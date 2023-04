Après que l’hystérie de l’achat d’une maison de 2021 et que le premier semestre de 2022 ait été refroidi par la hausse des taux d’intérêt, l’un des effets d’entraînement a été une augmentation du coût du loyer. Cela est compréhensible car la hausse des taux hypothécaires a poussé l’accession à la propriété au-delà de l’abordabilité pour de nombreux Américains, qui à leur tour ont eu recours à la location. Et, en effet, le coût moyen du loyer a augmenté aux États-Unis, dans les villes grandes et petites, au cours de l’année dernière.

À l’aide de données provenant de Zillow, en particulier de son indice de loyer observé Zillow (ZORI) – une mesure lissée du loyer typique du marché pour une région donnée – nous sommes allés État par État et avons identifié les villes où le loyer a le plus augmenté d’une année sur l’autre. .

Lisez la suite pour une ventilation complète des villes de chaque État où le coût du loyer a le plus augmenté de 2022 à 2023.

Villes où le loyer a le plus augmenté dans chaque État

Les villes qui composent notre liste sont assez diverses. Certaines villes sont de grands centres urbains, comme Mobile, Alabama, Portland, Maine ou Sioux Falls, Dakota du Sud. Dans d’autres cas, les villes peuvent être assez petites. Une autre caractéristique est le large éventail d’augmentations de loyer d’une année sur l’autre, allant d’aussi peu que 1,6 % à Reno, Nevada, à 93,2 % à Marysville, Washington.

Voici le récapitulatif de la ville dans chaque État avec la plus forte augmentation de loyer de mars 2022 à mars 2023 :

Alabama

: Mobile

: 13%

: 1 032 $

: 1 166 $

Alaska

: Mouillage

: 9,9 %

: 1 500 $

: 1 677 $

Arizona

: Fontaine Collines

: 14,8%

: 2 226 $

: 2 556 $

Arkansas

: Cabot

: 37,4%

: 918 $

: 1 261 $

Californie

: Orinde

: 28,6%

: 4 096 $

: 5 266 $

Colorado

: Sources Manitou

: 11,7%

: 1 231 $

: 1 376 $

Connecticut

: Waterbury

: 21,1%

: 1 149 $

: 1 392 $

Delaware

: Newark

: 10,1%

: 1 759 $

: 1 936 $

Floride

: Plage de Saint Pete

: 53,3%

: 1 802 $

: 2 763 $

Géorgie

: Griffon

: 28%

: 1 095 $

: 1 402 $

Hawaii

: Kaneohe

: 15,2%

: 2 491 $

: 2 870 $

Idaho

: Pocatello

: 14,6%

: 878 $

: 1 007 $

Illinois

: Normal

: 23,8%

: 960 $

: 1 189 $

Indiana

: Coude Sud

: 16,8%

: 1 079 $

: 1 261 $

Iowa

: Waukee

: 9,9 %

: 1 264 $

: 1 389 $

Kansas

: Hutchinson

: 14,1%

: 545 $

: 621 $

Kentucky

: Covington

: 11,4%

: 1 317 $

: 1 468 $

Louisiane

: Ruston

: 10,4%

: 1 144 $

: 1 263 $

Maine

: Portland

: 9,4%

: 2 024 $

: 2 215 $

Maryland

: Chevrolet Chase

: 16%

: 2 031 $

: 2 356 $

Massachusetts

: Springfield

: 22,5%

: 1 305 $

: 1 599 $

Michigan

: Roseville

: 22,2%

: 1 088 $

: 1 329 $

Minnesota

: Sartell

: 13%

: 1 289 $

: 1 456 $

Mississippi

: Oxford

: 25%

: 1 262 $

: 1 577 $

Missouri

: Grandview

: 12,9%

: 1 250 $

: 1 412 $

Montana

: Grandes Chutes

: 16,7%

: 969 $

: 1 131 $

Nebraska

: Bellevue

: 13,8%

: 1 138 $

: 1 295 $

Nevada

: Réno

: 1,6%

: 1 849 $

: 1 878 $

New Hampshire

: Douvres

: 13,6%

: 1 763 $

: 2 003 $

New Jersey

: Eatonville

: 30,8%

: 1 540 $

: 2 014 $

Nouveau Mexique

: Río Rancho

: 10,3%

: 1 572 $

: 1 734 $

New York

: Binghamton

: 27,9%

: 1 266 $

: 1 619 $

Caroline du Nord

: Hampstead

: 22,9%

: 1 700 $

: 2 090 $

Dakota du nord

: Minot

: 10,6%

: 772 $

: 853 $

Ohio

: Élyrie

: 18,4%

: 1 035 $

: 1 226 $

Oklahoma

: Jenk

: 12,9%

: 1 662 $

: 1 877 $

Oregon

: Oregon City

: 18,3%

: 1 671 $

: 1 977 $

Pennsylvanie

: Carlisle

: 16,8%

: 1 113 $

: 1 300 $

Rhode Island

: Providence Est

: 14,9%

: 1 587 $

: 1 822 $

Caroline du Sud

: Acres de forêt

: 26,3%

: 999 $

: 1 262 $

Dakota du Sud

: Sioux Falls

: 5,8%

: 1 125 $

: 1 190 $

Tennessee

: Rive Rouge

: 12,3%

: 1 503 $

: 1 688 $

Texas

: Denison

: 24,1%

: 1 060 $

: 1 315 $

Utah

: Logan

: 32,7%

: 976 $

: 1 295 $

Vermont

: Burlington

: 15,6%

: 1 721 $

: 1 988 $

Virginie

: Chesterfield

: 32,3%

: 1 337 $

: 1 769 $

Washington

: Maryville

: 93,2%

: 1 199 $

: 2 316 $

Virginie-Occidentale

: Charleston

: 8,6%

: 776 $

: 843 $

Wisconsin

: Middleton

: 16,7%

: 1 357 $

: 1 583 $

Wyoming

: Laramie

: 15,1%

: 766 $

: 881 $

Tableau des villes où les loyers ont le plus augmenté

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant la ville dans chacun des 50 États où le loyer a le plus augmenté de mars 2022 à mars 2023. Le tableau est par ordre alphabétique, mais il y a une colonne de classement dans laquelle plus le nombre est bas, plus l’année est grande. -croissance annuelle des loyers.