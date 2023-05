Vero Beach Home offre un siège au premier rang sur le sable atlantique de la Floride

L’accès à la plage privée dans le cadre de l’accession à la propriété dans une communauté est certainement un avantage premium. Mais encore mieux, c’est un accès direct depuis votre propre arrière-cour.

Une résidence en bord de mer située à l’extrémité sud de l’île-barrière de Vero Beach en Floride bénéficie des deux. Les voisins peuvent atteindre le tronçon tranquille connu sous le nom de Floralton Beach par un chemin dédié tandis que l’accès public est à plusieurs kilomètres.

Le propriétaire de cette maison de 7 800 pieds carrés peut simplement emprunter la longue promenade, qui descend de la zone de la piscine et traverse la végétation basse avant de se terminer sur le sable. La propriété de près d’un acre s’étend sur 123 pieds de front de mer.

L’emplacement présente également d’autres avantages, déclare Matilde Sorensen, qui a la liste de Dale Sorensen Real Estate. “Le quartier est très établi, avec accès au club Moorings.” Le Moorings Yacht & Country Club privé comprend un parcours de golf de championnat, des courts de tennis pickleball et un club-house, entre autres commodités.

Abritée par un feuillage tropical, la résidence est accessible par une allée pavée circulaire qui mène à un garage pour trois voitures puis passe sous un portique au toit en croupe.

Conçue par Edlund, Dritenbas, Binkley Architects and Associates et construite par Proctor Construction Company, la maison a une conception géométrique attrayante utilisant une variété d’ailes, de projections et de lignes de toit. Un espace de vie extérieur supplémentaire de 1 400 pieds carrés est sous le toit.

À l’intérieur, le grand foyer de 22 pieds de haut révèle des baies vitrées, un escalier en colimaçon et une vue sur la piscine.

Le premier niveau contient l’une des deux cuisines de la maison, un salon avec une cheminée, une bibliothèque et quatre chambres en suite, qui s’ouvrent toutes sur une terrasse enveloppante. La kitchenette a un accès facile à la piscine pour prendre une collation ou une boisson.

À l’étage se trouvent des salons et des salles à manger, un bureau et la suite principale à deux salles de bains pour un total de cinq chambres et sept salles de bains. Un balcon de la chambre principale donne sur la piscine et le spa de 40 pieds de long.

La cuisine du deuxième niveau a un îlot central, un coin repas attenant avec banquette et des portes françaises menant à la terrasse. Il y a aussi un bar semi-circulaire avec un évier.

Un deuxième escalier et un ascenseur relient les deux étages. Conformément à l’empreinte de la maison, de nombreux murs intérieurs sont inclinés.

« Cette maison est idéale pour une grande famille, des personnes qui l’hébergent ou une maison de vacances », explique Sorensen. Le prix demandé pour le 901 Reef Road est de 7,3 millions de dollars.