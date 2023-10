Une superbe étendue de villes côtières cachées à la vue de tous

Les plages de sable blanc qui décorent la côte de Floride ne sont certainement pas un secret. Rien qu’à Miami Beach, avec une population à temps plein d’environ 80 000 habitants, un peu moins de 11 millions de visiteurs passent la nuit dans la petite ville balnéaire chaque année. Une histoire similaire peut être observée dans de nombreuses villes côtières du Sunshine State.

Cependant, avec un incroyable littoral de 1 350 milles, certaines villes balnéaires de Floride passent inaperçues. Dans le cas de l’ensemble des petites communautés côtières qui composent le tronçon de 24 milles connu sous le nom de 30A, c’est cet anonymat qui a créé la réputation détendue et privée de la région.

Nichée sur le côté ouest du Florida Panhandle, la 30A, du nom de l’autoroute de campagne à deux voies qui longe la côte, est située entre les destinations populaires de Panama City et Destin.

Située le long de la « Côte d’Émeraude », la région côtière abrite une longue étendue de plages de sable doux et rustiques qui touchent les eaux céruléennes du golfe du Mexique, rivalisant même avec les meilleures îles des Caraïbes. Le long de ces côtes se trouvent des villes balnéaires distinctes et pittoresques, chacune avec son caractère et son attrait qui lui sont propres.

Il n’est donc pas surprenant que ce trésor secret ne le soit plus autant : la région a connu un afflux important de visiteurs ces derniers temps, déclarent James Watts et Brad Hilderbrand, co-fondateurs de la société de courtage de luxe Coastal Abode.

« À un moment donné au cours des dix dernières années, nous avons été le sixième comté du pays à connaître la croissance la plus rapide en termes de population. Autrefois, c’était une région très saisonnière, mais il y a eu une évolution vers davantage de résidents à temps plein, et maintenant il y a une activité toute l’année. »

Malgré la nouvelle popularité et l’augmentation ultérieure du développement commercial et résidentiel, Watts affirme que le 30A n’a pas encore perdu son ambiance décontractée.

«Cela semble toujours amical; c’est toujours invitant. Ce que les gens disent ici, c’est que c’est du luxe.

À l’exception de ce qui pourrait être décrit comme une « ambiance de plage », il est difficile de cerner une tendance architecturale globale pour la région, car de nombreuses communautés du 30A présentent des esthétiques et des styles uniques et différents.

Par exemple, Watts a décrit la ville de Rosemary Beach comme ayant « une atmosphère de village presque européen avec des rues pavées et un centre-ville », tandis que la ville voisine, Alys Beach, est un mélange « de la Méditerranée et des Bermudes, avec un accent sur maisons de plage blanches et lumineuses. Plus à l’ouest, une autre communauté balnéaire, WaterColor, est connue comme une « communauté haut de gamme composée de chalets de plage ».

Cette variation permet à un plus large éventail d’acheteurs de trouver quelque chose qui correspond à leurs préférences, a ajouté Watts. « Tout n’est pas uniforme ; c’est un peu de tout. Quel que soit votre goût, vous pouvez probablement le trouver.

Bien que le style puisse différer, de nombreuses maisons du 30A disposent d’équipements similaires, notamment des garages pour voiturettes de golf, des vues sur l’océan et un accès aux installations communautaires, telles que des piscines, des centres de remise en forme et des spas.

Prix ​​de l’immobilier en 30A

Selon la mise à jour du marché d’août fournie par Coastal Abode, le prix de vente moyen pour le West End du 30A était de 1,7 million de dollars et pour l’East End de 3 millions de dollars. Dans la partie supérieure de ces moyennes se trouvait une vente de 10,9 millions de dollars, tandis que la vente la moins chère s’élevait à 484 000 dollars.

Une telle fourchette de prix reflète la diversité du marché 30A, où les propriétés dont les valeurs diffèrent de plusieurs millions de dollars peuvent souvent se trouver à quelques pâtés de maisons les unes des autres, explique Watts.

« Le 30A est un méli-mélo : vous pouvez avoir une maison de 15 millions de dollars face au golf, puis en bas de la rue un cottage classique des années 1950 pour environ un million. »

Les maisons les plus chères de la région sont principalement celles situées directement sur la plage, coûtant plus de 20 millions de dollars. En particulier, les maisons les plus récentes en bord de mer, souvent plus grandes que les maisons plus anciennes et dotées d’équipements modernes, sont proposées aux prix les plus élevés.

Bien qu’il soit célèbre pour ses plages immaculées, Watts affirme que 30A a bien plus à offrir que le surf et le sable.

« Nous ne nous concentrons pas à 100 % sur la plage. Il existe des sentiers de randonnée et des pistes cyclables exceptionnels, des terrains de golf et des restaurants et événements incroyables.

Au cours des dernières années, le quartier s’est adapté à l’arrivée d’un plus grand nombre de résidents à temps plein avec une augmentation de l’offre commerciale. « Plus les gens restent ici longtemps, plus ils veulent les choses auxquelles ils sont habitués chez eux : ils veulent des restaurants, ils veulent des magasins, ils veulent des événements. Cela a donc entraîné une augmentation de ces commodités locales.

De nombreuses villes du 30A ont été conçues dans un souci de mobilité piétonnière. Une ville en particulier, Seaside, est connue comme un modèle de nouvel urbanisme, un mouvement d’urbanisme qui promouvait des habitudes respectueuses de l’environnement en créant des quartiers accessibles à pied. La réputation de « perfection pittoresque » de la petite ville balnéaire a même attiré l’attention d’Hollywood, Seaside servant de lieu de tournage pour le film de 1998.

Plusieurs aéroports sont situés à une courte distance des villes du 30A. À l’est, l’aéroport international Northwest Florida Beaches de Panama City propose des vols directs depuis tout le pays, y compris les principaux hubs comme Atlanta, Denver et Dallas. L’aéroport de Destin-Fort Walton Beach se trouve à environ 40 minutes de la plage de Miramar.

Tallahassee est située à plus de 100 miles à l’est, soit à environ deux heures et demie de route.