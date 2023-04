Une étude sur le singe suscite l’espoir d’un remède « fonctionnel » contre le VIH

Découverte surprise des médicaments destinés aux troubles intestinaux suppriment le virus VIH chez les singes et engendre l’optimisme pour la découverte d’un traitement.

Quand un médicament déjà pris par des milliers de personnes pour des problèmes intestinaux semble contrôler la version du VIH du singe, il a attiré l’attention du Dr Anthony Fauci.

Le directeur de l’Institut fédéral des maladies allergiques et infectieuses des États-Unis a sauté sur un avion pour le Japon pour dire personnellement aux représentants américains du Takeda Pharmaceutical Co que leur drogue peut offrir une avancée spectaculaire dans la lutte contre le sida.

Le médicament de Takeda a supprimé le virus à des niveaux indétectables chez huit singes, certains pendant deux ans. Les résultats suscitent l’espoir d’une possible «cure fonctionnelle» – un traitement qui met la maladie en rémission soutenue.

Le médicament est l’une des nombreuses idées prometteuses en cours et en début d’essai chez l’homme, tous cherchent à aider les patients à contrôler le virus qui cause le SIDA pendant de longues périodes sans antirétroviral quotidien (ART).

Pris quotidiennement, l’ART supprime le virus. Mais maintenir un régime médicamenteux quotidien est difficile. Les médicaments sont coûteux et toxiques, causant des nausées, la fatigue, et les problèmes nerveux à court terme, et la résistance à l’insuline et d’autres problèmes au fil du temps.

Takeda n’étudie pas le VIH. Mais ses chercheurs ont compris la science de base entourant son médicament Entyvio, un anticorps conçu pour attaquer une protéine spécifique.

Le médicament, connu sous le nom générique de vedolizumab, est approuvé dans plus de 50 pays pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, qui se produisent lorsque le système immunitaire attaque les intestins.

Takeda fournit le médicament et soutient l’étude. Shetzline a averti que ce n’est qu’un pilote.

Cependant, le coût pourrait être un problème. Entyvio coûte de 2 000 $ à 5 000 $ par mois.

Entyvio a commencé sa lutte contre le VIH en août et cherche à recruter 15 à 25 personnes atteintes d’une maladie stable. Ils resteront sur les médicaments antirétroviraux quotidiens tout en prenant neuf infusions d’Entyvio sur une période de plusieurs mois. Alors, ART sera arrêté, ils obtiendront deux infusions de plus, et les médecins regarderont si le virus réapparait – ou reste en rémission. Manni Baez, 30 ans, de Columbus, en Ohio, se rend aux National Institutes of Health à Bethesda, Maryland Environ une fois par mois pour l’étude.

Fauci a déclaré qu’il ne s’attend pas à des résultats significatifs avant la fin de 2017 ou au début de 2018. Même un succès partiel serait énorme, a-t-il dit.