West Elm lance une collaboration colorée avec Rhode

Fondée en 2014 par Purna Khatau et Phoebe Vickers, la marque de vêtements et de style de vie Rhode connaît un moment. Amusante et vibrante, chaque pièce a un look causal mais raffiné. Un favori des célébrités, ces robes de style vintage aux imprimés brillants ont été portées par tout le monde, de Beyoncé à Rihanna, Khloe Kardashian et Mindy Kaling.

Cependant, rien n’est plus révélateur de la pérennité de la marque que sa collaboration avec West Elm. Lancé fin mai 2023, il propose de beaux accessoires de maison pour la chambre, le salon et la cuisine.

Day Kornbluth, président de West Elm, me dit : « Nous sommes ravis de partager cette capsule de collaboration avec Rhode, qui apporte sa signature imprimée à la literie, au linge de maison et aux pièces de divertissement pour la maison, et célèbre l’optimisme de Rhode et de West Elm. .”

Voici tout ce que vous devez savoir sur le lancement.

West Elm X Rhode

Les fondateurs étaient incroyablement enthousiastes à l’idée de collaborer avec un nom aussi important dans l’espace domestique. Ils me disent: «L’équipe de West Elm avait une très bonne compréhension de l’esthétique de notre marque et nos visions pour cette collection étaient très alignées. Pouvoir s’associer à une marque aussi établie et respectée dans l’espace domestique a été un tel plaisir pour nous, et leurs capacités de production permettent vraiment non seulement d’atteindre un public beaucoup plus large tout en conservant une grande qualité, mais également d’élargir notre offre de produits et d’introduire tellement de nouvelles catégories amusantes.

La collection West Elm comprend une variété de produits, notamment des oreillers, des taies d’oreiller, des couettes et de la vaisselle. Cependant, ce n’est pas la première incursion de Rhode dans l’espace domestique. En plus des vêtements, Rhode propose également une offre plus restreinte d’articles pour la maison vendus sur son site Web.

Alors que Khatau et Vickers décrivent l’esthétique de la marque comme « vibrante et émouvante », ce n’était pas trop difficile pour les femmes talentueuses d’intégrer ce look à West Elm’s. « Dans notre ligne principale, nous sommes toujours inspirés par nos voyages et nous aimons créer des pièces uniques, fantaisistes et décontractées. Ce même esprit s’est perpétué dans notre collaboration avec West Elm. Nous avons importé des imprimés en bloc d’Inde, des batiks de Bali et ajouté des détails ludiques comme des gribouillis et des coquilles Saint-Jacques », expliquent les fondateurs.

« Nous nous sommes amusés à expérimenter des couleurs vibrantes et à mélanger différents éléments comme le matelassage et l’osier, ce qui a donné une collection à la fois cohérente et délicieusement inattendue. Que vous profitiez d’un petit-déjeuner paresseux au lit ou que vous organisiez une réunion animée avec des amis, nos pièces sont conçues pour être prêtes pour tous les moments inattendus.

Pourtant, ils me disent que West Elm leur a donné la liberté de rester fidèle à l’esthétique de Rhode. « Nous avons trié sur le volet des imprimés de nos archives qui se sont intégrés de manière transparente dans le monde de la décoration intérieure, reflétant véritablement notre style unique. C’était incroyable de voir à quel point West Elm comprend ses clients, et leurs idées nous ont aidés à organiser une sélection de produits qui se connectent vraiment avec leur public.

Les biens

Quiconque apprécie une grand-mère côtière ou une esthétique du grand millénaire ou ceux qui se languissent de l’époque de la marque française aujourd’hui disparue Pierre Deux cliquera sur « ajouter au panier » – probablement plusieurs fois. Chaque pièce se sent très intentionnellement créée.

L’une des pièces les plus remarquables est l’ensemble de courtepointe et couvre-oreillers réversibles Mushroom. Il se sent tout droit sorti d’un bed and breakfast de la Nouvelle-Angleterre ou d’une maison d’hôtes de campagne française. C’est chaleureux et confortable, mais amusant et joyeux.

L’ensemble de draps Begonia se marie parfaitement avec la couette, mais peut également être combiné avec une couette ou une couette blanche unie pour donner à n’importe quel lit une ambiance plus traditionnelle.

L’assortiment de vaisselle est tout aussi chic. Les fondateurs me disent: «Vous pouvez tout mettre en œuvre et tout utiliser – les sets de table, les serviettes, les assiettes et le chemin de table, ou si vous préférez plus de simplicité, les assiettes ou un set de table injectent un peu de couleur et créent une ambiance estivale en utilisant tout seul . Dans tous les cas, un bon éclairage et des fleurs sont essentiels. »

Une pièce maîtresse idéale pour servir du pain ou des muffins, l’article préféré de Khatau de la collection est le plateau en osier. « C’est en fait inspiré par l’une de mes choses préférées à faire quand je suis chez moi à Bombay. Prendre un petit déjeuner confortable au lit. Nous voulions capturer ce sentiment de se livrer à des matins paresseux, donc la création du plateau en osier était un must.

D’un autre côté, Vickers aime mieux les couverts. Elle me dit: «Ils se sentent si estivaux et spéciaux. Parfait pour organiser un déjeuner en plein air.

Heureusement, Rhode a la tenue parfaite pour un tel événement.