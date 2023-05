10 règles de peinture de maison que vous ne devriez jamais enfreindre

Aucun projet de rénovation domiciliaire ne ravive, protège et embellit une maison aussi rapidement, efficacement et à moindre coût que la peinture extérieure. Une nouvelle couche de peinture peut complètement transformer une maison et, bien que peindre une maison puisse être un gros travail, c’est un projet qui peut être achevé en une semaine ou deux.

Si vous embauchez un peintre professionnel, attendez-vous à payer entre 1 000 $ et 4 500 $ ou plus, selon la taille et l’état de votre maison. En faisant le travail vous-même, vous pouvez économiser la partie main-d’œuvre du coût, généralement plus de la moitié, mais cela demandera de sérieux efforts.

Que vous embauchiez un professionnel ou que vous le fassiez vous-même, peindre votre maison est quelque chose que vous ne voudrez pas répéter dans quelques années. Dans cet esprit, voici neuf règles essentielles qui faciliteront le travail et contribueront à assurer un beau résultat durable.

1 : Ne lésinez pas sur les matériaux. Payez pour une peinture, un apprêt et un composé de calfeutrage de qualité supérieure. Une peinture de qualité supérieure dure plus longtemps, coule et couvre mieux qu’une peinture de mauvaise qualité. Achetez de la peinture garantie à vie contre les défauts de finition.

Avec la plupart des peintures de maison, vous en avez pour votre argent : les meilleurs ingrédients sont chers. Une peinture extérieure de haute qualité coûte généralement entre 35 $ et 40 $ le gallon. En fait, vous pouvez payer jusqu’à 70 $. Optez pour une peinture 100% acrylique.

Les principales marques recommandées par Consumer Reports incluent Behr Premium Plus Ultra Exterior, vendu chez Home Depot, et Clark + Kensington Exterior, vendu chez Ace. Les deux contiennent des COV (composés organiques volatils) inférieurs aux limites fédérales. Les deux ont bien performé dans les tests de Consumer Reports qui simulent 9 ans d’exposition à l’extérieur, et les deux coûtent de 35 $ à 40 $ le gallon.

Les autres marques les plus performantes incluent Sherwin-Williams Duration Exterior et Benjamin Moore Aura Exterior, plus chères à environ 68 $ le gallon. Pour les évaluations complètes, visitez ConsumerReports.org.

Les finitions plates, préférées pour les parements, cachent bien les défauts et les irrégularités. Les émaux satinés et semi-brillants, utilisés pour les garnitures, sont plus durables et plus faciles à laver.

2: Faites la préparation nécessaire. Pour que la peinture adhère bien, elle doit être appliquée sur une surface propre, sèche et non écaillée ou écaillée. Selon l’état du revêtement et des moulures existants, cela signifie souvent qu’un grattage et un ponçage considérables peuvent être nécessaires avant de pouvoir peindre.

Commencez par laver les surfaces. Vous pouvez utiliser un tuyau et une brosse à récurer avec de l’eau et du détergent, ou un nettoyeur haute pression. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression, vous devez faire attention à ne pas enfoncer l’eau profondément dans les joints entre les parements ou à éroder la surface du bois avec le jet d’eau à haute pression.

Pour enlever la peinture écaillée et écaillée, vous aurez besoin d’un grattoir. Ensuite, pour enlever la peinture plus dure et lisser la surface, une ponceuse électrique à disque de 5 pouces ou une ponceuse à orbite aléatoire fonctionnera bien.

Commencez avec du papier de verre de grain 60 et poursuivez avec du papier de verre de grain 100. L’idée n’est pas d’enlever toute la peinture, il suffit d’enlever la peinture écaillée et de lisser la surface.

Utilisez un couteau à mastic et de la pâte à bois pour remplir les fissures et les trous. Laissez le mastic sécher, puis poncez à nouveau ces zones.

Brossez toute la poussière, calfeutrez les joints et laissez le mastic sécher avant d’appliquer l’apprêt.

3 : Méfiez-vous des vieilles peintures au plomb. Bien que les peintures domestiques d’aujourd’hui ne contiennent pas de plomb, les vieilles peintures appliquées avant 1978 sont susceptibles d’en contenir.

Selon l’EPA, « les activités courantes de rénovation, de réparation et de peinture qui perturbent la peinture à base de plomb (comme le ponçage, la coupe, le remplacement des fenêtres, etc.) peuvent créer de la poussière et des copeaux de plomb dangereux qui peuvent être nocifs pour les adultes et les enfants. Les réparations domiciliaires qui créent même une petite quantité de poussière de plomb suffisent à empoisonner votre enfant et à mettre votre famille en danger.

Pour les tests et l’élimination du plomb, l’EPA vous recommande de contacter des entrepreneurs locaux en rénovation certifiés sans plomb, que vous pouvez trouver sur le site Web de l’EPA.

4 : Ne lésinez pas sur les couches de peinture. Commencez avec un apprêt oléo-alkyde de haute qualité si vous peignez sur du bois nu ou du métal. Certains peintres aiment teinter l’apprêt vers la couleur de peinture finale pour minimiser le besoin de deux couches de peinture de finition. D’autres préfèrent teinter l’apprêt d’une couleur contrastante, ce qui mettra en évidence les endroits où les couches finales ne sont pas complètement recouvertes.

Appliquez la première couche de finition et, après qu’elle soit devenue collante, appliquez une deuxième couche de finition.

5 : Utiliser les bons outils, y compris une brosse, un rouleau de haute qualité et, pour certaines maisons, un pulvérisateur sans air, qui peuvent être loués dans la plupart des centres de rénovation domiciliaire ou des points de location d’outils. La façon la plus simple d’appliquer l’apprêt et la peinture sur des surfaces texturées est de le pulvériser avec un pulvérisateur sans air, puis de le rouler à la main avec un rouleau pour assurer l’adhérence.

Si vous n’avez jamais utilisé de pulvérisateur sans air, portez une attention particulière aux instructions de l’équipement et acquérez un peu d’expérience en peignant d’abord un côté moins visible de la maison. Travaillez à partir d’un seau de peinture de 5 gallons et utilisez une passoire à peinture pour que la peinture ne bouche pas le pulvérisateur.

6 : Être réaliste. Ne peignez pas votre maison vous-même à moins d’avoir le temps, les outils, les compétences et l’endurance nécessaires pour faire le travail. Bien qu’économiser la moitié du coût du travail soit une forte incitation, soyez prêt ! Selon la taille et la hauteur de votre maison et l’état du revêtement existant, préparer et peindre une maison vous-même peut être un travail fastidieux et difficile.

7 : Attendez le temps tempéré. Ne peignez pas par temps chaud, sous la pluie ou par temps venteux ou poussiéreux. Idéal pour la peinture sont des températures comprises entre 50 et 90 degrés F. Le temps chaud fait sécher la peinture trop rapidement, tout comme le soleil direct, donc, si possible, suivez l’ombre. Des températures inférieures à 50 degrés peuvent empêcher la peinture d’adhérer correctement à la surface. L’humidité ou la rosée peuvent former des bulles sur les surfaces.

8 : Couvrir et protéger les terrasses, les arbustes, les jardins, les plantations, les patios et les allées des déversements de peinture et des éclaboussures avec des toiles de protection et/ou des bâches en plastique. Cela vous évitera de gros problèmes de nettoyage plus tard. Si vous utilisez un pistolet à peinture airless, le masquage et le recouvrement seront absolument impératifs. Faites très attention aux éclaboussures, elles peuvent recouvrir les voitures de vos voisins !

9 : Peignez en utilisant des techniques éprouvées. Si vous envisagez de faire le travail vous-même mais que vous êtes novice, faites vos devoirs. Vous pouvez trouver de nombreuses informations gratuites sur le Web, y compris des vidéos de pros et d’experts qui montrent des techniques spécifiques.

Travaillez de haut en bas, en commençant par les surplombs afin que la peinture fraîche ne coule pas sur les surfaces nouvellement peintes. Peignez le revêtement, puis, lorsqu’il est sec, masquez les fenêtres et les portes et peignez la garniture.

Dès que vous avez fini de peindre la garniture, retirez le ruban de peintre ou le ruban de masquage afin qu’il ne laisse aucun résidu. Une fois que toute la peinture a séché, retouchez les « vacances » là où la peinture n’a pas complètement recouvert.

10 : Si vous embauchez un pro, obtenez des offres et des références. Demandez des offres détaillées à au moins trois entrepreneurs en peinture et demandez-leur les noms et numéros de téléphone des clients satisfaits. Appelez deux ou trois de ces clients ou, si possible, rendez visite à leur domicile pour inspecter le travail et confirmer la satisfaction des clients.

Cet article, écrit par Don Vandervort, est paru pour la première fois sur USNews.com.