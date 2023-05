Une villa de 22 millions de dollars épouse la forme et la fonction de la côte californienne

On pourrait facilement confondre cette villa méditerranéenne avec une grande propriété située le long de la Riviera italienne : air marin, cyprès imposants et une allée bordée d’oliviers.

Pourtant, l’emplacement n’est pas la Ligurie côtière mais Montecito, une communauté aisée du sud de la Californie connue sous le nom de Riviera américaine. Bénéficiant de vues panoramiques sur l’océan et de montagnes abritantes, le domaine de près de 22 acres est entouré de jardins formels colorés qui cèdent la place à un verger d’avocatiers.

Villa Di Serenita a pris l’architecture classique d’inspiration ombrienne et a adapté la structure et les systèmes en fonction du style de vie californien. Conçu par Michael DeRose et construit par Michael Noonan Construction, une ambiance intemporelle a été créée grâce à l’utilisation d’arches, de plafonds voûtés et de travaux complexes de pierre et de marbre. Sur le plan fonctionnel, la résidence comprend des éléments incontournables de luxe modernes tels qu’une cave à vin, un système de maison intelligente, un ascenseur et un chargeur de véhicule électrique.

Une aire de jeux en pierre avec fontaine trône à l’entrée d’une cour partiellement murée agrémentée de colonnes de grès, de haies et de plantations. Au-delà de l’entrée de la porte d’entrée se trouve un couloir principal orné avec de hauts plafonds et une loggia avec des fenêtres cintrées offrant une vue sur les eaux vives.

Les espaces de vie du rez-de-chaussée s’ouvrent sur des terrasses en pierre. Un plafond voûté avec poutres apparentes et une cheminée en marbre italien ornent le salon. Une autre cheminée en marbre se trouve dans la salle à manger formelle, qui a un plafond voûté et des portes-fenêtres cintrées qui s’ouvrent sur une terrasse à manger. A proximité se trouve une spacieuse cuisine avec îlot central et une charmante salle familiale.

Une bibliothèque, une salle multimédia, des bureaux doubles et une tour de guet sont parmi les autres espaces de vie. Les détails intérieurs comprennent des poutres en noyer, des murs en plâtre vénitien et des sols en marbre italien et en noyer.

La suite principale du niveau principal a un plafond à caissons complexe, une cheminée en marbre, des placards doubles et une terrasse privée.

Quatre des cinq chambres se trouvent dans la maison principale de 7 112 pieds carrés, ainsi que quatre salles de bain complètes et une salle d’eau. La maison d’hôtes de 1 005 pieds carrés comprend un salon et une salle de musique, une kitchenette, une chambre et deux salles de bain complètes.

Une piscine avec une terrasse en pierre complète le terrain.

Le Riskin Partners Estate Group of Village Properties représente le 550 Freehaven Drive, dont le prix est de 21,75 millions de dollars américains.