10 outils de location qui font gagner du temps aux bricoleurs

Chaque propriétaire a besoin d’un arsenal d’outils bien garni pour effectuer des réparations à domicile et entretenir les pelouses et les jardins. Le nombre et les types d’outils dont vous aurez besoin varient en fonction de l’âge et de l’état de la maison, de la taille de la propriété et de votre niveau de compétence.

Cependant, que vous soyez un bricoleur novice ou un entrepreneur professionnel, il n’est pas pratique, ni même possible, de posséder tous les outils dont vous aurez besoin. Par exemple, vous pouvez n’avoir besoin d’un outil que pour une courte période ou dans un but très précis. De plus, certains travaux peuvent nécessiter une machine coûteuse ou un équipement spécialisé. Dans ces cas, il est beaucoup plus logique de louer un outil plutôt que de l’acheter.

Vous trouverez ci-dessous 10 des outils de location de bricolage les plus utiles, disponibles dans la plupart des centres de rénovation domiciliaire.

Tarière électrique

Si vous avez deux ou trois trous à creuser, une pelle ou une tarière manuelle suffira. Mais que se passe-t-il si vous installez une nouvelle clôture ou une nouvelle terrasse et que vous devez creuser 20 ou 30 trous ? Épargnez-vous une tonne de temps et de soucis et louez une tarière à essence, qui ressemble à un tire-bouchon géant. La tarière pour une personne illustrée ci-dessus peut creuser un trou de 8 pouces de diamètre par 30 pouces de profondeur en 60 secondes. Il se loue environ 75 $ par jour.

Conseil de location d’outils : Pour creuser des trous vraiment grands et profonds, louez une tarière pour deux personnes. Il peut creuser des trous jusqu’à 18 po de diamètre et 48 po de profondeur.

Scie à carreaux

Le carrelage était autrefois le domaine exclusif des entrepreneurs en carrelage professionnels. Mais avec la disponibilité généralisée d’outils, de matériaux et d’instructions de carrelage, de plus en plus de propriétaires s’attaquent à des projets de carrelage tels que des dosserets de cuisine, des sols de salle de bain et des comptoirs. Cependant, pour obtenir des résultats professionnels, vous devez couper le carreau avec précision et proprement. Le meilleur outil pour cela est une scie à eau motorisée. La scie utilise une lame abrasive à grain de diamant et un bain d’eau pour trancher en douceur les carreaux les plus durs, y compris le granit, la porcelaine et le verre. Le modèle présenté ici coupe des carreaux jusqu’à 14 po² et se loue pour environ 49 $ par jour.

Conseil de location d’outils : Installez d’abord les carreaux pleine grandeur, puis louez la scie à eau pour couper les carreaux restants pour les ajuster. Cela réduira le temps de location et vous fera économiser un peu d’argent.

Marteau de démolition

Un marteau de démolition électrique ressemble et fonctionne un peu comme un mini-marteau-piqueur. Sa mèche en acier trempé à tir rapide explose rapidement à travers le béton coulé, la brique, la pierre et les surfaces carrelées. Saisissez l’outil à deux mains pour l’empêcher de rebondir et assurez-vous de porter des lunettes de sécurité bien ajustées pour vous protéger contre les projections de débris. Le marteau de démolition et son grand cousin, le marteau, sont disponibles en différentes tailles, mais l’outil à usage moyen présenté ici est suffisant pour la plupart des travaux de bricolage et des loyers d’environ 60 $ par jour.

Conseil de location d’outils : Besoin d’enlever un rocher de votre pelouse ou de votre jardin ? Ne vous embêtez pas à le creuser. Utilisez un marteau de démolition pour le briser en petits morceaux.

Souffleur de feuilles

Si vous aimez ratisser les feuilles, passez votre chemin. Pour tous les autres, envisagez de louer un souffleur de feuilles à conducteur marchant pour enlever les feuilles, les brindilles et les tontes de gazon de votre pelouse. Cette machine à essence produit des vents de force ouragan entre 160 et 180 mph pour éliminer même les débris de pelouse les plus tenaces, y compris les feuilles humides et emmêlées. Il est également idéal pour éliminer l’eau stagnante des allées, patios et autres grandes surfaces planes. Les souffleuses à feuilles à conducteur marchant se louent généralement pour environ 63 $ par jour. Des souffleurs à dos et à main plus petits sont également disponibles à la location.

Conseil de location d’outils : Les soufflantes à conducteur marchant sont disponibles en versions à pousser et automotrices. Le type à pousser convient aux petites cours plates, mais si votre propriété est vallonnée ou vaste, louez un modèle automoteur.

Nettoyant de canalisation

Vous pouvez économiser une somme d’argent considérable en nettoyant vous-même les sabots de plomberie courants. Le seul problème est que l’aide de votre plombier – le piston – n’est efficace que sur de très petits sabots. Pour nettoyer les gros obstacles, en particulier ceux situés profondément à l’intérieur d’un tuyau, louez un nettoyeur de drain portable. Cet outil facile à utiliser se compose d’un câble en acier flexible de 35 à 50 pieds de long attaché à une perceuse électrique. Il est spécialement conçu pour être utilisé sur les éviers, baignoires, douches et autres drains de petit diamètre. Lors de son utilisation, assurez-vous de porter des gants de travail en cuir, et non en tissu, pour protéger vos mains.

Conseil de location d’outils : Faites fonctionner l’outil vers l’avant lors de l’avancement et de la récupération du câble. Ne passez en marche arrière que si le câble est coincé.

Ponceuse à plancher

La finition des planchers de bois à l’état neuf est maintenant tout à fait à la portée du propriétaire moyen. Les centres de rénovation domiciliaire louent une grande variété de machines de finition de sol, y compris la ponceuse orbitale verticale illustrée ici. Contrairement à une ponceuse à tambour, cette machine vibrante est facile à contrôler et à manœuvrer sans pratiquement aucun risque d’endommager le sol. Le modèle présenté ici peut être utilisé sur tous les types de planchers de bois et est également idéal pour la finition des terrasses extérieures. Il se loue moins de 10 $ de l’heure. Cependant, vous devez acheter les abrasifs séparément.

Conseil de location d’outils : Avant de louer une ponceuse à plancher, assurez-vous qu’elle est munie d’un système de dépoussiérage. Si nécessaire, louez un aspirateur, un tuyau et des raccords.

Décapant de sol

Il est pratiquement impossible d’enlever un vieux revêtement de sol collé à la main. Cependant, si vous louez un décapant de sol électrique, vous pourrez gratter le sol d’une pièce de taille moyenne en une heure environ. Cette machine compacte est dotée d’un moteur puissant, d’un long manche et d’une large lame en acier qui vibre d’avant en arrière à grande vitesse. Les décapants de sol électriques, qui se louent environ 10 $ de l’heure, peuvent être utilisés pour enlever les feuilles de vinyle, les carreaux de vinyle, le parquet en bois, même les tapis et les sous-tapis.

Conseil de location d’outils : Sachez que de nombreux revêtements de sol fabriqués avant 1980 contiennent de l’amiante, un cancérogène connu. Si vous soupçonnez que le revêtement de sol contient de l’amiante, ne le grattez pas. Au lieu de cela, appelez une entreprise de désamiantage agréée.

Débroussailleuse

Apprivoisez la propriété la plus sauvage, la plus dense et la plus envahie en quelques minutes avec une débroussailleuse hydraulique. Cette puissante machine automotrice laboure et coupe les sous-bois les plus durs et les plus épais, les ronces, les buissons de baies, les hautes herbes, les mauvaises herbes, les vignes et même les jeunes arbres. La débroussailleuse de 26 pouces de large illustrée ici est idéale pour courir sur des terrains accidentés et monter et descendre des collines. Il se loue environ 10 $ de l’heure.

Conseil de location d’outils : Lorsque vous déterminez la durée de location de la débroussailleuse, gardez à l’esprit que vous devriez pouvoir nettoyer environ un acre de broussailles en une heure.

Fraise rotative

Un motoculteur rotatif est l’outil de location idéal, car la plupart des jardiniers amateurs n’en ont besoin que deux fois par an : une fois au printemps pour ameublir le sol avant la plantation, et une autre fois à l’automne pour labourer les amendements dans le sol. Le motoculteur à dents moyennes facile à utiliser illustré ici est parfait pour les jardins et les parterres de fleurs de petite et moyenne taille. Il loue de 10 $ à 12 $ de l’heure.

Conseil de location d’outils : Rincez le motoculteur avant de le retourner au magasin de location. Ce n’est peut-être pas obligatoire, mais c’est la chose à faire.

Laveuse à pression

Les nettoyeurs haute pression offrent un moyen rapide, efficace et amusant de nettoyer pratiquement toutes les surfaces extérieures, y compris les terrasses, les revêtements en vinyle ou en métal, les clôtures, les patios, les voitures, les camions, les véhicules récréatifs et les bateaux. Les magasins de location proposent des nettoyeurs haute pression électriques et à essence. Les modèles électriques, comme celui présenté ici, sont légers, faciles à utiliser et très maniables ; ils sont idéaux pour les petits travaux légers et se louent à 40 $ par jour. Pour les tâches de nettoyage moyennes à lourdes, louez un nettoyeur haute pression à essence. Notez que ce sont des machines puissantes qui peuvent endommager les surfaces et blesser les personnes si elles ne sont pas utilisées correctement. Demandez au loueur des consignes de sécurité détaillées.

Conseil de location d’outils : Lors de la location d’un nettoyeur haute pression, assurez-vous également d’acheter un bidon de détergent ou de dégraissant, que vous pouvez ajouter au réservoir de la machine pour une puissance de nettoyage supérieure.

Notez que cette liste ne représente qu’une petite fraction des éléments disponibles. Des coupe-boulons aux rétrocaveuses, si vous en avez besoin, il est probablement disponible à la location à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois.