Voici comment Gen-Z peut devenir propriétaire

Mes parents avaient la vingtaine lorsqu’ils ont acheté leur première maison. C’était les années 1950, Midcentury Modern (le style de mobilier préféré de ma mère) était tout simplement moderne, et la maison, une coloniale hollandaise à Brooklyn avec quatre chambres, une salle de bain complète et deux demi-bains, leur a coûté environ 25 000 $. Cela représenterait environ 285 000 $ aujourd’hui, ajusté en fonction de l’inflation.

C’était une maison parfaite pour une famille de cette époque, avec un sous-sol fini où les enfants pouvaient jouer pendant l’hiver et une cour latérale pour les jeux extérieurs pendant les mois les plus chauds. Cela importait plus que toute la famille partageant une salle de bain au bout du couloir, ce qui n’était pas rare dans les décennies avant que les «suites principales» ne dominent les plans de maison. Il était situé dans un quartier sûr et accessible à pied avec de bonnes écoles aussi.

La maison de mon enfance s’est vendue pour la dernière fois 1,25 million de dollars en 2018, ce qui la met hors de portée de la plupart des 20 ans qui souhaitent fonder leur propre famille dans les prochaines années, comme l’ont fait mes parents. De cette façon, c’est un exemple de notre époque et l’une des raisons pour lesquelles la génération Z ne possède qu’environ 2 % des foyers américains.

La société de technologie immobilière Hommati rapporte que 97 % de ces jeunes adultes, nés entre 1997 et 2012, souhaitent devenir propriétaires, la plupart avant 35 ans ! J’ai demandé à plusieurs experts comment les aider à réaliser ces rêves et ces idéaux. Leurs réponses, envoyées par e-mail, suivent.

Avantages de l’accession à la propriété

« Les principaux avantages de l’accession à la propriété n’ont pas changé au fil des décennies, mais leur importance pour les jeunes, en particulier en termes de résultats financiers à long terme, a été amplifiée », explique Rob Chrane, PDG de Down Payment Resource, une entreprise qui aide jumeler les acheteurs admissibles aux programmes d’aide à l’accession à la propriété.

Posséder une maison est le véhicule le plus puissant dont disposent la plupart des Américains pour créer de la richesse, souligne-t-il, la valeur nette médiane des propriétaires étant 40 fois supérieure à celle des locataires. « Les membres de la génération Z qui achètent une maison tôt dans la vie bénéficieront de plus d’années d’appréciation et d’accumulation de capital », ajoute-t-il.

Il y a aussi des avantages non financiers, note Chrane. « Des études ont constamment montré que les propriétaires obtiennent de meilleurs résultats en matière d’éducation et de santé que les locataires. La stabilité et la fierté de propriété se traduisent souvent par des investissements plus importants dans la communauté locale, conduisant à la création de quartiers et de communautés meilleurs, plus sûrs et plus stables. Cela présente également des avantages pour la génération de leurs enfants. C’est beaucoup plus difficile à réaliser pour ces jeunes parents que pour les miens – .

Défi du rêve américain

« Tout au long des trois vagues de l’étude America at Home, nous avons observé des informations importantes sur les perspectives des jeunes générations. L’une des conclusions est que les jeunes générations ont tendance à définir la maison comme une « famille » dans une plus grande mesure que les autres générations qui sont plus enclines à définir la maison comme un « lieu sûr » et un « confort » », partage Teri Slavik-Tsuyuki, co-responsable de l’étude. -fondateur et directeur de la société de recherche sur le développement communautaire tst ink.

Malheureusement, il existe des écarts importants entre leur désir de foyer, de famille, de confort et leur capacité perçue à y parvenir, observe-t-elle. Covid les a élargis. « Bien que la pandémie ait eu des ramifications majeures pour tout le monde, elle a grandement influencé le bien-être des jeunes générations contrairement à leurs homologues plus âgés. Leur bien-être mental, émotionnel et financier était confronté à des défis accrus par rapport à d’autres groupes d’âge », dit-elle.

Vision de la maison

Voici ce que ces espoirs acquéreurs aimeraient réaliser lorsqu’ils auront enfin les moyens de devenir propriétaires. « Dans leurs maisons, ils adorent les projets de bricolage et aiment personnaliser les produits individuels tout en s’alignant sur leurs pratiques durables », révèle Abbey Stark, responsable du design d’intérieur chez IKEA USA. «Ils aspirent à avoir des espaces utiles et uniques qu’ils peuvent créer une évasion du chaos du monde et de la vie quotidienne. Ils croient en l’importance d’organiser des espaces en fonction de leurs désirs et de leurs besoins », ajoute-t-elle. Cette inclination pour le bricolage s’avérera extrêmement utile pour acheter certaines des maisons de réparation disponibles dans des gammes de prix inférieures.

En ce qui concerne leurs espaces clés de cuisine et de salle de bain – certains des pieds carrés les plus précieux d’une maison – ils se concentrent sur des espaces personnalisés et très fonctionnels, dit Stark. « Ils aiment mélanger des produits vintage, réutilisés et durables. » Les soins personnels sont prioritaires pour un sentiment de bien-être et de confort, en façonnant des espaces faciles à utiliser. La technologie est également essentielle pour ces acheteurs, ajoute le designer.

Obstacle à l’acompte

« Le plus grand obstacle à l’accession à la propriété pour les jeunes acheteurs de maison en début de carrière n’est souvent pas l’hypothèque mensuelle, c’est l’immense défi d’épargner pour l’acompte et les frais de clôture – qui dépassent généralement 10 000 $ à très bas prix », observe Chrane. Les prix élevés des maisons font également grimper ces chiffres, ajoute-t-il.

La bonne nouvelle est qu’il existe des programmes d’aide au paiement initial (DPA) qui peuvent aider les premiers acheteurs, partage-t-il, y compris des conseillers en logement approuvés par le HUD qui répondent aux normes nationales, ainsi que des cours en ligne. « La « meilleure » DPA pourrait se résumer à la façon dont l’argent de l’aide peut être utilisé. Peut-il être utilisé pour couvrir les frais de clôture afin que l’acheteur n’ait pas à compter sur le vendeur pour les couvrir et puisse ainsi faire une offre plus compétitive sur un contrat ? Les fonds peuvent-ils être utilisés pour réduire le taux d’intérêt de la première hypothèque? Réduire les frais d’assurance hypothécaire? Couvrir les prépaiements ? Des réparations sur la nouvelle maison? Les utilisations éligibles des fonds pourraient faire la différence pour certains acheteurs », suggère-t-il. Ces programmes d’aide commencent également à être disponibles pour les logements préfabriqués et multifamiliaux, ouvrant davantage d’options aux acheteurs.

Il existe plus de 1300 agences, y compris des agences nationales et locales de financement du logement, des villes, des organisations à but non lucratif et d’autres qui aident les nouveaux acheteurs de maison, commente Chrane, partageant un lien que les acheteurs de maison peuvent utiliser pour rechercher ce qui est disponible pour eux.

Le PDG exhorte les jeunes acheteurs à rechercher leurs options le plus tôt possible. « N’attendez pas que le marché change et n’attendez pas pour savoir à quoi ressemble votre chemin vers l’accession à la propriété. » Être préparé dans un marché volatil semble être un bon conseil.