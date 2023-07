Woodsy Designer Home arrive sur le marché du Millionaire’s Mile de Toronto

De vastes propriétés de plusieurs millions de dollars sur de grands terrains bordent les rues des quartiers ultra-luxueux de Toronto, collectivement connus sous le nom de Millionaire’s Mile. Bridle Path, York Mills, Sunnybrook et Forest Hill représentent les quartiers les plus riches de la ville canadienne.

York Mills, situé au nord-est du centre-ville, est connu pour ses demeures majestueuses entourées d’une végétation luxuriante et naturelle. Par exemple, la propriété immobilière à vendre au 29 Swansdown Drive se trouve sur un cul-de-sac avec une exposition sud, des arbres matures et un ruisseau qui garde la nature à portée de main.

La maison avec quatre chambres et quatre salles de bains sur 8 500 pieds carrés est une maison de designer unique en son genre sur trois niveaux. Le niveau principal abrite la salle à manger, le salon et un bureau ainsi qu’une cuisine spacieuse avec des plafonds de 12 pieds.

La cuisine a de grandes fenêtres qui donnent sur l’extérieur ainsi que des sièges de bar et de la place pour une table et des chaises pour des repas informels. Il est livré avec une cuisinière à gaz La Cornue personnalisée avec deux fours, une cave à vin, un grand garde-manger, un comptoir de service et deux réfrigérateurs à vin.

La salle à manger formelle a un lustre central et des panneaux de verre qui séparent la pièce du reste de la maison. Le salon a des portes du sol au plafond et une cheminée. Le deuxième étage comprend une suite principale avec balcon et deux chambres supplémentaires avec salles de bains attenantes et dressings.

Le niveau inférieur comprend la quatrième chambre avec salle de bain attenante ainsi qu’une salle familiale, une salle d’exercice, une salle de bain avec sauna, une buanderie supplémentaire, un vestiaire et un accès à la cour arrière et à la piscine. La cour arrière soigneusement aménagée avec une pergola, un foyer extérieur et une aire de jeux pour enfants peut être utilisée pour se divertir ou se détendre.

Pour les familles avec enfants, le quartier compte deux systèmes scolaires publics (un anglophone et un francophone) ainsi que des écoles privées. De plus, il y a un accès facile à Toronto par une ligne de métro et deux lignes de bus depuis York Mills Center.

L’année dernière, Toronto a connu un marché en effervescence pour les maisons de luxe, en particulier dans ses quartiers les plus riches. Les prix de vente moyens dans les quartiers du Millionaire’s Mile ont atteint environ 5,7 millions CAD, les plus élevés de Toronto. Bridle Path, Sunnybrook et York Mills ont enregistré le plus grand nombre de propriétés ultraluxe vendues, représentant 16 % des ventes de plus de 7,5 millions CAD.

La maison demande 8,5 millions CAD (6,3 millions USD). Barry Cohen de Barry Cohen Homes est l’agent inscripteur.