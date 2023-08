Vous ne croirez pas les erreurs que les designers d’intérieur sont appelés à corriger

Il existe de nombreuses raisons de faire appel à un architecte d’intérieur. Qu’il s’agisse de rénover une salle de bain, une cuisine ou toute la maison, faire appel à un professionnel facilite non seulement le processus, mais maximise le budget et le retour sur investissement. Mais travailler avec un architecte d’intérieur ne consiste pas seulement à créer de nouveaux espaces, il s’agit de corriger les erreurs. Parfois, ces erreurs sont le résultat d’une mauvaise planification. D’autres fois, c’est un manque de prévoyance. Ce sont les erreurs que les architectes d’intérieur sont appelés à corriger le plus.

Problèmes de qualité

Contrairement à de nombreuses maisons d’antan, il y a de nombreuses fois où les coins sont coupés dans la construction aujourd’hui. Il s’agit peut-être de choisir des finitions bon marché (tuile de métro blanche, encore une fois) ou de ne pas avoir la meilleure équipe pour faire la construction. Il n’est donc pas surprenant que l’architecte d’intérieur Bradley Odom me dise qu’il doit souvent refaire des maisons qui n’ont pas été construites correctement au départ. « Ma marque s’est vraiment construite sur un dévouement à la façon dont les choses sont faites, qui les a faites et d’où elles viennent. Souvent, après quelques années, les gens se rendent compte que les pièces qu’ils ont ne tiennent pas. On fait venir des pièces vraiment intemporelles, c’est super, parce qu’ils vont les avoir pour un moment !

Aplanir les petits détails

S’il peut être facile de meubler un espace avec de grandes pièces telles que des canapés et des lits, la partie la plus difficile peut être de choisir des pièces plus petites et d’aplanir les détails. Audrey Scheck est souvent amenée à réaliser ce type de projets. « Une quantité écrasante de nos clients ont un bon œil et la capacité de trouver de beaux meubles. Cependant, lorsque vient le temps de superposer ces meubles plus grands avec d’autres éléments nécessaires pour compléter la pièce, les gens se sentent coincés », explique l’architecte d’intérieur. « Des revêtements de sol aux traitements de fenêtre et des textiles superposés aux objets décoratifs, il y a tellement de décisions à prendre. En plus de concevoir pour les nouvelles constructions et les rénovations, nous proposons également des services d’ameublement et de style pour aider les clients dans cette tâche précise. Nous travaillerons autour des pièces existantes et interviendrons pour les aider à superposer leur maison de manière à ce qu’elle se sente complète.

Rendre les espaces multifonctionnels

Les espaces multifonctionnels sont essentiels dans le monde post-Covid d’aujourd’hui. «Ce qui était autrefois une chambre d’amis doit maintenant servir de bureau à domicile. Ce qui aurait pu être une salle à manger doit maintenant être transformé en un deuxième bureau à domicile. Avec autant de personnes travaillant à domicile, nous avons certainement constaté un afflux de demandes pour repousser les limites afin que les espaces fonctionnent à double titre », déclare Scheck.

Qu’il s’agisse de créer un lit escamotable personnalisé qui soit également un bureau ou de trouver la bonne chaise de bureau pouvant s’intégrer dans une pièce avec un lit Queen et deux tables de chevet, il est crucial d’obtenir l’aide d’un professionnel pour construire ces pièces.

Terminer des projets incomplets

Les médias sociaux et la télévision ont amené de nombreuses personnes à penser qu’il est facile de bricoler une maison entière. Mais en réalité, ces projets représentent beaucoup plus de travail que prévu initialement. « Lorsqu’il s’agit de remodelage, nous prenons souvent le relais de clients qui ont commencé le processus avant de se rendre compte qu’ils n’avaient pas la bande passante pour entreprendre leur propre projet de construction. De la recherche du bon entrepreneur à l’approvisionnement en matériaux et à la gestion du projet, la logistique d’une rénovation peut rapidement devenir écrasante. Avoir un designer à vos côtés pour faciliter les relations avec des professionnels de confiance limitera considérablement le risque que les choses tournent mal », explique Scheck.

Ajuster les catastrophes de conception disproportionnées

Alors que beaucoup de gens pensent savoir comment concevoir une pièce en se basant sur quelque chose qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux, les choses sont souvent très différentes dans la vraie vie. Par exemple, cette petite table d’appoint ne fonctionnera tout simplement pas à côté d’un canapé à sept places. Shay Holland, star de HGTV et décoratrice d’intérieur, me dit qu’elle est souvent amenée à résoudre ces problèmes. « L’un des faux pas les plus courants consiste à acheter des pièces trop grandes ou trop petites. L’échelle est éteinte, de sorte que les pièces ne sont pas en décalage les unes avec les autres ou avec l’espace lui-même. Souvent, les habitants d’appartements qui ont l’habitude de travailler avec une superficie limitée et des plafonds de huit pieds finissent par acheter des choses trop petites lorsqu’ils emménagent dans leur première maison. Les meubles semblent engloutis par les pièces plus grandes et les plafonds plus hauts.

Les designers jouent souvent avec l’échelle pour créer des juxtapositions passionnantes dans un espace. « Pour nos maisons HGTV, j’ai scotché les pièces de la pièce avec du papier journal avant de commander quoi que ce soit, car je n’avais qu’une seule prise pour obtenir la bonne échelle. Cela m’a donné plus du visuel dont j’avais besoin que d’avoir simplement des mesures pour m’assurer que les pièces n’éclipseraient pas les pièces ou ne créeraient pas de flux gênants. Il est beaucoup plus facile de décoller le ruban adhésif du sol que de se rendre compte plus tard que la méridienne d’un modulaire qui a été livré heurte le foyer », explique Holland.

Correction des échecs du plan d’étage

« Si les concepteurs étaient des fées marraines, nous réparerions tous ces plans d’étage frustrants. Corriger une disposition maladroite et dysfonctionnelle est l’un des moyens les plus vitaux d’améliorer le flux et la fonctionnalité de votre maison », déclare Holland.

Les mauvaises mises en page ont de nombreuses raisons. Certaines mises en page sont simplement datées, tandis que d’autres n’ont tout simplement pas été planifiées correctement en premier lieu. «Parfois, le seul remède à un mauvais aménagement est une transformation complète, impliquant souvent des rénovations majeures comme vous le voyez dans nos émissions HGTV. Mais souvent, des ajustements intelligents dans le flux et le placement peuvent totalement améliorer la façon dont une pièce se sent et fonctionne.