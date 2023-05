10 façons de réduire les coûts de rénovation domiciliaire

En matière de rénovation domiciliaire, beaucoup d’entre nous ont des goûts de champagne et un budget bière. Nous envisageons des salles de taille magnum étincelantes de lumière naturelle et débordant des derniers matériaux et luminaires. Mais lorsque nous nous penchons sur les chiffres des coûts, nous optons pour Budget Lite.

Le point est le suivant : vous ne pouvez généralement pas faire tout ce que vous voulez faire. Dans la plupart des cas, vous devez sacrifier la superficie, la qualité ou d’autres fonctionnalités souhaitées. La question devient, quelle est la meilleure façon de couper les coins ronds ? Nous examinons ici dix façons de réduire l’excédent d’un budget de rénovation sans compromettre vos résultats.

1 Fixer les priorités. Décidez ce qui est critique et ce qui ne l’est pas. Vous serez peut-être prêt à vous contenter d’un revêtement de sol en vinyle si cela signifie que vous pouvez obtenir des armoires de qualité supérieure. Mais il y a probablement des choses en haut de votre liste de souhaits. Si vous avez toujours voulu un chauffage radiant sous le sol de la salle de bain, c’est votre chance. Budget pour les choses que vous voulez vraiment.

2 Repensez l’ampleur de vos améliorations. Demandez-vous si des changements cosmétiques tels que le remplacement des luminaires ou la mise à jour avec de la peinture pourraient suffire. Par exemple, changer l’éclairage de votre maison est une technique simple qui peut faire une énorme différence dans l’ambiance des pièces.

3 Évitez les constructions coûteuses. Si possible, ne déplacez pas les murs porteurs, ne modifiez pas une ligne de toit, ne restructurez pas un sol, n’installez pas de nouvelles fenêtres ou n’apportez pas de modifications à la plomberie et à l’électricité.

Vous pouvez généralement économiser de l’argent en travaillant dans les murs extérieurs et le toit existants. Dans la mesure du possible, prévoyez des salles de bains et des cuisines où elles peuvent partager les principaux drains, évents et tuyaux d’alimentation. Cela peut réduire considérablement le coût de la main-d’œuvre et des matériaux de plomberie. De même, vous pouvez économiser en disposant les appareils de plomberie contre un ou deux murs.

4 Explorer des façons d’utiliser des matériaux à prix modéré de manière créative pour obtenir de superbes résultats. À cette fin, familiarisez-vous avec les nombreuses options disponibles. Connaître le monde des possibilités vous donne la possibilité de choisir des matériaux ou des accessoires moins chers sans compromettre les résultats. Si, par exemple, les armoires de stock peuvent obtenir le même look que les armoires personnalisées, pourquoi payer la prime ?

5 Ne coupez pas les coins ronds sur les travaux très visibles. S’il vous en coûtera un peu plus pour obtenir un travail de cloison sèche de haute qualité ou un travail de finition artisanal, dépensez le supplément. D’autre part, sachez que certaines caractéristiques très visibles, telles que les appareils de plomberie ou la peinture, peuvent être relativement faciles à mettre à niveau ultérieurement.

6 Rassemblez autant d’informations que possible sur les coûts. Pour cela, vous devrez faire quelques devoirs. Vous pouvez avoir une assez bonne idée des coûts typiques des matériaux et des accessoires dans un centre de rénovation domiciliaire. Que vous ayez ou non l’intention d’effectuer une partie ou la totalité de vos travaux, obtenez au moins trois offres d’entrepreneurs ou d’autres professionnels. Cela vous aidera à déterminer les économies que vous réaliserez si vous le faites vous-même.

7 Protégez-vous des dépassements de coûts en n’engageant que des professionnels qualifiés et fiables, et assurez-vous de détailler chaque aspect du travail à effectuer dans une entente écrite. La meilleure façon de trouver une bonne aide consiste à faire des recommandations personnelles. Alternativement, vous pouvez trouver ici des entrepreneurs et des professionnels qualifiés et présélectionnés.

8 Ne payez pas plus que nécessaire pour le financement. Vous devrez faire le calcul pour déterminer la meilleure option. Le refinancement avec des taux d’intérêt fixes bas vous permettra de payer votre rénovation sur la durée de votre prêt hypothécaire, mais les coûts d’installation peuvent être plus élevés que pour d’autres types de prêts. Un prêt sur valeur domiciliaire, ajouté en deuxième à votre prêt existant, est généralement très peu coûteux à mettre en place, mais aura un taux d’intérêt légèrement plus élevé. Là encore, si vous avez peu d’équité dans votre propriété, un prêt de rénovation domiciliaire plus cher peut être votre seul choix. Assurez-vous de tenir compte des conséquences fiscales de tout choix que vous faites.

9 Étirez la valeur de vos dollars futurs en choisissant des améliorations qui offrent un bon retour sur investissement, surtout si vous envisagez de vendre votre maison d’ici quelques années.