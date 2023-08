Voici les villes les plus riches du Mississippi selon les dernières données de recensement

Le Mississippi, malheureusement, est toujours classé parmi les États les plus pauvres, sinon les plus pauvres, des États-Unis. Selon les dernières données – les estimations sur 5 ans de l’enquête sur la communauté américaine de 2021 du Bureau du recensement – ​​le revenu médian des ménages dans l’État du Mississippi était de 49 111 $ – le plus bas de tous les États américains. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’endroits riches dans le Mississippi. Dans une série d’études, nous avons analysé et identifié les 50 villes les plus riches du Texas ainsi que les villes les plus riches de l’Ohio. Maintenant, nous allons approfondir les données et découvrir les villes les plus riches du Mississippi.

Lisez la suite pour découvrir quelle est la ville la plus riche du Mississippi, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche du Mississippi ?

En exploitant les données provenant du Census Bureau, nous avons élaboré un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches du Mississippi :

Revenu médian des ménages Revenu moyen (moyen) des ménages Valeur médiane de la maison Taxes foncières médianes payées

Ces quatre mesures ont été notées, additionnées, puis classées en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du Mississippi et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque métrique :