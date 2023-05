10 étapes pour une rénovation de salle de bain réussie

Augmentez considérablement vos chances de réussir la rénovation de votre salle de bain en suivant les 10 conseils d’experts décrits dans cet article. Conseils pour budgétiser, planifier, choisir les matériaux, éviter les retards et les surprises, et plus encore.

Les projets de rénovation de salles de bain continuent d’être l’une des rénovations domiciliaires les plus populaires, et il est facile de comprendre pourquoi : rien n’est plus chaleureux ou plus accueillant qu’une salle de bain mise à jour, intelligemment aménagée et fraîchement rénovée.

De plus, la rénovation de la salle de bain est un investissement judicieux si vous envisagez de vendre votre maison dans les prochaines années.

Il n’y a pas de formule secrète pour créer le bain parfait, mais vous pouvez augmenter considérablement vos chances de succès en suivant les 10 étapes décrites ci-dessous.

1. Créez un budget réaliste

La toute première étape de tout projet de rénovation domiciliaire consiste à créer un budget réaliste qui tient compte de chaque dépense. Pour une rénovation de salle de bain, cela signifie comptabiliser tous les coûts de main-d’œuvre et de matériaux, y compris les nouveaux raccords, luminaires et surfaces.

Rénover une salle de bain peut être un projet compliqué et coûteux qui nécessite une planification méticuleuse, un long échéancier et la coordination minutieuse de plusieurs métiers différents, tels que les plombiers, les charpentiers, les électriciens et les entrepreneurs en carrelage.

Le moyen le plus simple d’établir un budget est d’engager un designer professionnel ou un service de rénovation qui concevra la nouvelle salle de bain en fonction de votre budget, puis vous guidera à chaque étape de la rénovation. Bien sûr, le budget devra inclure le coût du concepteur, qui varie considérablement en fonction de la taille et de l’envergure du projet. Pour trouver un concepteur de salle de bains expérimenté et qualifié, visitez un magasin de rénovation domiciliaire local ou contactez la National Kitchen and Bath Association.

Si vous décidez de renoncer à un designer professionnel et d’établir vous-même le budget, utilisez une feuille de calcul informatique ou un cahier dédié pour suivre toutes les dépenses, y compris des listes distinctes pour la main-d’œuvre et les matériaux. Obtenez des devis par écrit auprès des entrepreneurs et des fournisseurs, et notez que la plupart des devis ne sont valables que pour une durée spécifique, généralement environ quatre semaines. Une fois que vous avez totalisé tous les coûts, ajoutez 10 à 20 % supplémentaires pour couvrir les modifications, les mises à niveau ou les réparations imprévues.

Maintenant, vous vous demandez probablement combien coûte la création d’une salle de bain de rêve. C’est difficile à dire car tout dépend de l’état de la baignoire actuelle et des accessoires et accessoires sélectionnés, mais en moyenne, il en coûte entre 6 000 $ et 10 000 $ pour rénover totalement une salle de bain de petite à moyenne taille.

Sachez également que la plupart des villes vous demanderont de demander et de recevoir un permis de construire avant le début des travaux. Habituellement, le concepteur ou l’entrepreneur général retirera le permis, mais si ce n’est pas le cas, vous serez responsable de l’obtention du permis de construire.

2. Faire face à la démolition

La première étape d’une rénovation de salle de bain consiste à démolir l’ancienne salle de bain, ce qui va étonnamment vite. Deux personnes peuvent vider une salle de bain de taille moyenne en un jour ou deux. Cependant, il s’agit d’un travail extrêmement sale, poussiéreux et bruyant. Si vous décidez de vous attaquer vous-même à la démonstration, assurez-vous de porter l’équipement de sécurité approprié, y compris des gants de travail, des lunettes de protection, une protection auditive et un masque anti-poussière ou un respirateur à double cartouche. Louez une petite benne à ordures pour les débris de démolition, cela en vaudra la dépense supplémentaire.

Commencez par retirer l’ancien meuble-lavabo et le lavabo, déconnectez les toilettes, relevez le sol et enlevez les carreaux muraux. Veillez simplement à ne pas couper les tuyaux de plomberie, les câbles électriques ou les conduits métalliques. Si vous souhaitez conserver la baignoire ou la douche existante, protégez-la avec du contreplaqué ou un tapis de sol matelassé.

3. Commandez les produits tôt

C’est très amusant de magasiner de nouveaux produits pour le bain, comme le meuble-lavabo, le lavabo, le robinet, la toilette, les luminaires, la pomme de douche et le carrelage. Mais il est important que vous commandiez ces produits dès que possible. Rien n’arrête brutalement un projet de rénovation comme des produits manquants ou en rupture de stock. Une fois qu’un plombier ou un électricien quitte le travail parce qu’il n’y a rien à installer, il n’y a aucune garantie qu’il sera disponible lorsque les produits arriveront enfin sur place.

Pire encore, une interruption ou un retard dans le calendrier de construction a un effet domino, perturbant la séquence de travail de tous les autres entrepreneurs. Avant longtemps, un emploi du temps de quatre semaines peut facilement être étendu à huit semaines ou plus.

4. Choisissez des surfaces adaptées au bain

Lorsque vous choisissez des matériaux de revêtement pour votre nouvelle baignoire, n’oubliez pas que ces matériaux doivent convenir à une installation dans une salle de bain. Les sols, les murs, les douches et les plans de toilette des salles de bains sont continuellement exposés à de l’eau chaude savonneuse et à une vapeur intense. Ces conditions sont difficiles sur les surfaces, mais créent également des conditions glissantes et potentiellement dangereuses pour les personnes.

Les carreaux de porcelaine sont sans doute le meilleur matériau pour tout sol de salle de bain. Il est beaucoup plus dur que les carreaux de céramique et se décline dans un large éventail de tailles, de formes, de couleurs et de motifs, y compris des planches de porcelaine qui ressemblent à du parquet. Cependant, lors de la sélection de carreaux pour le sol d’une baignoire, la caractéristique la plus importante est la résistance au glissement. Il en va de même pour les carreaux utilisés dans l’espace douche ou l’alcôve des toilettes. Ne considérez même pas les carreaux de sol qui n’ont pas de surface antidérapante.

Les surfaces les plus populaires et les plus appropriées pour les comptoirs de vanité comprennent le granit, le marbre, le composite de quartz et les matériaux de surface solides, tels que Corian ou Staron. Tous sont extrêmement durables et résistent bien aux bains les plus humides et les plus humides. Assurez-vous simplement de demander au fabricant d’arrondir les coins et les arêtes vives, surtout si vous avez de jeunes enfants.

5. Prévoyez des surprises inattendues

Comme mentionné précédemment, les rénovations de baignoires sont des projets complexes, il n’est donc pas rare qu’un problème inattendu surgisse. Jusqu’à ce que vous ouvriez les murs, enleviez le meuble-lavabo et déchiriez l’ancien revêtement de sol, vous ne pouvez pas prédire ce que vous allez trouver.

Cependant, vous pouvez réduire vos risques : lorsque les entrepreneurs arrivent pour soumissionner, demandez-leur de vérifier tout signe caché de problème. Ou, pour une évaluation plus approfondie, engagez un inspecteur en bâtiment ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier les dommages ou les violations du code. Si le sol de la salle de bain est accessible par le bas, retirez l’isolant pour donner aux pros une vue claire et dégagée du dessous du sous-plancher et des tuyaux de plomberie. L’identification précoce des problèmes vous permet de les budgétiser, évitant ainsi les dépassements de coûts.

6. Évitez les ordres de modification

Rien ne fera exploser votre budget plus rapidement que de modifier les commandes. Cela implique tout changement apporté une fois le budget établi et après le début des travaux. Pendant le remodelage, vous pourriez vivre un moment « pendant que nous y sommes » et demander un changement qui s’éloigne de la conception originale. Essayez d’éviter cela autant que possible.

L’un des meilleurs moyens de réduire les coûts et de raccourcir le calendrier de construction est d’éviter de déplacer les tuyaux de plomberie. Déplacer les conduites d’alimentation en eau, les cheminées d’évent et les tuyaux de drainage est un travail long et coûteux.

Maintenant, il y a des moments où des changements sont inévitables, comme lorsque vous découvrez que le sous-plancher est pourri ou que le câblage n’est pas conforme au code et doit être remplacé. Cependant, résistez à la tentation d’apporter des modifications gratuites et vous économiserez beaucoup de temps et d’argent.

7. Construire un bain plus sûr

Offrez un niveau de sécurité supérieur en installant des barres d’appui. Maintenant, je sais que vous pensez probablement : « Les barres d’appui sont moches. Je n’en veux pas dans ma belle nouvelle salle de bain. Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où c’était vrai. Les barres d’appui étaient purement pratiques et très industrielles. La plupart rappelaient le type utilisé dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Aujourd’hui, cependant, il existe une toute nouvelle génération de barres d’appui design qui sont élégantes et très attrayantes. Et ils viennent dans une grande variété de finitions pour correspondre à n’importe quel décor de salle de bain. Certaines barres d’appui servent même à la fois de porte-serviettes ou de porte-papier hygiénique, ce qui leur permet de se fondre discrètement dans le design de la salle de bain.

Envisagez de mettre deux ou trois barres d’appui à l’intérieur de la cabine de douche et de la baignoire, et installez-en une juste à l’extérieur de la baignoire et de la douche. Montez une barre d’appui à côté des toilettes. Si vous installez vous-même les barres d’appui, assurez-vous de suivre les instructions d’installation et n’utilisez que le matériel de montage recommandé.

8. Répondre aux besoins de stockage

Le remodelage est le moment idéal pour ajouter de l’espace de rangement à votre nouvelle baignoire. Le stockage est particulièrement important si la salle de bain est partagée par deux personnes ou plus.

Si vous enlevez des murs pour agrandir la taille globale de la salle de bain d’origine, faites de la place pour une armoire à linge. Il n’a pas besoin d’être très grand, même un placard de 24 pouces de profondeur x 32 pouces de largeur offrira beaucoup d’espace pour les serviettes, les tapis de bain, le papier hygiénique et les produits de nettoyage. Assurez-vous simplement que le battant de la porte du placard n’interfère pas avec l’entrée de la salle de bain ou la porte de la douche.

Si l’espace le permet, envisagez de remplacer un meuble-lavabo à un lavabo par un meuble-lavabo à deux lavabos. Vous gagnerez non seulement un deuxième évier, mais une armoire de rangement beaucoup plus grande. Remplacez un miroir mural par une armoire de bain avec miroir et vous aurez un endroit pratique pour ranger de petits objets, tels que du maquillage et des médicaments.

Pour un moyen rapide et peu coûteux d’augmenter le stockage de la salle de bain, installez des étagères murales ou achetez une armoire de bain autoportante ou une étagère. Fixez solidement toute armoire ou étagère autoportante au mur pour l’empêcher de basculer.

9. Améliorer l’éclairage

L’installation d’un éclairage approprié rendra votre nouvelle salle de bain beaucoup plus attrayante, chaleureuse et accueillante. Cependant, la raison la plus importante pour améliorer l’éclairage est de créer une salle de bain plus sûre. Les bains sombres et faiblement éclairés augmentent les risques de trébuchement et de chute, en particulier les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite.

Chaque bain doit avoir deux types d’éclairage : d’ambiance et de tâche. L’éclairage ambiant fournit un éclairage général général pour toute la pièce. Ceci est généralement fourni par des plafonniers, tels que des luminaires encastrés et/ou des luminaires encastrés.

L’éclairage de travail, comme son nom l’indique, fournit un éclairage précis pour des tâches spécifiques, telles que l’application de maquillage, le rasage et la toilette personnelle. L’éclairage de travail est souvent créé par des appliques murales, des luminaires encastrés ou des lampes installées au-dessus ou à côté d’une armoire de bain à miroir.

Pour obtenir des conseils sur l’éclairage de la salle de bain, visitez une salle d’exposition d’éclairage, engagez un concepteur d’éclairage ou visitez le service d’éclairage de votre magasin de rénovation domiciliaire local.

10. Améliorer le système de ventilation

Aucune pièce de la maison n’a besoin d’un système de ventilation efficace plus qu’une salle de bain. Un ventilateur monté au plafond ou une combinaison ventilateur/luminaire est le meilleur moyen d’évacuer la vapeur, l’air chaud et les odeurs désagréables. (Des ventilateurs muraux sont également disponibles, mais pas aussi populaires.)

Une bonne ventilation peut également empêcher la condensation de se former sur les sols, les rendant moins glissants. Cela aide également les serviettes à sécher plus rapidement afin qu’elles ne sentent pas le moisi. Et cela empêche la croissance de moisissures et de mildiou. Heureusement, la mise à niveau du système de ventilation est relativement facile à faire pendant le processus de rénovation. Assurez-vous simplement de consulter l’électricien dès le début du processus de conception.

Lorsque vous magasinez pour un ventilateur de ventilation, vérifiez son débit d’air, qui est mesuré en pieds cubes d’air évacué par minute (CFM). Un ventilateur de salle de bain doit avoir une cote égale à un CFM pour chaque pied carré de surface au sol. En d’autres termes, si votre salle de bain mesure 50 pieds carrés ou moins, vous avez besoin d’un ventilateur de 50 PCM. Gardez à l’esprit que les baignoires très spacieuses nécessiteront probablement plus d’un ventilateur. Encore une fois, consultez l’électricien pour les exigences spécifiques.

Si vous souhaitez installer un ventilateur dans une cabine de douche ou directement au-dessus d’une baignoire, assurez-vous qu’il est conçu pour de telles conditions humides et torrides. Et, bien sûr, les ventilateurs de salle de bain doivent évacuer vers l’extérieur, jamais dans un grenier, un sous-sol ou un autre espace clos.

Ces 10 stratégies peuvent être appliquées à n’importe quel projet de salle de bain, peu importe sa taille ou son style, et elles garantiront que la rénovation de la salle de bain se déroulera sans heurts, respectera le budget et deviendra une oasis chaleureuse et accueillante.

