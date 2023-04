Villa le long de la Riviera italienne offre une richesse de vues sur la mer

Cette villa méditerranéenne à vendre à Bordighera, en Italie, est située dans un endroit digne d’une reine.

La reine spécifique qui a fait sa résidence d’hiver officielle le long de la mer ici était la reine Margherita de Savoie. De grande taille, très instruite et capable d’allumer le charme, la blonde naturellement curieuse a été la reine consort d’Italie de 1878 à 1900. La légende raconte que la pizza Margherita, qui affiche les couleurs du drapeau italien blanc, rouge et verte, a été nommée en son honneur lors d’une visite à Naples.

« Bordighera est une ville tranquille et relaxante de la Riviera en Ligurie, partage Jacopo Del Maestro, directeur général de Building Heritage. «Les gens (qui viennent) apprécient les bons restaurants et la vie relaxante d’une ville balnéaire. Le temps est doux même en hiver, et Monte Carlo et la France ne sont qu’à 30 minutes en voiture.

Située sur la Riviera des Fleurs, une villa à Bordighera est un repaire d’hiver idéal avec son climat doux. La ville côtière, à 20 km de la frontière avec la France, est riche en bâtiments historiques, églises et jardins.

Empruntant peut-être à sa proche voisine, la villa à trois niveaux est représentative de celles que l’on trouve typiquement dans le sud de la France. D’une beauté rare, il se trouve à moins de 4 000 mètres carrés (environ un acre) de terrains luxuriants à seulement 600 mètres (moins de 2 000 pieds) de la mer. Agaves, euphorbes, palmiers, agrumes et oliviers peuplent le terrain traversé par un ruisseau.

Une porte voûtée dans l’entrée de la tourelle s’ouvre sur le rez-de-chaussée de la villa de 650 mètres carrés, qui conserve une grande partie de ses détails et de son élégance d’origine. L’espace de vie dispose d’une cheminée fonctionnelle et s’ouvre sur des salles à manger et des espaces de vie extérieurs.

Les sols en carreaux à chevrons se prolongent dans la salle à manger formelle, qui comprend des éléments intégrés en arc et une grande fenêtre. La cuisine voisine accède à la terrasse, qui offre une vue sur l’océan et le parc.

La suite parentale et un débarras se trouvent également à ce niveau.

Des escaliers en colimaçon mènent à l’étage supérieur avec six chambres et quatre salles de bains avec des carreaux de mosaïque. L’une des salles de bains se trouve à l’intérieur d’une deuxième tourelle.

L’étage inférieur dispose d’un espace bar qui s’ouvre sur les jardins et comprend un appartement indépendant avec une chambre double, un salon, une cuisine et une buanderie.

De l’extérieur, on accède à un appartement de trois pièces avec cuisine et salle de bain pour un total de neuf chambres et neuf salles de bain, assez d’espace pour une grande retraite familiale. Il y a aussi un garage et une serre sur place.

La villa pourrait potentiellement être divisée en plusieurs appartements, ajoutant un potentiel d’investissement, selon Del Maestro.

Cinzia Romanelli et Jacopo Del Maestro de Building Heritage représentent la propriété, dont le prix est de 2,75 millions d’euros, soit environ 2,9 millions de dollars américains.