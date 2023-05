10 conseils de police d’assurance habitation

De nombreux propriétaires ne savent pas ce que couvre leur police d’assurance habitation. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, il est important que vous évaluiez la probabilité des catastrophes naturelles susceptibles de se produire dans votre région et que vous évaluiez les risques de couverture. Voici 10 conseils :

1Les compagnies d’assurance voudront savoir si une réclamation précise si votre propriété a été endommagée par le vent ou par l’eau d’un ouragan. Le vent est généralement couvert par une police standard, mais les inondations ne le sont pas. Une compagnie d’assurance peut prétendre que vos dommages sont dus à l’eau d’un ouragan et non au vent. Soyez prêt à montrer que le vent a causé les conditions qui ont conduit à l’inondation.

2Si vous vivez dans une zone sujette aux tempêtes de vent, vous voudrez peut-être envisager une couverture contre les tempêtes de vent, qui couvre uniquement les dommages causés par le vent lors d’une tempête. Cette franchise est généralement de 1 à 5 % de la valeur totale d’une police.

3Les polices d’assurance peuvent également inclure une clause de «causalité anti-concurrente», qui élimine toute couverture pour les ouragans si un incident non assuré, comme une inondation ou une tornade, se produit en même temps.

4De nombreux assureurs ont abandonné la couverture pour la moisissure. Vérifiez votre police pour la couverture contre les moisissures et si vous ne l’avez pas, renseignez-vous.

5Vous voudrez peut-être envisager une «protection contre l’inflation», qui augmentera automatiquement la couverture de remplacement chaque année pour tenir compte des coûts de construction plus élevés. Alternativement, vous pouvez appeler votre fournisseur d’assurance chaque année pour vérifier les coûts de construction dans votre région et apporter des ajustements à votre police en conséquence.

6Assurez-vous que votre politique inclut les prix de reconstruction selon le code, car les codes du bâtiment changent constamment.

7Envisagez de faire évaluer votre propriété rare et chère, puis achetez un flotteur séparé qui garantit la pleine valeur en dollars des biens tels que les antiquités et les bijoux, car ces articles peuvent ne pas être entièrement couverts par votre police d’assurance habitation habituelle. Sachez cependant que les prix d’évaluation des bijoux et des antiquités peuvent coûter très cher. De nombreux évaluateurs facturent de 1 à 5 % de la valeur des propriétés évaluées.

8Entretenez et améliorez régulièrement votre maison, en particulier la toiture, la plomberie, l’extérieur et les tuyaux de la machine à laver et du lave-vaisselle. Ceux-ci protégeront tous contre les dommages liés à l’eau.

9Installez des détecteurs d’incendie, des alarmes de sécurité, des serrures à pêne dormant et tout autre dispositif antivol adapté à votre région. Ces mesures de sécurité peuvent réduire votre prime de 5 à 10 %.

dixMagasinez pour les meilleurs tarifs et la meilleure couverture. La meilleure façon d’y parvenir est de consulter vos voisins et d’obtenir des recommandations de votre courtier d’assurance.