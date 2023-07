Vendre votre maison ? Vérifiez vos sentiments à la porte

Vendre votre maison peut être une décision très émotive, car c’est là que de nombreuses étapes de votre vie se sont produites. C’était peut-être votre toute première maison, ou la première maison que vous avez achetée avec votre partenaire. Ou c’est peut-être l’endroit où vos enfants ont fait leurs premiers pas, appris à nager et célébré leur anniversaire. Peut-être avez-vous toujours accueilli votre famille et vos amis pour les fêtes. Et si vous avez fait des rénovations et des mises à niveau avec amour et minutie, la maison peut avoir encore plus d’importance. Cependant, lorsque vous décidez de mettre votre maison sur le marché, il est préférable de contrôler vos sentiments.

Un de mes dessins animés préférés est une image d’une maison qui change d’apparence en fonction du point de vue. Par exemple, le propriétaire le voit comme une maison seigneuriale avec une pelouse bien entretenue. L’acheteur voit la même maison comme minuscule, désuète et nécessitant beaucoup de travail. L’évaluateur et l’inspecteur voient exactement la même maison comme étant à peine debout, avec le toit presque arraché et les fenêtres et les portes manquantes. Et, sans surprise, l’évaluateur fiscal considère la maison comme un palais.

Encore une fois, ce qui rend le dessin animé si drôle, c’est qu’il s’agit de la même maison – et seul le point de vue a changé. Cependant, il vaut la peine de garder ce dessin animé à l’esprit lorsque vous mettez votre maison sur le marché. C’est tout à fait naturel de se sentir d’une certaine manière. Cependant, s’il n’est pas contrôlé, votre attachement émotionnel peut en fait entraver la vente de votre maison.

Ce n’est plus votre maison

D’accord, c’est en fait votre maison jusqu’à la date convenue pour déménager (donc continuez à faire ces versements hypothécaires à temps). Cependant, vous devez développer un état d’esprit différent si vous souhaitez vendre votre maison. « Les vendeurs doivent comprendre qu’une fois qu’ils ont mis leur propriété sur le marché, elle est commercialisée auprès d’une nouvelle famille ou d’un acheteur », explique Elliot Machado, courtier associé chez SERHANT à New York, NY. « Ce n’est plus la maison du vendeur ; il devient la maison du prochain acheteur.

(Barre latérale) Et si vous attendez cet acheteur magique qui pourrait payer plus que prévu, Machado dit que les chances ne sont pas en votre faveur, car un oiseau dans la main en vaut deux dans le buisson. « La première poignée des acheteurs à franchir la porte sont les plus cruciaux car, généralement, ces acheteurs sont plus informés et plus disposés à s’engager dans l’achat de la maison. Alors, prenez ces premiers visiteurs et offres au sérieux.

C’est du business, pas du personnel

Parfois, les vendeurs veulent trouver des acheteurs qui prendront soin de la maison comme ils l’ont fait et qui préserveront le style de la maison. Mais pourquoi? Si vous déménagez et que, pour une raison quelconque, vous devez donner votre animal de compagnie, il est compréhensible que vous vouliez qu’une personne ou une famille le traite d’une certaine manière. Mais si quelqu’un achète votre maison et la détruit au bulldozer le lendemain, c’est un objet inanimé que vous envisagez de quitter de toute façon pour un objet inanimé.

« Naturellement, vous pouvez avoir un attachement émotionnel à la propriété que vous avez appelée chez vous ces dernières années », déclare Samuel Jung, agent immobilier chez Century 21 Blue Marlin Pelican à Crestview, en Floride. « Cependant, laisser vos sentiments personnels à propos de votre maison interférer avec les négociations ou la prise de décision peut entraîner des résultats défavorables ou des opportunités perdues. » Cela peut être difficile, mais Jung dit que vous devez séparer vos émotions du processus afin d’être aussi objectif que possible. « Concentrez-vous sur les aspects financiers et rappelez-vous que la vente de votre maison est une transaction commerciale et que vous essayez d’obtenir le résultat final le plus favorable pour vous-même. »

Voici une autre façon de voir les choses : Selon Jane Katz, agent chez Coldwell Banker Warburg à New York, NY, « Cette maison ne vous concerne plus ; c’est un atout comme une action. Et votre objectif est de déterminer comment récupérer le plus d’argent possible de l’actif que vous vendez actuellement. « Valait-elle plus en 2014 lorsque vous l’avez achetée qu’elle ne l’est maintenant – que dit le marché actuel de votre maison? » Et procéder à partir de là.

Dépersonnaliser la maison

L’une des meilleures façons de laisser vos sentiments à la porte (métaphoriquement parlant) est de dépersonnaliser votre maison. « Les acheteurs potentiels sont intéressés par la propriété elle-même, pas par les souvenirs ou les liens émotionnels que vous pourriez avoir avec elle », explique Adie Kriegstein, fondatrice et vendeuse immobilière chez NYC Experience à New York, NY.

Et lorsque vous dépersonnalisez votre maison (par la mise en scène et l’édition avant l’inscription), elle dit que vous créez un qui permet aux acheteurs de s’imaginer vivre dans l’espace. « La suppression de photographies personnelles, d’un décor unique ou d’une personnalisation excessive aide les acheteurs potentiels à visualiser la propriété comme la leur, ce qui peut renforcer leur intérêt et augmenter la probabilité d’une vente réussie. »

Ainsi, le rouge est peut-être votre couleur préférée, mais ces murs rouges peuvent ne pas plaire à la plupart des acheteurs. Vous pouvez utiliser votre salle de sport à domicile tous les jours, mais les acheteurs potentiels préféreront peut-être avoir un bureau à domicile dans cet espace, alors nettoyez votre équipement d’exercice pour créer une toile vierge. « La beauté est dans les yeux du spectateur et il se peut qu’il n’aime pas les objets que vous chérissez et la façon dont vous avez embelli votre maison », déclare Vickey Barron, courtier immobilier associé à New York, NY. De plus, leurs commentaires peuvent être brutalement honnêtes. Mais Barron dit aux vendeurs de ne rien prendre personnellement. « Au lieu de cela, prenez l’argent et courez », recommande-t-elle.

Faites confiance à vos experts

Si vous avez un agent immobilier ou un courtier chevronné et expérimenté, tenez compte de ses conseils, car il sait ce qui vous aidera à vendre votre maison. Ils connaissent les conditions du marché, et ils savent quelles tendances sont à l’intérieur ou à l’extérieur. « Si votre agent immobilier ou courtier vous dit de mettre en scène, de minimiser, de désencombrer, de polir vos sols, de peindre vos murs, de nettoyer vos fenêtres, vous devriez tenir compte de ce conseil car nous essayons de vendre votre maison pour le plus d’argent nous le pouvons, et vous prenez un risque en ne nous écoutant pas, dit Katz.

« Nous connaissons les styles, les agencements, les couleurs et les commodités les plus recherchés aujourd’hui. » Par exemple, alors que vous avez peut-être aimé avoir une grande salle à manger formelle, elle dit que certains acheteurs de Manhattan n’ont aucune utilité pour ce type de pièce et considéreraient qu’il s’agit d’un espace perdu.

« Ils préfèrent transformer cette superficie – si convoitée à Manhattan – en d’autres espaces qu’ils considèrent plus utiles – par exemple, je vois souvent une salle à manger transformée en deux espaces séparés. »

Un autre exemple est le mobilier de style Queen Anne. Les styles changent, et même si vous l’avez peut-être aimé, Katz dit que de nombreux acheteurs n’aiment pas ce style de mobilier et le considèrent lourd et démodé. Ainsi, si un acheteur entre dans votre maison et voit un style de meuble qu’il considère comme obsolète, pourra-t-il se concentrer sur toutes les caractéristiques de la maison ou sera-t-il distrait par des meubles qu’il n’aime pas ? Pourquoi prendre le risque de faire une mauvaise première impression ?

« Vendre une maison peut être un processus émotionnel, car cela implique souvent de se séparer d’un lieu qui a une signification personnelle », explique le courtier Kimberly Jay de Compass à New York, NY. « Cependant, il est crucial que les vendeurs se souviennent que le processus de vente ne les concerne pas personnellement. Elle explique que devenir émotif à propos d’offres basses, de commentaires négatifs et de résistance au changement peut avoir un impact négatif sur la vente.

Nous savons que c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire pour éliminer vos sentiments du processus de vente. « Après avoir demandé à nos clients de retirer tous les objets personnels, de désencombrer, d’organiser et peut-être de peindre, certains vendeurs se retrouvent à vivre dans un espace qu’ils ne reconnaissent peut-être pas », explique l’agent Mary Barbrack de l’équipe Julia Hoagland chez Compass à New York, NY. . Ensuite, dit-elle, le résultat leur rappelle parfois pourquoi ils ont adoré l’espace au départ. « Il n’est pas rare que certains vendeurs se demandent pourquoi ils déménagent. »

Minimiser le stress

Un autre avantage de vérifier vos sentiments à la porte est la capacité de réduire le stress et l’anxiété. « Vendre une maison peut être une entreprise complexe et exigeante, impliquant des formalités administratives, des inspections, des visites et des négociations », a déclaré Kriegstein. « Les émotions telles que l’anxiété, la peur ou la frustration peuvent ajouter une tension inutile et entraver votre capacité à prendre des décisions judicieuses. » Mais vous détacher émotionnellement peut vous permettre d’aborder le processus avec un état d’esprit plus clair. « Vous pouvez prendre des décisions éclairées, attirer des acheteurs potentiels, négocier efficacement et minimiser le stress, en vous concentrant finalement sur la réalisation de vos objectifs de vente et en assurant une transition en douceur pour vous et l’acheteur », dit-elle.