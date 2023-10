Vous avez un prêt hypothécaire à taux variable ? Que faire maintenant

Les taux hypothécaires ont récemment grimpé en flèche. Si vous avez un prêt hypothécaire à taux variable (ARM), vous vous demandez peut-être ce que vous devez faire maintenant pour rester dans votre maison à un prix abordable. Continuez à lire pendant que nous partageons les éléments à prendre en compte pour rester sur la bonne voie avec vos objectifs financiers tout en restant chez vous.

Il est important de savoir combien de temps vous pouvez conserver votre versement hypothécaire actuel lorsque vous planifiez l’avenir. Si vous avez récemment refinancé votre prêt hypothécaire avant que les taux ne commencent à augmenter, il vous faudra peut-être un certain temps avant que les taux hypothécaires actuels n’atteignent vos versements. D’un autre côté, si vous ne disposez que d’un ARM de trois ans ou si vous avez acheté votre prêt hypothécaire il y a quelques années, une augmentation significative de votre versement hypothécaire pourrait bientôt arriver. L’essentiel est de déterminer quand aura lieu votre prochain ajustement de taux hypothécaire et de marquer votre calendrier.

Tous les prêts hypothécaires à taux variable ne sont pas créés de la même manière. J’ai récemment lu les petits caractères des ARM de quelques-uns de mes clients, et les conditions varient considérablement d’une banque à l’autre. Les conditions peuvent varier d’un prêt hypothécaire à l’autre auprès du même établissement prêteur.

L’un de mes clients en planification financière a actuellement un taux hypothécaire de seulement 2,25 %. Dans neuf ans, ce taux pourrait augmenter au maximum de 2 % par an, avec un taux hypothécaire plafonné à 7,25 %. Ces conditions leur donnent essentiellement trois années supplémentaires de versements hypothécaires inférieurs aux taux actuels du marché. Rien n’est urgent de changer ici.

Un autre de mes clients en planification financière a un prêt hypothécaire à 2,5 %, et il reste huit ans avant que les taux puissent être réinitialisés. Malheureusement, leur prêt hypothécaire permet des augmentations de 5 % par an, sans plafond sur le taux hypothécaire. Ce propriétaire pourrait revenir aux taux hypothécaires du marché dans huit ans. Ils en sont encore loin, mais les petits caractères de l’hypothèque à taux variable signifient qu’ils doivent être un peu plus proactifs avec un plan pour effectuer leurs versements hypothécaires à l’avenir.

Je n’ai pas de boule de cristal, mais les taux hypothécaires d’aujourd’hui étaient proches de ceux que j’avais lorsque j’ai acheté ma première maison en 2007. À l’époque, cela témoignait de la faiblesse des taux hypothécaires. Même si j’espère que les taux hypothécaires n’augmenteront pas beaucoup plus qu’ils ne le sont aujourd’hui, je serais choqué s’ils retombaient bientôt en dessous de 3 %. Plus en ce qui concerne la planification financière, je ne pense pas que vous aimeriez que l’état du marché immobilier et/ou de l’économie permettrait/provoquerait une nouvelle baisse des taux aussi bas. Vous vous souvenez de la grande crise financière ? Ouais, ce n’était pas amusant.

Prolonger la durée de votre prêt peut vous aider à réduire vos mensualités. Par exemple, si vous avez acheté votre maison avec un 10 ARM, une fois vos taux réinitialisés, il vous restera 20 ans sur votre prêt hypothécaire. Si vous pouviez refinancer votre prêt hypothécaire, vous seriez en mesure d’amortir le solde restant sur une période plus longue. Cela vous permettrait d’avoir une mensualité inférieure. Cependant, une mensualité inférieure signifierait payer des intérêts plus élevés sur la durée du prêt. Mais si cela signifie que vous pouvez éviter de devoir déménager ou de vous retrouver très pauvre en logement, cela pourrait en valoir la peine.

Beaucoup de gens détestent avoir une hypothèque et semblent toujours pressés de rembourser entièrement leur dette. Bon sang, j’ai même envie au fond de ma tête de faire des versements hypothécaires supplémentaires de temps en temps. Si les taux d’intérêt sur votre compte bancaire sont supérieurs au taux de votre prêt hypothécaire, vous feriez probablement mieux de créer un fonds de remboursement de votre maison. Version courte : vous ouvrez un compte d’investissement ou un compte d’épargne à haut rendement avec tout l’argent que vous auriez consacré au remboursement de l’hypothèque. Vous vous en sortirez gagnant si vous parvenez à gagner plus sur votre investissement ou votre épargne que votre prêt hypothécaire. Cela vous donne également un coussin supplémentaire si jamais vous vous retrouvez au chômage ou si vous devez payer pour des réparations importantes à la maison.

Vous avez peut-être entendu l’expression « Épousez la maison, datez du tarif » de la part de quelqu’un qui essaie de vous faire dépenser plus pour une maison. Cet état d’esprit ne fonctionne que si vous pouvez vous permettre d’acheter la maison au montant de votre prêt hypothécaire actuel. Si les taux baissent à l’avenir et que vous pouvez réduire votre coût d’accession à la propriété avec une refi, c’est formidable. Mais vous ne voulez pas avoir du mal à effectuer vos versements hypothécaires tout en priant pour des taux plus bas.

Cette phrase est souvent accompagnée de « Lorsque les taux retombent à 2 %, la valeur de votre maison montera en flèche ». D’un point de vue économique, cela a du sens, mais, et c’est une affaire énorme, il n’y a aucune garantie de savoir quand ou si les taux baisseront, et encore moins suffisamment pour provoquer une nouvelle flambée des prix de l’immobilier.

L’accession à la propriété peut être formidable, mais elle peut aussi être très pénible. C’est beaucoup plus agréable lorsque vous pouvez vous permettre d’acheter la maison dans laquelle vous vivez. Ne laissez pas votre prêt hypothécaire à taux variable faire dérailler vos autres objectifs financiers.