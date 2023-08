Voici les villes les plus riches de Géorgie, selon les dernières données du recensement

La Géorgie a connu une croissance absolument stupéfiante au cours des 30 dernières années. D’une population de 6 478 216 habitants en 1990, la population de la Géorgie a augmenté de 65,4 %, pour atteindre 10 711 908 habitants en 2020. Et là où de nombreuses autres grandes villes ont connu une baisse de population due, en 2022, elle a atteint environ 10,9 millions. Cette augmentation de la population s’est accompagnée d’une autre augmentation : une augmentation de la richesse.

Dans des études récentes, nous avons analysé et examiné les villes les plus riches des États du Sud, comme le Mississippi, la Floride et le Texas. Nous examinons maintenant les villes les plus riches de Géorgie. Alors continuez à lire et découvrez quelle est la ville la plus riche de Géorgie, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche de Géorgie ?

Afin de définir une « ville la plus riche de Géorgie », nous avons obtenu des données provenant des estimations quinquennales de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau (qui sont les données les plus récentes disponibles), y compris le revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages, la valeur médiane de la maison et les impôts fonciers médians payés, analysant et notant chacun de ces facteurs, dressant une liste des 50 villes les plus riches de Géorgie.

Tout d’abord, quelques remarques importantes sur les données du recensement. Le Bureau du recensement mesure les revenus médians des ménages jusqu’à 250 000 $, les ménages gagnant plus étant notés « 250 000 $+ ». Le recensement fait également cela avec la valeur médiane des maisons, qui va jusqu’à 2 millions de dollars et tout ce qui dépasse cette valeur est exprimé par « 2 000 000 $+ ». Troisièmement, les mêmes paramètres s’appliquent à la mesure des impôts fonciers médians payés, qui vont jusqu’à 10 000 $ et tout montant supérieur à ce chiffre est désigné par « 10 000 $ et plus ».

C’est pourquoi le revenu moyen des ménages a été particulièrement utile dans notre analyse car, contrairement au revenu médian des ménages, le Census Bureau fournit le revenu moyen (ou moyen) des ménages avec des valeurs exactes pour chaque ville de Géorgie. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de Géorgie et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque indicateur :

Sur la base de cette mesure à quatre facteurs du revenu médian des ménages, du revenu moyen des ménages, de la valeur médiane des maisons et des impôts fonciers médians payés, la ville la plus riche de Géorgie est Druid Hills, qui est en partie un quartier d’Atlanta, mais classée par un recensement. Place (CDP), elle est donc traitée comme une ville proprement dite. Avec 3 660 foyers au total, Druid Hills est intéressante car elle a commencé comme une communauté planifiée, qui abritait le Center for Disease Control (CDC) et le campus principal de l’Université Emory, l’un des meilleurs collèges de Géorgie. Celles-ci furent ensuite annexées et incorporées à la ville d’Atlanta proprement dite.

Druid Hills a un revenu médian par ménage de 137 576 $, ce qui est le cinquième plus élevé de Géorgie. Le revenu moyen de son ménage est de 209 785 $, ce qui est suffisant pour être le n°1 le plus élevé de l’État. Pendant ce temps, la valeur médiane des maisons à Druid Hills était de 698 000 $, la plus élevée de Géorgie ; et ses impôts fonciers médians payés – 7 098 $ par an – étaient les deuxièmes plus élevés de l’étude,

La deuxième ville la plus riche de Géorgie fait plus du double de la taille de Druid Hills, mais se trouve également dans le comté de DeKalb : Decatur. Avec un total de 8 906 ménages, Decatur est une ville importante, abritant environ 25 000 habitants. Le revenu médian des ménages de Decatur est de 123 617 $, avec un revenu moyen des ménages de 170 591 $. La valeur médiane d’une maison à Decatur est de 583 900 $, ce qui est la deuxième plus élevée de Géorgie derrière Druid Hills. Enfin, les impôts fonciers médians payés à Decatur par an sont de 7 451 $, ce qui est le montant le plus élevé de l’État.

Milton n°3 est beaucoup plus grande que les villes n°1 et n°2 les plus riches de Géorgie. Milton est situé à environ 30 miles au nord d’Atlanta et compte un total de 14 867 ménages. Milton a le septième revenu médian des ménages le plus élevé, à 136 020 $. Plus impressionnant encore, le revenu moyen des ménages de Milton est de 194 710 $, ce qui est le troisième plus élevé de l’État. Avec une valeur médiane déclarée de 561 000 $, Milton se classe au quatrième rang dans cette catégorie. Les impôts fonciers médians payés étaient également assez élevés à Milton, soit 5 931 $ par année.

La quatrième ville la plus riche de Géorgie est Berkeley Lake, une ville de seulement 984 ménages située dans le comté de Gwinnett, une banlieue nord d’Atlanta. Le revenu médian des ménages est de 138 182 $, ce qui fait du revenu médian de Berkeley Lake le quatrième plus élevé de l’État, tandis que son revenu moyen des ménages de 175 315 $ est le septième le plus élevé. En termes d’emploi, les principales industries de Berkeley Lake constituent un mélange intéressant de services professionnels, scientifiques et techniques, représentant 19,5 % de la main-d’œuvre ; suivi des services éducatifs, représentant 11,3 % ; et en troisième position, la construction, qui représente 10 % de la main-d’œuvre, selon DataUSA.

La cinquième ville la plus riche de Géorgie – Dutch Island – est une communauté privée et fermée du comté de Chatham, non loin de Savannah. Cela explique la taille relativement petite de l’île néerlandaise, soit 466 ménages au total. Sur l’île néerlandaise, le revenu médian des ménages est de 155 556 dollars et son revenu moyen des ménages de 188 774 dollars est le quatrième plus élevé de Géorgie. La valeur des maisons sur l’île néerlandaise est inférieure à celle du n ° 1 Druid Hills ou du n ° 2 Decatur, la valeur médiane des maisons sur l’île néerlandaise étant de 523 100 $, ce qui reste la neuvième plus élevée de l’étude.

Conclusion sur les villes les plus riches de Géorgie

Parmi les 10 villes les plus riches de Géorgie, la ville la plus grande est la 10e, Sandy Springs, qui abrite 49 941 ménages. À Sandy Springs, le revenu médian des ménages de 86 932 $ peut ne pas sembler élevé, mais son revenu moyen des ménages de 145 216 $ est assez élevé pour l’État. La ville de Géorgie qui affichait le revenu médian des ménages le plus élevé était la 16e au classement général, Mineral Bluff, avec un revenu médian de 173 132 $. Cette petite ville de seulement 144 ménages est située dans les Blue Ridge Mountains et, exceptionnellement, avait un revenu médian des ménages plus élevé que le revenu moyen des ménages (173 132 $ contre 129 172 $).