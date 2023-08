Voici comment transformer votre chambre en une zone de détente tranquille

À l’approche de l’automne et de la rentrée au travail et à l’école, il est temps de réfléchir à la façon dont nous décorons et à l’impact de notre maison sur notre humeur. L’une des pièces les plus importantes à considérer est la chambre à coucher. Une chambre dans laquelle vous vous sentez détendu est vraiment cruciale pour le bien-être général. Heureusement, créer ces espaces pour maximiser la santé et le sommeil n’est pas trop difficile. Voici comment les experts suggèrent de transformer votre chambre d’un crashpad en un havre de paix.

Investissez dans un bon matelas

Il n’y a rien de tel que de se coucher tous les soirs et de s’allonger sur un matelas confortable pour vous aider à vous endormir. « Neuf Américains sur dix ne se réveillent pas reposés chaque matin. Avoir un matelas plus ancien ou de mauvaise qualité peut aggraver le problème. Il peut retenir la chaleur, ce qui rend plus difficile l’endormissement ou manque de soutien, ce qui augmentera les réveils nocturnes et les douleurs matinales », explique Kristen Olson-Turner, directrice principale du merchandising chez Purple.

Purple est une entreprise unique car ses matelas sont conçus un peu différemment des matelas traditionnels. « La grille GelFlex exclusive de Purple utilise une structure géométrique répétitive pour créer un confort rembourré. La forme de la grille s’adapte aux points de pression tout en soutenant de larges zones comme les hanches et le dos. Il a été démontré que cette structure réduit les douleurs et prévient la rétention de chaleur », explique Olsen-Turner.

Les matelas Purple n’utilisent pas de sommier tapissier, mais sont incroyablement épais pour une sensation de hauteur semblable à celle d’un hôtel. Ils sont incroyablement luxueux.

Achetez les bonnes feuilles

Selon Olson-Turner, les draps peuvent être tout aussi importants que la recherche du matelas parfait. « Cela peut faire toute la différence en termes de confort et de contrôle de la température tout au long de la nuit. Lorsque vous choisissez les draps qui vous conviennent, tenez compte de facteurs tels que le matériau utilisé, le tissage et le nombre de fils.

Alors, considérez le matériel avant de cliquer. « Par exemple, si vous avez le sommeil chaud, vous pouvez envisager des draps en percale, en lin ou en Tencel pour vous garder au frais toute la nuit. Les dormeurs froids voudront peut-être rechercher des draps épais qui peuvent agir comme isolants, comme des draps en flanelle, en satin et en coton peigné.

Ajustez le thermostat

Dormir à la bonne température est également essentiel. « Une plage moyenne comprise entre 66 degrés Fahrenheit et 70 degrés Fahrenheit constitue la température de sommeil recommandée. Cependant, votre température corporelle idéale varie en fonction de divers facteurs, notamment votre âge, votre sexe et vos préférences personnelles. Votre corps au lit génère de la chaleur et souvent nos matelas et nos couvertures peuvent emprisonner cette chaleur, entraînant des réveils nocturnes », explique Olson-Turner. « Il est difficile de s’endormir si on a trop chaud ou trop froid, et il est difficile de rester endormi si on a trop chaud ou trop froid. »

Un moyen simple de garantir que la température dans la pièce est toujours idéale pour dormir consiste à vous procurer un thermostat programmable qui peut être intégré à votre système de maison intelligente.

Installer des rideaux occultants

Olson-Turner suggère également d’installer des parures de fenêtre occultantes. Les traitements occultants d’aujourd’hui sont très différents de ces vilains stores à rouleaux blancs d’antan. Le Shade Store propose de nombreux traitements de fenêtres occultants uniques, notamment des rideaux, des stores, des stores romains et des stores. Ces traitements peuvent faire partie de votre décor et rehausser la tranquillité de l’espace.

Utilisez des couleurs neutres

Les tons neutres ont été une tendance majeure en matière de design ces dernières années. Il y a une bonne raison à cela. « Votre maison peut être votre facteur de stress ou votre sanctuaire, mais elle ne peut pas être les deux. Les chambres sont censées être un refuge serein où vous pouvez grimper dans votre lit confortable avec des draps moelleux et pousser un soupir de soulagement. Pour y parvenir, examinez les composants de votre chambre », explique Joshua Smith, directeur et fondateur de Joshua Smith Inc.

Il conseille d’éviter les couleurs vives. « Des études scientifiques ont montré que les couleurs peuvent influencer notre humeur et que les tons vifs peuvent être trop stimulants. Donc, éviter les couleurs vives qui vous garderont sous tension est un bon point de départ », explique le designer.

Cependant, cela ne signifie pas que tout doit être blanc ou coquille d’œuf. Smith recommande d’envisager les nuances de bleu, de vert, de violet clair et de rose tendre. « Peu importe la teinte que vous choisissez, prenez le temps d’expérimenter la couleur : personnalisez votre espace et découvrez ce qui vous convient vraiment. »

Accessoirisez avec un tapis

Les tapis ne sont pas seulement un excellent moyen d’accessoiriser une chambre en ajoutant de la couleur et de la texture à un espace : ils présentent également d’autres avantages. « Retaper votre chambre ou ajouter un tapis doux aide à atténuer les bruits durs comme les pas. » Bien que la moquette mur à mur ne soit pas idéale pour la plupart des espaces, elle peut incroyablement bien fonctionner dans une chambre.

Réévaluer le système d’éclairage

Le bon éclairage est crucial dans toutes les pièces, mais surtout dans les chambres à coucher. Selon Lauren Lerner, PDG et fondatrice de Living with Lolo, « l’éclairage peut grandement affecter la façon dont nous percevons et vivons une pièce. Nous aimons superposer l’éclairage dans la chambre en ajoutant des canettes, des lustres et des lampes de table pour des options d’ambiance apaisantes. Souvent, en Arizona, nous devons remplacer un beau lustre par un ventilateur de plafond car il fait très chaud. Nous pouvons donc ajouter des pendentifs tout en les superposant toujours avec des canettes. Nous optons toujours pour un blanc doux pour les chambres, en visant entre 2 700 et 3 000 Kelvin.