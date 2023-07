Une nouvelle révélation choquante sur la pollution de l’eau du robinet et les solutions d’experts

« Près de la moitié de l’eau du robinet aux États-Unis contient des PFA : voici pourquoi les » produits chimiques pour toujours « sont dangereux », a lu le titre Forbes.com du 6 juillet 2023 dans l’article de Molly Bohannon. Si les gros titres pouvaient crier, celui-ci agresserait sûrement les tympans à travers le pays.

Bohannon couvre les nombreux risques graves connus pour la santé dans son article et le fait que les inquiétudes concernant ces produits chimiques, présents dans une large gamme de produits de tous les jours ainsi que dans le sol et l’eau, remontent à des décennies. Le fait qu’ils aient si largement pénétré notre approvisionnement en eau est très inquiétant.

« L’ampleur de la contamination est choquante », a déclaré Eric Yeggy, directeur des affaires techniques de la Water Quality Association, une organisation professionnelle représentant l’industrie du traitement de l’eau. «Ayant été largement utilisés et non réglementés pendant des décennies, les PFAS ont trouvé leur chemin dans tous les coins du monde, y compris des endroits très reculés comme le pôle Nord, le plateau tibétain, l’Antarctique et le camp de base du mont Everest. Pratiquement tous les humains qui ont été testés ont un cocktail de divers PFAS dans le sang », a-t-il ajouté.

Comment savoir si l’eau qui entre dans votre maison est salubre et que pouvez-vous faire si ce n’est pas le cas ? J’ai envoyé des questions à des experts dans ce domaine, y compris Yeggy, et je transmets leurs réponses écrites, éditées uniquement pour la longueur et la clarté, si nécessaire.

Arrière-plan

Tina Donda, vice-présidente des systèmes d’eau du service de test de produits R&T de l’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique, a noté que ces composés sont connus sous le nom de « produits chimiques éternels » car ils peuvent durer des milliers d’années et sont impossibles à décomposer avec la technologie actuellement disponible. «Lorsque des produits contenant du PFAS sont éliminés ou déversés dans des lacs et des rivières, ils ont le potentiel de contaminer l’eau. Comme ces produits chimiques ne peuvent pas être décomposés, ils y vivent pour toujours », d’où le surnom. (Notez que certains experts utilisent des PFAS, d’autres des PFA.)

Inventés à l’origine dans les années 1930, ces composés se retrouvent aujourd’hui dans des centaines de produits de consommation, ainsi que dans les mousses anti-incendie et les procédés industriels. « En mars 2023, l’US EPA a proposé des niveaux juridiquement exécutoires pour six PFAS dans l’eau potable qui nécessiteraient une surveillance de l’approvisionnement public en eau », a commenté Donda. Elle a en outre noté: «Le rapport de l’USGS (citant une présence de 45%) a révélé un plus grand risque de PFAS dans l’eau potable dans les régions urbaines, mais il s’accompagne d’une grande mise en garde sur le manque de données pour les puits privés. Il est probable que beaucoup plus de personnes soient touchées par les PFAS dans leur eau potable. »

Les problèmes de santé liés à ces composés ont été reconnus de la fin des années 1990 au début des années 2000, a ajouté David Purkiss, vice-président de la division eau de la NSF (fondée en 1944 sous le nom de National Sanitation Foundation). « Ces composés sont bioaccumulatifs (les concentrations s’accumulent dans le corps avec une exposition continue), mobiles (se propagent facilement) et persistants (ne se dégradent pas ou sont « pour toujours ») dans l’environnement. » Leur utilisation généralisée alourdit la charge environnementale et dépasse les seuils de préoccupation pour la santé, a-t-il ajouté. Cela a conduit à des recherches et à une focalisation récentes.

Essai

« Les systèmes de traitement de l’eau à domicile conçus pour éliminer les PFAS sont largement disponibles », a commenté Yeggy. Il s’agit notamment des filtres de pichet, des filtres de réfrigérateur, des filtres sous le comptoir, des systèmes d’osmose inverse au point d’utilisation, jusqu’aux systèmes pour toute la maison. « Les consommateurs doivent savoir que tous les systèmes de traitement de l’eau potable ne sont pas conçus pour éliminer les PFAS, et beaucoup ne le font pas. La meilleure pratique consiste à s’assurer qu’un système a été certifié de manière indépendante pour éliminer les PFAS avant de prendre une décision d’achat », a-t-il conseillé.

« Vérifiez auprès de votre compagnie de distribution d’eau pour voir si elle effectue régulièrement des tests de détection de PFAS ou d’autres contaminants », a suggéré Phil Hotarek, entrepreneur en plomberie basé à San Francisco. « Certains services publics testent leurs approvisionnements en eau pour les PFAS et peuvent partager les résultats avec les clients sur demande. » Tous les produits chimiques pour toujours ne sont pas identiques, a-t-il averti. « Par conséquent, il est conseillé de consulter les autorités locales, les services de santé ou (votre conseil des eaux de l’État) pour obtenir des informations spécifiques sur la contamination dans votre région. Ils peuvent fournir des conseils sur les tests d’eau, les efforts d’atténuation et les risques pour la santé associés.

Si vous ne voulez pas vérifier vous-même, vous pouvez engager un expert. Les consommateurs peuvent trouver un professionnel certifié du traitement de l’eau grâce à un outil de recherche sur le site WQA, a déclaré Yeggy.

Puits privés

Étant donné que les puits ne faisaient pas partie de l’échantillon de test utilisé par l’USGS pour atteindre son chiffre de 45 % (et ne sont pas systématiquement surveillés par les agences gouvernementales, comme le sont les fournisseurs d’eau publics), on ne sait pas combien de ménages supplémentaires sont touchés. « Pour les personnes vivant dans des puits privés – 15 millions de foyers américains, selon le CDC – ils sont responsables de leurs propres tests », a souligné Donda.

« Plusieurs États ont des exigences en matière de qualité de l’eau de puits », a-t-elle noté, ajoutant que certains pourraient commencer à exiger que les produits chimiques fassent partie intégrante de leur programme de test. «Les gens devront peut-être contacter leur fournisseur d’eau pour voir s’ils ont des informations sur les tests PFAS terminés. Sinon, ils devront envoyer leur eau à un laboratoire. Votre département de santé du comté ou de l’État peut vous diriger vers des laboratoires locaux pour les kits et les tests, a proposé Purkiss.

Solutions de filtration

Une bonne nouvelle, a partagé Donda, est que les technologies qui peuvent réduire ou éliminer à jamais les produits chimiques peuvent également éliminer d’autres contaminants, comme le plomb. « Pour être sûr », a-t-elle averti, « vérifiez que le produit est certifié pour réduire le produit chimique préoccupant ». L’IAPMO fournit une liste sur son site des produits qu’elle a testés et certifiés, consultables par acronyme chimique (par exemple, PFOA, PFAS).

« Les dispositifs de traitement de l’eau qui utilisent le charbon actif, l’osmose inverse ou la technologie d’échange d’ions peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de composés PFAS dans l’eau traitée », a noté Purkiss, et ils seront tout aussi efficaces pour les maisons sur les puits privés et les systèmes municipaux. « Cependant », a-t-il averti, « il est important de vérifier que les unités de traitement ont été testées et certifiées par un organisme accrédité comme NSF pour l’élimination des composés PFAS afin de s’assurer qu’elles répondent aux exigences de la norme. » L’emballage du produit affichera ces marques de certification, et des organisations comme IAPMO et NSF ont des listes en ligne pour vérifier ces allégations de marque. (Les NSF peuvent être trouvés ici). Recherchez la réduction des substances perfluoroalkyliques sur sa page, a-t-il déclaré.

Purkiss a estimé que les dispositifs de filtration au point d’utilisation certifiés pour traiter l’eau sortant de vos robinets coûteront de 100 $ à plusieurs centaines de dollars. « Si vous voulez traiter toute l’eau de votre maison, vous aurez besoin d’un dispositif de point d’entrée. Cependant, actuellement, il n’y a pas beaucoup de dispositifs de point d’entrée certifiés. L’important avec tous ces appareils de traitement est de les remplacer selon les instructions du fabricant, a-t-il conseillé.

Hotarek recommande les systèmes de filtration pour toute la maison comme la meilleure option à ses clients du nord de la Californie, mais le coût les limite parfois aux produits au point d’utilisation, a-t-il noté. « La plupart des filtres pour toute la maison durent entre huit et 10 ans (en attente d’utilisation) et ne nécessitent aucun entretien jusqu’à ce que le filtre expire. »

Lors du choix d’une ressource, le plombier vous a suggéré de comprendre le processus d’installation et les exigences. « Tenez compte de facteurs tels que l’espace disponible, l’emplacement du filtre, la taille du tuyau et la configuration de la plomberie. Assurez-vous que le système peut être correctement installé dans la maison sans modifications importantes.

Impacts sur les ménages

Et si la vôtre faisait partie des 45 % de maisons qui ont été touchées par des produits chimiques à jamais ? Bien que la santé de votre famille soit la principale préoccupation, il existe d’autres effets potentiels sur votre foyer, a averti Hotarek.

« Des dommages importants peuvent être causés aux appareils. Les pièces internes tomberont en panne plus tôt, les systèmes auront une durée de vie plus courte et les performances seront réduites. Il en va de même pour les chauffe-eau, a prévenu le plombier. Si vous n’êtes pas préoccupé par ces possibilités, les filtres au point d’utilisation de vos éviers de cuisine et de salle de bain et de votre réfrigérateur peuvent fonctionner. (N’oubliez pas les robinets de vos salles de bains où vous prenez des médicaments, des vitamines, vous vous brossez les dents et passez la soie dentaire !) Plus de 98% sont destinés à l’irrigation, aux toilettes, à la lessive, à la vaisselle et à d’autres applications, a-t-il commenté.

Perturbateur du bien-être

De nombreux Américains ajoutent des fonctionnalités de bien-être à leurs maisons sous la forme de douches à vapeur et de toilettes de type bidet. Celles-ci sont également affectées par la présence de produits chimiques pour toujours, a observé Hotarek. Les éléments chauffants des douches à vapeur tombent en panne plus rapidement et la qualité de la vapeur est médiocre, a souligné le plombier. « Sans oublier qu’il n’est tout simplement pas sain d’inhaler ces produits chimiques en étant assis dans un hammam. Une meilleure qualité de l’eau améliore non seulement la qualité de l’expérience de la vapeur, mais prolonge la durée de vie du système et réduit la fréquence des appels de service.

En ce qui concerne la fonctionnalité du bidet, leurs composants sont également affectés par une mauvaise qualité de l’eau et les vannes impactées peuvent commencer à fuir. Sur le plan hygiénique, introduire ces produits chimiques dans votre rituel de nettoyage intime n’est pas idéal non plus.

Technologie de la maison intelligente

En ce qui concerne la filtration de toute la maison, se lier à un système de technologie de maison intelligente axé sur le bien-être est une option viable, et la filtration chimique pour toujours est une priorité croissante des clients, a observé l’un des leaders de la catégorie. «Dès 2018, nous avons commencé à suivre les PFAS», a rappelé Kelly Eager, architecte et chef d’équipe de conception de bien-être pour Delos. « Nous nous sommes davantage concentrés sur l’évaluation et la conservation de notre offre de technologies de filtration de l’eau qui peuvent traiter les produits chimiques pour toujours à la mi-2022. »

Les produits de l’entreprise de technologie de bien-être sont certifiés NSF, a rapporté Eager. « Selon les exigences de la maison, des résidents et de la conception de la plomberie, ces solutions d’eau peuvent traiter 100 % de l’eau de la maison (par exemple, l’eau chaude et froide pour tous les appareils) », a-t-elle ajouté. La société propose également des produits de filtration au point d’utilisation.

Derniers mots

« L’eau, c’est la vie », a résumé Hotarek. « Pensez à tous les éléments essentiels de la vie qui nécessitent de l’eau : la cuisine, le nettoyage, les appareils électroménagers, la boisson, le bain, etc. » Garder votre approvisionnement en eau plus sûr et plus sain peut être bénéfique pour la santé et les ménages.