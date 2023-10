Une villa moderne dans la région italienne du Chianti résiste à l’épreuve du temps

Un monument de l’architecture moderne des années 1970 traverse l’épreuve du temps dans les collines pittoresques de la région italienne du Chianti.

La longue villa de deux étages, avec de fortes lignes horizontales et un toit plat, est implantée dans la campagne de Strada in Chianti, à environ 30 minutes en voiture de Florence, la capitale toscane.

Commandée par l’homme d’affaires hongro-américain Alexander Brody en 1972 pour être utilisée comme maison de vacances, la résidence sculpturale est l’œuvre de l’architecte florentin Roberto Monsani. Le design aux lignes épurées constitue une rupture réussie avec le traditionalisme et le style classique de l’architecture florentine.

La Villa Brody a été « saluée et présentée comme un chef-d’œuvre de son époque », explique Cinzia Romanelli, directrice générale et fondatrice de Building Heritage. Les magazines français et italiens l’ont qualifiée de « rèsolument contemporaine » (résolument contemporaine).

Monsani lui-même deviendra plus tard propriétaire de la villa, où il vécut jusqu’à sa mort en 2018. Aujourd’hui, la prestigieuse résidence est proposée à la vente pour 1,6 million d’euros, soit environ 1,7 million de dollars.

Couvrant 7 hectares – environ 17 acres – la propriété fermée comprend une vaste pelouse, des bois, des oliveraies et un lac de 1 200 mètres carrés – près de 13 000 pieds carrés. De longues cloisons interrompues par des murs de fenêtres soulignent les formes géométriques fortes de la structure en béton armé.

Les 300 mètres carrés (environ 3 200 pieds carrés) d’intérieurs contrastent en noir et blanc. Les meubles et accessoires apportent des éclats de couleurs. Monsani était également connu pour sa conception de meubles modulaires et d’unités murales, qui s’intègrent tous deux parfaitement dans l’espace d’aujourd’hui.

L’étage supérieur contient l’entrée, la salle à manger et la cuisine modernisée. L’étage inférieur abrite le salon, un bureau situé derrière un mur de cheminée et trois chambres avec salles de bains privatives. Portes coulissantes en verre dans de nombreuses pièces ouvertes sur l’extérieur.

Un escalier reliant les deux niveaux donne sur une cour pavée de parpaings de ciment. Les terrasses offrent une vue panoramique sur les collines environnantes.

Kety Ciko, également chez Building Heritage, est l’agent inscripteur.

Avec son architecture médiévale, ses places et ses rues pavées, le village toscan de Strada in Chianti est une base populaire pour les amateurs de vin souhaitant goûter au Chianti Classico, signature de la région. (Conseil de connaisseur : le symbole d’un coq noir indique que les raisins utilisés ont été cultivés dans la région du Chianti Classico.)