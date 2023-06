Villa sur le front de mer du Golden Mile en Espagne cherche un nouveau partenaire de danse

El Martinete, un manoir historique sur la Costa del Sol au sud de l’Espagne, est vivant avec son passé glamour. Situé le long de la mer Méditerranée à Marbella, une destination touristique internationale dans la région andalouse, le domaine occupe une place de choix sur ce que l’on appelle le Golden Mile, une étendue de deuxième et troisième villas en bord de mer à proximité d’hôtels cinq étoiles et de terrains de golf. A proximité se trouve le port de plaisance de luxe Puerto Banus.

Embellir le charme du vieux monde avec des équipements modernes, la propriété a longtemps été un point chaud pour la jet set hollywoodienne. Le propriétaire et concepteur d’origine du manoir était Antonio « El Bailarin » Ruiz Soler, un célèbre danseur de flamenco connu pour le style percussif de martinete (marteau) dont le domaine tire son nom.

Son temps à parcourir le monde et à faire des films à Los Angeles l’a fait aimer de stars telles qu’Ava Gardner et Vivien Leigh, qui figuraient parmi ses visiteurs. Pablo Picasso a été tellement séduit par El Bailarin qu’il a immortalisé le danseur dans un dessin intitulé « La Danza ». Le logo de l’oiseau est incrusté dans les carreaux de la piscine du manoir.

Aujourd’hui, la propriété dans le quartier majoritairement vieillot se transforme progressivement.

« Il y a des propriétés qui appartiennent aux familles depuis une ou deux générations », explique Jose Ribes Bas d’Inmobiliaria Rimontgo. « Ceux qui ont été vendus ces dernières années sont allés à un acheteur avec un profil d’entreprise plus jeune. »

Construite en 1965, la propriété fermée de plus de 4 000 mètres carrés (environ un acre) comprend la villa, les maisons d’hôtes, les logements du personnel et les jardins. Une porte au-delà de la piscine mène à une promenade en bord de mer et à la plage.

Le hall caverneux de la maison principale est inondé de détails baroques avec des colonnes dorées, des sols en marbre et un lustre central. Ces fioritures architecturales se poursuivent dans le salon formel, où les portes-fenêtres s’ouvrent sur une terrasse couverte au-dessus de la piscine.

Entre autres espaces de vie somptueux au rez-de-chaussée, on retrouve un salon avec foyer, une salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes et une cuisine moderne divisée en deux parties. L’une sert de cuisine familiale au quotidien et l’autre de réception et de spectacle.

Des escaliers en marbre et un ascenseur mènent aux chambres à coucher du deuxième étage. La suite principale de 120 mètres carrés (près de 1 300 pieds carrés) comprend un salon, deux salles de bains et un dressing.

Le niveau inférieur de la villa comprend un bar avec cave à vin et un salon adjacent à une plaque tournante de voiture, offrant de la place pour jusqu’à quatre véhicules. Il y a aussi un spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, douche, espace bar, gym et un autre salon avec foyer au gaz.

La terrasse sur le toit est équipée d’un centre de barbecue et d’une cuisine extérieure.

Y compris les trois maisons d’invités/du personnel, il y a un total de 10 chambres et 10 salles de bains sur les 2 145 mètres carrés (plus de 23 000 pieds carrés) d’espace de vie.

Le prix demandé est disponible sur demande.

« En raison de la nature unique des propriétés riveraines à Marbella, les prix peuvent varier considérablement et sont fixés par les propriétaires », explique Ribes Bas. « Étant donné que nous traitons principalement avec un marché de résidences secondaires où les propriétaires n’ont pas besoin de vendre, les prix des propriétés uniques (comme le front de mer) ne respectent pas les » prix du marché « mais plutôt ceux qu’un vendeur est prêt à à vendre pour. »

Les ventes récentes du Golden Mile ont été de l’ordre de 9 millions d’euros (environ 9,8 millions USD) pour une petite villa sur un terrain de 800 mètres carrés (8 600 pieds carrés), dit-il, à environ 12 millions d’euros (environ 13,1 USD). millions) pour une propriété plus importante nécessitant une rénovation.

Cela dit, l’offre de villas en front de mer est très limitée, explique Ribes Bas, qui envisage un acheteur potentiellement venant d’Europe du Nord ou du Moyen-Orient. « Il est rare qu’un manoir de ce calibre arrive sur le marché. »