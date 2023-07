Villa dans la ville portugaise qui a inspiré 007 de Ian Fleming demande 7 millions de dollars

Au fur et à mesure que les lieux intrigants disparaissent, il y a de fortes chances que celui-ci soit un pari sûr.

L’auteur Ian Fleming s’est inspiré pour la série James Bond de la partie du Portugal neutre où il était en poste pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’officier britannique du renseignement naval avait un point de vue idéal depuis sa base de l’hôtel Palacio Estoril, à l’extérieur de Lisbonne, pour observer les machinations des réseaux d’espionnage et les allées et venues de la famille royale européenne en exil et de l’élite hollywoodienne qui s’y sont installées pendant la guerre. Le duc de Windsor, les membres de la famille royale espagnole et roumaine et les acteurs Greta Garbo, Zsa Zsa Gabor et Leslie Howard, entre autres, cherchaient refuge dans ce quartier chic du monde.

L’hôtel jouxte un casino où le futur romancier pourra mêler devoir et plaisir. Un pari particulièrement important placé par un agent double à la table de baccara fournira le cadre du premier volume de Bond, . La boîte de nuit et ses environs apparaîtront plus tard comme lieux de tournage dans le film de 1969, .

La station balnéaire florissante d’Estoril, située entre les contreforts de Sintra et l’océan Atlantique, fait partie de Cascais, autrefois un paisible village de pêcheurs. L’air de ces premiers jours reste dans des quartiers tels que Bairro da Martinha, un quartier résidentiel recherché connu pour sa tranquillité, sa beauté naturelle et ses propriétés résidentielles haut de gamme, selon Filipa Melo de Modern, une agence immobilière de luxe au Portugal.

« Il attire des familles qui apprécient son environnement sécuritaire et paisible ainsi que la présence d’écoles internationales réputées. La région attire également les retraités qui recherchent un style de vie détendu et une scène sociale dynamique », déclare Melo. « Estoril compte une importante population d’expatriés, notamment des professionnels, des entrepreneurs et des artistes attirés par son charme côtier, ses événements culturels et sa proximité avec Lisbonne. »

Le prestigieux Bairro da Martinha est composé principalement de résidences principales, avec quelques résidences secondaires, de vacances ou de location. « Ce quartier a tendance à être plus axé sur la vie résidentielle à long terme », dit-elle, « plutôt que sur les séjours de vacances à court terme. » Melo a répertorié une villa de 771 mètres carrés (près de 8 300 pieds carrés) dans le prestigieux communauté pour 6,25 millions d’euros soit environ 6,7 millions de dollars. Appelée Mocanga House, la contemporaine recouverte de granit a été construite dans les années 1970 près du club de golf d’Estoril. Les 7 099 mètres carrés de terrain de la propriété (moins d’un quart d’acre) comprennent un lac artificiel et un jardin arboré avec des allées.

Les espaces de vie incorporent des marbres et des bois précieux. Au rez-de-chaussée se trouvent un salon avec une cheminée, une cuisine avec un garde-manger et une salle à manger au plafond en bois qui mène à un porche.

Des marches en calcaire mènent à l’étage inférieur, qui contient un espace invité avec chambre à coucher, appartement de service, cave à vin et plusieurs pièces flex-space pouvant être transformées en spa, home cinéma, salle de sport ou salle de jeux.

L’ardoise noire tapisse plusieurs murs de l’espace piscine intérieure. De grandes portes vitrées coulissantes s’ouvrent sur la cour. Il y a six chambres et cinq salles de bains.

Le terrain a une source d’eau qui peut être utilisée pour entretenir les jardins, le lac et la piscine.

La propriété pourrait être achetée pour un usage personnel ou par un investisseur intéressé à diviser le terrain et à construire une autre maison, explique Melo, qui décrit le marché immobilier local comme robuste et dynamique.

« Avec une offre limitée, les propriétés de cette région ont continuellement pris de la valeur au cours des dernières années », dit-elle. “Les résidents d’Estoril bénéficient d’une qualité de vie élevée, avec accès à des commodités telles que des plages pittoresques, des terrains de golf de classe mondiale, des clubs de tennis, des spas, des hôtels de luxe et une variété d’activités de plein air, telles que la randonnée et la voile.”