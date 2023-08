Une retraite de 7 millions de dollars à Kauai offre une expérience d’immersion dans la nature

L’idée d’un paradis hawaïen peut signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens. C’est peut-être une immersion dans un décor tropical luxuriant. Être proche de la nature, faire du surf ou être une destination de choix pour l’observation des oiseaux. Vivre en toute intimité dans un domaine isolé et rempli de commodités. Peut-être, c’est tout ce qui précède.

Niché à l’extérieur de Kilauea, sur la côte nord de Kauai, se trouve un complexe de luxe de 3,5 acres avec vue sur les pentes couvertes de végétation du mont Namahana en toile de fond. Des jardins luxuriants et une forêt entourent la maison. Le chant des oiseaux remplit l’air.

La propriété fermée fait partie du quartier de Kalihiwai Ridge, une zone qui a été développée avec des parcelles allant de 3 acres à plus de 10 acres, selon l’agent inscripteur Neal Norman de Hawaii Life.

La randonnée est juste devant la porte d’entrée ou à proximité du pittoresque barrage de pierre ou du réservoir de Kalihiwai. L’habitat de la zone humide abrite plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques en voie de disparition.

Les rivières sont à portée de main pour le paddle et le kayak. Pour les surfeurs, la plage de Kalihiwai est facilement accessible.

Le domaine d’inspiration balinaise s’inspire du design traditionnel indonésien pour les 4 500 pieds carrés d’espace de vie dans la résidence principale et le cottage indépendant. Les structures sont une étude en bois durs exotiques.

Les murs et les poutres sont en merbau robuste. Les planchers intérieurs sont en bois de bankirai (également connu sous le nom de bangkirai). Plus de 3 000 pieds carrés de platelage en ipé entourent la piscine alimentée par une fontaine.

Sous un plafond à chevrons ouverts se trouve une grande pièce de 1 750 pieds carrés contenant le salon principal, la salle à manger et la grande cuisine avec îlot central. Une table de petit-déjeuner banquette se trouve près d’une fenêtre.

Les portes vitrées de la grande salle s’ouvrent sur le vaste pont. La piscine d’eau salée à débordement et le spa sont entourés de carreaux de pierre. Les cabanes sont équipées de sièges intégrés. La maçonnerie entoure la douche extérieure.

Il y a quatre chambres, trois salles de bain complètes et une salle d’eau. Des passages couverts ouverts et couverts se connectent aux chambres à coucher et à une véranda de style salon.

La salle polyvalente du rez-de-chaussée, actuellement utilisée comme salle de sport, dispose d’une kitchenette et d’un grand espace de détente. La chambre offre une vue sur les jardins et les étangs.

Des bandes de pelouse à l’avant et à l’arrière de la maison offrent suffisamment d’espace pour les sports de plein air.

Le prix demandé pour le 5880 Kahiliholo Rd #L est de 7,4 millions de dollars.