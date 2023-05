Une villa de 9,5 millions de dollars près de Sienne capture le romantisme de la campagne toscane

L’histoire, le luxe et le charme sont réunis dans une villa mise à jour sur le marché dans les collines à l’extérieur de Buonconvento, en Italie. Près de la ville de Sienne, la région est l’incarnation de la campagne toscane traditionnelle avec des champs de tournesols, des fermes en pierre et des routes bordées de cyprès.

La villa fait partie de l’ancien domaine de Castelnuovo Tancredi, qui comprend aujourd’hui des fermes biologiques et est une destination établie pour les vacanciers. De même, la maison en pierre actuellement à vendre représente une opportunité pour une entreprise, un investissement immobilier ou une résidence de vacances personnelle, déclare l’agent inscripteur Francesco Di Pinto de Building Heritage, qui représente la propriété.

« La ville médiévale fortifiée de Buonconvento, avec ses restaurants et ses bars, ses magasins vendant des produits locaux ainsi qu’un supermarché et une gare, est à 7 minutes en voiture », dit-il. “Montalcino et ses célèbres vignobles de Brunello sont à seulement 15 minutes tandis que Sienne et les villes perchées de Pienza et San Quirico d’Orcia, ainsi que les thermes de Bagno Vignoni, sont tous accessibles en 30 minutes.”

La résidence toscane historique, appelée San Luigi, date de 1315 et a été rénovée à partir de 2010. Aujourd’hui, le domaine peut accueillir jusqu’à 14 personnes et comprend la villa principale, un bâtiment de loisirs et une maison d’hôtes sur 2,5 hectares (environ 6 acres) de terrains. Les oliveraies couvrent 0,3 hectare ou environ trois quarts d’acre.

Un large chemin de gravier monte jusqu’à l’entrée de la cour fermée tandis que des allées pavées jouxtent la large terrasse de la piscine.

Avec 720 mètres carrés (7 750 pieds carrés) d’espace de vie, San Luigi offre des salles de séjour, familiales et à manger spacieuses, idéales pour les réunions d’amis et de famille. Les fenêtres cintrées, les sols carrelés et les plafonds voûtés avec des poutres en bois font partie des éléments de conception.

La cuisine artisanale comprend un garde-manger. Un bar avec évier comprend des sièges et un réfrigérateur à vin.

Parmi les sept chambres, il y en a une avec une cheminée et un coin salon. Les neuf salles de bains contiennent des caractéristiques telles que des baignoires autonomes, des lavabos doubles et des douches à double tête. Il y a aussi une salle de sport.

À l’extérieur se trouve une autre cuisine ainsi qu’un espace pour les repas en plein air dans la cour pavée de briques. Une piscine à débordement offre une vue sur les collines toscanes.

Le prix demandé est de 8,975 millions d’euros, soit environ 9,5 millions de dollars américains. Di Pinto note que les appareils de cuisine et l’équipement de gym peuvent être négociés séparément.

« La propriété est parfaite pour un étranger à la recherche d’un magnifique domaine au cœur de la Toscane. C’est un bon investissement en tant que location de vacances à court terme », dit-il, et « pourrait être parfait comme lieu de mariage et résidence principale ».