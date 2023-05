12 façons d’économiser de l’énergie en éclairant votre maison

Cet article fournit 12 façons d’économiser de l’énergie tout en éclairant la maison, avec des conseils pour un placement efficace des luminaires et des techniques pour éviter de gaspiller de l’énergie.

Au risque d’énoncer une évidence, la conversion de vos ampoules à incandescence en ampoules fluocompactes (voir ampoule écoénergétique ) est essentielle pour économiser de l’argent sur vos factures d’éclairage. Mais déplaçons la conversation au-delà de cela. Voici quelques autres techniques utiles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer.

1 Éteignez les lumières qui ne sont pas utilisées

D’accord, OUI, c’est une autre évidence. Quoi de plus simple que d’appuyer sur un interrupteur ? Il s’agit de la solution la plus simple et la plus sensée, qui peut entraîner des économies d’énergie étonnamment importantes. Considérez qu’une ampoule de 75 watts laissée allumée pendant quelques heures par jour peut représenter jusqu’à 2% de votre facture d’éclairage mensuelle globale. Prenez l’habitude de toujours éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce.

2 Assurez-vous de dépoussiérer

Vous pourriez aussi bien tirer le plus de lumière possible d’une ampoule – une couche de poussière va réduire la lumière qu’elle offre. Une ampoule poussiéreuse est une ampoule inefficace. Sortez le chiffon à poussière et obtenez pour votre argent votre éclairage.

3 Utiliser l’éclairage direct

Utilisez simplement la lumière là où vous en avez besoin. N’inondez pas toute une pièce de lumière alors que vous n’avez besoin que d’une petite lampe de lecture. Choisissez un éclairage qui répond à vos besoins fonctionnels spécifiques. Les lampes de chevet, les lampes de lecture, les lampes sous les armoires et les lampes de bureau ne sont que quelques exemples d’un bon éclairage de travail.

4 Placer les lampes dans les coins

Profitez des murs comme surfaces réfléchissantes. Placer des lampes dans les coins permet à la lumière de rebondir sur deux surfaces murales, ce qui signifie que vous aurez besoin de moins de lumières dans l’ensemble.

5 Choisissez des couleurs claires lorsque vous peignez vos murs

La lumière se reflète plus facilement sur les tons pâles que sur les tons foncés, ce qui vous permet d’utiliser des ampoules à faible puissance dans votre maison. Lorsque l’éblouissement n’est pas un problème, envisagez des peintures qui ont des valeurs de réflexion élevées.

6 Utiliser des techniques d’éclairage naturel

C’est la pratique d’utiliser la lumière naturelle pour l’éclairage. Améliorer l’éclairage naturel de votre maison peut signifier tout, du simple fait de rapprocher vos bureaux et surfaces de travail des fenêtres ensoleillées à l’installation de nouveaux puits de lumière. Voir Techniques d’éclairage naturel pour en savoir plus sur ces méthodes.

7 Utiliser des minuteries et/ou des gradateurs automatiques

8 Ne négligez pas l’éclairage extérieur

Choisir des ampoules à économie d’énergie

Lorsque vient le temps de changer cette ampoule, vous pouvez faire un choix « vert », qui vous fera économiser à la fois de l’énergie et de l’argent. Voici quelques suggestions:

9 Optez pour des lampes LED ou fluocompactes (LFC). Les ampoules fluocompactes consomment environ un quart à un tiers d’énergie pour produire la même quantité de lumière qu’une ampoule à incandescence standard, et elles peuvent durer jusqu’à treize fois plus longtemps. Les LED économisent également beaucoup d’électricité et durent des décennies.

dix Achetez des ampoules à trois voies. Les ampoules à trois voies peuvent fonctionner à trois puissances différentes (par exemple, 50 watts, 100 watts et 150 watts), vous permettant de choisir la puissance la plus faible pour vos besoins. Ils fonctionnent sur des lampes équipées de douilles à trois voies. Des variétés CFL et incandescentes sont disponibles.

11Choisissez des ampoules à faible puissance. Utilisez toujours la puissance la plus faible qui répondra à vos besoins. Essayez des ampoules de luminosité variable, mesurée en lumens, pour trouver l’ampoule qui consomme le moins d’énergie pour votre application d’éclairage particulière.

12Choisissez des veilleuses à économie d’énergie. Remplacez les veilleuses à incandescence par des panneaux électroluminescents enfichables, qui consomment à peine 3/100 watt d’électricité, ou les variétés mini-fluorescentes plus lumineuses, qui émettent autant d’éclairage qu’une ampoule standard de 20 watts. De plus, les veilleuses à cellule photoélectrique détectent la présence de lumière dans une pièce, s’allument automatiquement la nuit et s’éteignent le jour.