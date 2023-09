Une villa aménagée offre une vue sur la mer depuis la péninsule de Bodrum en Turquie

Reste à savoir ce qui est le plus époustouflant : la vue sur le bleu profond de la mer Égée et la marina bordée de superyachts ou la résidence chic elle-même.

Yalikavak, sur la péninsule turque de Bodrum, est un ancien village de pêcheurs transformé en destination de villégiature haut de gamme. Ses maisons traditionnelles en pierre à deux étages sont connues sous le nom de Bodrum evleri ou maisons en sous-sol.

« Ces maisons ont souvent des murs blanchis à la chaux, des volets en bois et des toits de tuiles rouges », explique l’agent immobilier Mihane Sadiku de Best Invest – Turquie. « Ils offrent un mélange d’architecture historique et d’équipements modernes. »

Aujourd’hui, de nombreuses résidences de la ville balnéaire sont utilisées comme résidences secondaires/de vacances ou comme locations d’été. Le mix immobilier comprend également des villas plus récentes intégrant une architecture contemporaine et des finitions de haute qualité.

Sadiku et Stephen Garvey, également de Best Invest – Turquie, représentent l’une de ces maisons de luxe qui a été achevée il y a quelques années et qui est cotée à 2,31 millions d’euros, soit environ 2,5 millions de dollars. La villa mélange des matériaux traditionnels, tels que la pierre et le bois, avec murs de verre et espaces de vie extérieurs élégants. Les vues depuis les terrasses entourées de balustrades en verre et la piscine donnent sur la mer.

La forte conception horizontale de la structure entoure une cour centrale. Le toit plat est surmonté d’un jardin de rocaille et de succulentes parsemé de lucarnes.

La même maçonnerie extérieure se retrouve à l’intérieur sur les murs d’accent. L’espace de vie principal décloisonné réunit les espaces salon et salle à manger tandis qu’un escalier de style flottant mène au niveau suivant.

Les 535 mètres carrés (près de 6 000 pieds carrés) d’espace habitable comprennent trois chambres et trois salles de bains. Un ascenseur relie les deux étages supérieurs au garage pour deux voitures du niveau inférieur.

Les équipements communautaires comprennent un centre de remise en forme, un spa, un terrain de basket-ball, une sécurité 24h/24 et des piscines extérieure, intérieure et pour enfants.

La villa se trouve à proximité de la marina de Yalikavak, des clubs de plage, des restaurants et des magasins. Il est situé dans un complexe paysager de 9,7 hectares (24 acres) planté de bougainvilliers, de myrtes et de bois de santal. Des villas non meublées de six et sept chambres sont également disponibles à partir de 5,6 millions d’euros, soit environ 6 millions de dollars.

« Ces dernières années, il y a eu un mélange d’acheteurs internationaux venant des quatre coins du monde », explique Sadiku. « Pour le moment, c’est un marché d’acheteurs, avec plus d’options disponibles à différents niveaux. »