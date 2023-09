Une villa Belle Epoque le long de la Côte d’Azur se délecte de son passé glamour

Lorsque cette élégante villa de Roquebrune-Cap-Martin a été construite dans les années 1920, la Côte d’Azur était déjà une destination convoitée par les riches et les artistes du monde entier.

La belle époque avait nourri les goûts de l’opulence et de la richesse. Les eaux bleues claires de la Méditerranée, les paysages à flanc de colline et le climat doux ont attiré des écrivains, des artistes et des intellectuels en quête d’inspiration. Le grand hôtel de Roquebrune-Cap Martin était une destination de vacances d’été pour Winston Churchill et la reine Victoria.

Aujourd’hui, la ville historique, avec ses bâtiments médiévaux et ses places du vieux monde, offre une alternative sereine et moins fréquentée à la scène fastueuse et aux casinos haut de gamme de Monaco, à environ 8 kilomètres (5 miles).

«Le Cap de Roquebrune peut être décrit comme un quartier résidentiel luxueux», déclare Meta Looij du Groupe Mercure. « Très proche de Monaco d’un côté et de Menton et de la frontière italienne de l’autre. »

Le calme et la verdure du quartier ont incité certains résidents monégasques à y installer leur résidence secondaire, dit-elle.

La villa Looij actuellement classée se compose d’une maison principale à plusieurs étages et d’une résidence de personnel pittoresque située sur 3 789 mètres carrés (près d’un acre) de terrain paysager et bien entretenu. Des fenêtres ornées et détaillées, un portique surmonté d’un balcon et des terrasses confèrent à la résidence privée l’aura d’un hôtel de charme sophistiqué.

Les 567 mètres carrés (plus de 6 100 pieds carrés) d’espace habitable datent tous d’origine des années 1920. Une extension de toit ombragée de la véranda raffinée agrandit l’espace de vie à l’extérieur. Les hauts plafonds, les fenêtres cintrées et les sols en mosaïque élaborés perpétuent l’ambiance classique.

À côté de la véranda se trouve un grand salon avec une cheminée et des portes-fenêtres qui s’ouvrent sur le jardin. Une tanière et une bibliothèque plus confortables comportent des lambris, une autre cheminée et un lustre central. La grande cuisine contient une péninsule à manger. Il y a 12 chambres et 11 salles de bains.

Looij considère la villa comme attrayante pour un certain nombre d’acheteurs. «C’est définitivement une maison familiale avec de nombreuses pièces et salles de bains», dit-elle. « Cela pourrait être une maison de vacances… ainsi qu’une résidence à temps plein.

Le prix demandé pour la propriété, située à proximité de restaurants et de magasins, est de 9,45 millions d’euros, soit environ 10,37 millions de dollars. Il se trouve à quelques pas de la mer.