Visite de trois propriétés exceptionnelles dans la capitale de l’État du Texas

Après un marché frénétique au cours des trois dernières années, les dernières données en provenance d’Austin, au Texas, pointent maintenant vers une stabilisation, les prix se stabilisant et les stocks rebondissant. Alors que l’époque des guerres d’enchères acharnées est peut-être révolue, du moins pour le moment, les effets sur le segment de luxe du marché peuvent s’avérer durables.

Avec une grande attention portée à l’immobilier d’Austin pendant et après la pandémie, de nombreux acheteurs fortunés ont été initiés au marché haut de gamme de la ville et à sa multitude de maisons bien aménagées. En tant que tel, la réputation d’Austin en tant que lieu privilégié des propriétés de luxe, ainsi que sa population, n’ont cessé de croître.

Découvrez ces trois propriétés de luxe dans la capitale du Texas qui sont disponibles dès maintenant.

Rappelant davantage une rivière sinueuse qu’un lac traditionnel, le lac Austin s’étend sur 22 milles à travers l’ouest d’Austin, offrant à la région des propriétés riveraines souhaitables, y compris cette prochaine maison remarquable. Distinguée à la fois par sa conception et son emplacement, la propriété offre un accès direct à l’eau et un espace extérieur aménagé pour profiter au mieux de la vie au bord du lac. Une spacieuse terrasse couverte abrite une cuisine en plein air et une cheminée en pierre, se terminant par une piscine à bord négatif juste au-dessus de la surface de l’eau qui se jette apparemment dans le lac.

Les vues depuis la terrasse ne dépassent que légèrement celles des murs de verre du sol au plafond qui bordent la maison, ce qui permet d’apercevoir le lac de presque n’importe où à travers l’intérieur de 5 000 pieds carrés. Le bois recouvre à la fois le sol en chêne et le plafond de l’espace de vie principal pour un accent naturel contre les lignes épurées et les murs blancs de la pièce. La suite principale se trouve au rez-de-chaussée avec un immense dressing et une salle de bain spa avec une douche en marbre surdimensionnée et une baignoire.

A l’étage, deux chambres ensuite ouvertes sur le balcon du deuxième étage. Un autre étage est le nid d’oiseau du troisième étage pour la vue la plus étendue sur le lac et le paysage environnant.

Située dans la communauté fermée de Watersedge, la maison au bord de l’eau est à seulement 15 minutes du centre-ville d’Austin. La liste du 4211 Watersedge Cove est détenue par Greg Walling.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une maison à Austin, cette résidence d’environ 5 900 pieds carrés à West Lake Hills est si proche de la ville qu’elle faisait autrefois partie d’un plus grand ranch juste à l’extérieur du centre-ville. S’étendant sur 4,71 acres sous la canopée de chênes matures, la propriété est entourée de parcelles plus petites mais toujours importantes, créant une atmosphère isolée et privée tout en étant à seulement 6 miles du centre d’Austin.

Construite en 2001, la maison de quatre chambres et cinq salles de bains a été mise à jour avec une vaste série de rénovations récentes au cours des deux dernières années. Le résultat est quelque chose qui évitera probablement les pièges du temps, avec un caractère durable qui se définit par des matériaux de qualité et des espaces bien pensés.

De grandes fenêtres à ossature métallique et des portes vitrées coulissantes du sol au plafond laissent entrer la lumière jusqu’aux plafonds voûtés. Des planchers de bois franc en chêne récupérés partout, y compris dans la cuisine sophistiquée du chef de la maison avec des armoires en chêne sur mesure, des comptoirs en marbre et des appareils en acier inoxydable Wolf / Miele. À l’arrière de la résidence récemment rénovée se trouve une terrasse en bois Ipe offrant une vue panoramique sur Little Bee Creek. Anna Lee de Moreland Properties détient la liste au 417 Ledgeway Ridge.

Si vous êtes frappé par l’architecture de cette maison de Tarrytown, vous n’êtes pas seul – la résidence contemporaine de cinq chambres a remporté de nombreux prix au cours de ses près de 20 ans d’existence et est maintenant disponible pour la première fois.

Conçu par la célèbre architecte locale Heather McKinney, le «château de la cabane dans les arbres» soucieux de l’environnement est délibérément entouré d’un bosquet d’arbres épais, offrant une intimité rare dans l’une des zones les plus piétonnes de West Austin.

Distincte au-delà d’une catégorisation spécifique, la maison présente un éventail de styles tout en restant esthétiquement harmonieuse d’une pièce à l’autre. Les fenêtres grimpent presque à la hauteur des hauts plafonds du salon spacieux. Centré par une cheminée en calcaire, le porche à double hauteur est aussi impressionnant à voir de l’intérieur que de l’extérieur. Les murs renforcés de la galerie constituent un espace à la mode pour présenter l’art et la photographie.

Les autres points forts incluent un coin yoga, une salle à manger formelle bordée d’étagères du sol au plafond et une suite principale avec balcon attenant. Construite pour durer, la maison d’environ 4 000 pieds carrés du 2806 Robbs Run est équipée de matériaux durables, notamment du bois dur et du revêtement HardiePlank. Les panneaux solaires fournissent un pourcentage non négligeable de l’énergie. Clayton Bullock de Moreland détient la liste.