10 conseils importants sur le plan de téléphonie résidentielle

Vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, mais vous ne voulez pas non plus payer pour des services dont vous n’avez pas besoin. Commencez par contacter votre compagnie de téléphone locale, votre fournisseur de câble ou de satellite et votre fournisseur DSL. Voyez si le regroupement est la voie à suivre pour vous. Alors:

1) Interrogez vos amis, votre famille et vos collègues sur la fiabilité de leurs services, par exemple si les installateurs respectent les heures de rendez-vous et la rapidité des services de réparation.

2) Lorsque vous envisagez de passer à une ou plusieurs nouvelles entreprises, renseignez-vous sur les frais initiaux ou complémentaires, ainsi que sur les frais d’annulation de vos fournisseurs actuels.

3) Assurez-vous que les remises sont faciles à localiser sur la facture.

4) Est-ce que quelque chose sera installé sur votre toit, sous terre, dans votre maison, et à quel point l’équipement sera-t-il intrusif ? Combien de temps l’installation prendra-t-elle ? Le coût de l’installation est-il inclus dans le forfait d’inscription ou est-il en supplément ?

5) Si vous vous êtes inscrit dans le cadre d’une promotion mais que celle-ci est terminée, marchandez. Vous pourriez perdre des fonctionnalités que vous avez appréciées pendant la période promotionnelle ou payer un supplément pour les conserver, mais n’oubliez pas que les entreprises veulent votre entreprise, alors négociez.

6) Si vous souhaitez conserver votre service actuel mais souhaitez un meilleur prix, faites le tour et armez-vous d’autres devis pour vous assurer que votre fournisseur vous écoute !

7) Si vous décidez de vous regrouper, assurez-vous que le prix du forfait apparaît immédiatement sur votre facture, et non dans un mois ou deux.

8) Les forfaits câblodistributeurs ne nécessitent généralement pas de contrat ni d’investissement dans l’équipement.

9) Si vous envisagez un service de téléphonie par câble, envisagez de conserver un téléphone fixe auprès d’une compagnie de téléphone au coût le plus bas possible, car les téléphones Internet sont beaucoup moins fiables en appelant le 911 et ne continueront pas à fonctionner pendant les pannes de courant.

10) Si vous envisagez un forfait comprenant une connexion Internet, assurez-vous qu’il s’agit d’une connexion haut débit plutôt que d’une connexion à vitesse standard.