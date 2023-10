Votre propriété à vendre bénéficie-t-elle d’une exposition maximale ?

Que vous soyez propriétaire d’une propriété résidentielle ou commerciale, lorsque vient le temps de vendre, il est important que votre courtier utilise tous les outils disponibles pour maximiser votre visibilité. Le niveau de marketing impliqué dans la vente d’une propriété jouera un rôle clé dans le résultat final. Dans l’article précédent de cette série immobilière destinée aux courtiers, nous avons abordé le positionnement d’un lieu sous son meilleur jour. Passons maintenant à l’étape suivante, qui répond à la question : Comment votre courtier peut-il faire connaître votre propriété au plus large public ?

Maximiser l’exposition lors de la vente est un élément que j’ai appris au début de ma carrière de courtier en vente de placements, sous la direction de mes mentors Paul Massey et Robert Knakal de Massey Knakal à New York. Au fil des années, j’ai observé comment prendre des mesures supplémentaires lors de la commercialisation d’une propriété peut aider à générer le plus d’intérêt et à maximiser le prix d’acquisition.

Dans les sections suivantes, nous détaillerons les moyens permettant à votre courtier de faire passer le message et de trouver les meilleurs acheteurs pour une propriété résidentielle ou commerciale.

Publication sur plusieurs services d’annonces

En commençant par les bases, il existe différents canaux qui peuvent être utilisés pour partager des informations sur la propriété. Si vous vendez une propriété résidentielle, vous souhaiterez que votre courtier place votre maison sur les services d’annonces multiples locaux ou régionaux. Il existe également des services au niveau national tels que Zillow et Trulia, et StreetEasy peut être utilisé pour les propriétés de la région métropolitaine de New York. Pour les propriétés commerciales, les sites qui aideront à commercialiser une propriété incluent CoStar, LoopNet et Crexi. Assurez-vous que votre courtier ajoute des données pertinentes qui seront utiles aux acheteurs, telles que les dimensions et les commodités qui distinguent un lieu.

Pour aller plus loin, si votre courtier est suivi sur les réseaux sociaux, il peut publier des détails sur une propriété avec son public. J’ai constaté que le partage de vidéos sur des canaux tels que LinkedIn et Instagram suscite souvent de l’intérêt, et parfois elles attirent plus facilement l’attention que les images seules. Les acheteurs regardent fréquemment une vidéo professionnelle qui leur donne un aperçu visuel de la propriété et de ses environs. Les listes de diffusion et les sites Web de courtiers sont des moyens supplémentaires de partager des informations de manière publique avec les acheteurs intéressés. Celles-ci fonctionnent mieux lorsque les newsletters électroniques incluent un contenu attrayant et que les sites en ligne sont configurés pour s’adapter aux navigateurs mobiles.

Contacter directement les investisseurs

Bien que la communication en ligne puisse aider à faire passer le message, les conversations de suivi sont ce qui aidera le processus de vente à avancer. Si un courtier a vendu d’autres propriétés dans la région, il peut tirer le meilleur parti de ses relations. Ils peuvent prendre le téléphone et appeler des acheteurs qui ont raté la dernière transaction et qui sont toujours intéressés par l’achat d’une propriété.

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’envoi de cartes postales ou de publipostages peut parfois permettre de différencier une propriété et d’attirer l’attention des investisseurs. Ils peuvent prendre le temps de lire un morceau de papier, surtout s’il contient des photos professionnelles et des détails pertinents. Votre courtier peut inclure des informations de contact et effectuer un suivi par un appel téléphonique s’il semble que la propriété pourrait convenir au destinataire.

Se connecter avec les autres, proches et lointains

Les courtiers actifs au sein des organisations disposeront de ressources supplémentaires lors de la commercialisation d’une propriété. Dans le monde connecté d’aujourd’hui, il est très important d’avoir une portée internationale. Même si une entreprise est mondiale, cela ne signifie pas nécessairement qu’un courtier peut exploiter ses succursales dans le monde entier. Assurez-vous que votre courtier dispose de la preuve qu’il peut atteindre un public international. Compte tenu des conditions actuelles du marché, nous avons constaté une augmentation du nombre d’acheteurs étrangers dans certaines régions. Ces acteurs attendent peut-être simplement de recevoir des informations sur un actif correspondant à leurs critères d’achat.

Un palmarès réussi

Si votre courtier a vendu plusieurs propriétés, il peut vous fournir des détails sur les transactions passées. Ils peuvent également inclure une liste de références ou de témoignages pour chacun. Pour les courtiers qui ont construit une marque, ils peuvent vous montrer ce que tout cela comprend et à quelle fréquence ils partagent des informations avec leur base d’investisseurs.

Pour vraiment maximiser la visibilité d’une propriété, il est essentiel qu’un courtier établisse les bases du marketing, puis cherche des moyens d’aller au-delà des attentes. J’ai vu à maintes reprises comment ces mesures supplémentaires peuvent conduire à une hausse des prix et à un solide historique. Pour les courtiers, ces stratégies peuvent aider à la fois les acheteurs et les vendeurs, ainsi que le secteur du courtage. Dans le prochain article, nous examinerons les étapes nécessaires pour bien négocier le processus de vente. Lorsque cela est bien mené, le résultat final peut être un succès pour toutes les personnes impliquées.