’une maison. La réalisation de cette option exigera très certainement une aide professionnelle. Mais ces pierres excellent dans leurs qualités de faible entretien et de résistance aux intempéries une fois installées, et ajoutent un air de permanence à n’importe quel espace.

6. Pierres de rivière avec poutres en béton

Les rampes d’escalier inclinées avec des marches en béton occasionnelles offrent une alternative unique qui s’attaque à une pente avec une pente douce. Cet exemple en pierre est flanqué de parois rocheuses, ce qui complète une esthétique du vieux monde.

7. Escalier en béton formé

Bien que le béton coffré nécessite une certaine expertise et de l’équipement pour être installé, il offre un résultat soigné et durable une fois installé.

8. Grandes dalles de dalles colorées

En raison de leur poids, l’installation de grandes dalles n’est peut-être pas un travail de bricolage. Mais l’utilisation de grandes dalles peut offrir une solution naturelle et substantielle pour les allées de jardin et les escaliers. La dalle est du côté le moins cher des grands types de pierre d’aménagement paysager, en particulier par rapport au marbre ou au granit. Dans ce cas, des tons plus chauds lient la flore environnante à la passerelle.

9. Tranches de pierre naturelle dans le sol

La pierre naturelle mélangée peut être utilisée sur une pente raide ou peu profonde et donne une qualité semblable à celle d’un sentier lorsqu’elle est accompagnée d’herbes, de fleurs sauvages ou d’autres couvre-sol organiquement dispersés. Des types de sol argileux ou plus denses peuvent être utilisés pour empêcher les pierres individuelles de se desserrer avec le temps.

10. Dalle brute de coupe carrée

Lorsqu’ils sont disposés avec désinvolture, des morceaux de dalle de 12 à 16 pouces créent une sensation composée mais organique à tout escalier de jardin. Les petites dalles sont généralement maintenues ensemble par une fine couche de mortier, qui peut se desserrer avec le temps lorsque les escaliers sont fortement utilisés. Chaque fois que vous choisissez ce style d’escalier, assurez-vous toujours de vérifier et de réparer régulièrement les pierres détachées.

11. Béton estampé

Le béton peut être estampé dans une grande variété de motifs et de moules. Les marches en béton estampé sont hautement personnalisables et permettent une certaine créativité artistique.

12. Dalle lissée et cimentée

Une autre option qui nécessite probablement de l’aide pour l’installation, ces morceaux de dalles lisses et finis offrent une sensation légèrement plus raffinée lorsqu’ils sont remplis de coulis. Les bords arrondis sont légèrement plus familiaux et confèrent une surface légèrement plus nuancée qui met en valeur les ondulations naturelles de la pierre.

13. Pierres naturelles inégales

Les pierres à une seule file peuvent offrir un passage à travers des zones de jardin étroites et permettre des pentes variables sans changer la taille de la pierre.

14. Escaliers en bois surélevés

Bien que ce projet nécessite certaines connaissances en menuiserie et les bases des fondations – dans ce cas, de simples piliers en béton – les escaliers en bois sont à la portée de nombreux bricoleurs amateurs. Ces escaliers créent un sentiment de séparation du jardin et peuvent être idéaux si vous souhaitez éloigner les visiteurs des sous-bois délicats ou sur un chemin vers une autre destination dans la cour.

15. Escaliers en dalles mélangés à des pavés

16. Brique classique

Les briques sont un look classique qui ajoute une touche de couleur chaude à n’importe quel jardin. Ils peuvent être posés par des bricoleurs amateurs, mais une installation professionnelle est généralement recommandée, sauf si vous avez une expérience préalable.

Des briques à orientation mixte suivent une balustrade en bois rustique dans une cour boisée.

17. Briques de retenue rondes avec pavé

Idéal pour les terrains plus escarpés, ces blocs de retenue remplis et arrondis sont une excellente option pour ceux qui recherchent un contraste visuel.

18. Morceaux de pierre naturelle avec remplissage en béton

Donnant une touche asiatique, cette conception se porte bien lorsqu’elle est entourée d’autres caractéristiques rocheuses. Bien qu’il ne s’agisse pas du projet de week-end le plus simple, vous constaterez qu’il s’agit d’une solution durable et durable pour les escaliers de jardin.

19. Jardin en pot

Tirez le meilleur parti des escaliers inutilisés en réaffectant leur espace pour un jardin en pot informel.

Lorsque les escaliers sont suffisamment larges, adoucissez les bords avec une collection de plantes en pot.

