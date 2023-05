Une nouvelle étude établit un lien entre la pollution de l’air et la démence

Lorsque vous pensez aux causes de la démence, l’âge vient probablement en premier à l’esprit car il est principalement associé à la maladie d’Alzheimer, une maladie qui frappe le plus durement les personnes âgées. Le diabète et l’hypercholestérolémie font également partie de la catégorie à haut risque, tout comme les antécédents familiaux, le tabagisme et la consommation d’alcool, selon Stanford Medicine. Une cause que vous n’avez peut-être pas associée à cette condition dévastatrice est la pollution de l’air, mais selon une étude récente menée par l’Université de Californie à San Diego, il existe un lien.

Problèmes de santé

Si vous pensez que cela ne vous affecte pas en tant que personne vivant loin d’une autoroute ou d’une installation industrielle très fréquentée, vous pourriez avoir une surprise effrayante. Les polluants cités dans l’étude sont les particules fines (PM 2,5) et le dioxyde d’azote (NO2) « associés à des troubles cognitifs accélérés liés à l’âge, et à la maladie d’Alzheimer et aux démences associées (ADRD) », selon les auteurs de l’étude de la psychiatrie et de l’UCSD. départements vieillissants.

Ils ont examiné 1100 hommes âgés de 56 à 68 ans et ont constaté une baisse des performances cognitives liée à une exposition plus élevée aux polluants étudiés, concluant notamment que « le risque de déclin cognitif ou de progression vers la démence plus tard dans la vie peut commencer au milieu de la vie ». En d’autres termes, les facteurs environnementaux dans votre maison et votre quartier peuvent maintenant contribuer à des effets dévastateurs sur la santé plus tard.

Affaire particulière

Des niveaux de particules plus élevés peuvent être un facteur de santé et de sécurité à l’intérieur de vos maisons. Selon l’Environmental Protection Agency, notre air intérieur peut être jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air que nous respirons à l’extérieur. « Les PM intérieures peuvent être générées par la cuisson, les activités de combustion (y compris la combustion de bougies, l’utilisation de foyers, l’utilisation d’appareils de chauffage autonomes ou d’appareils de chauffage au kérosène, le tabagisme) et certains passe-temps. »

Les sources extérieures entrant dans nos maisons peuvent inclure la pollution atmosphérique automobile et industrielle, ainsi que la fumée et les cendres des incendies de forêt, qui peuvent se propager à des milliers de kilomètres au-delà des flammes.

En plus de présenter un risque de démence, les PM peuvent aggraver les maladies cardiaques et pulmonaires et irriter les yeux, le nez et la gorge.

Dioxyde d’azote

Le NO2 peut également provenir de l’intérieur de votre maison. Les National Institutes of Health ont partagé sur leur site Web: «Les sources intérieures les plus importantes comprennent la fumée de tabac et les appareils à gaz, à bois, à mazout, à kérosène et à charbon tels que les cuisinières, les fours, les chauffe-eau et les cheminées, en particulier appareils non raccordés ou mal entretenus.

Les sources extérieures qui pourraient facilement pénétrer dans votre maison comprennent le NO2 provenant des véhicules à essence, des équipements de pelouse et de jardin et des chantiers de construction, qui peuvent tous être aussi proches que la cour ou la limite de propriété au-delà de votre fenêtre.

En plus de poser un risque de démence, le NO2 peut également aggraver les problèmes respiratoires, en particulier chez les patients asthmatiques, peut contribuer au développement de l’asthme et a été associé à des troubles d’apprentissage chez les enfants et à la maladie de Parkinson dans d’autres études.

Stratégies de planification du mieux-être

Les architectes, les designers d’intérieur et les professionnels de la rénovation se penchent sur ces questions lorsqu’ils entreprennent des projets résidentiels. Daniel Ian Smith, basé à San Francisco, doit prendre en compte les incendies de forêt pour ses clients de la région de la baie, ainsi que les autres facteurs qui contribuent à une maison en zone urbaine plus saine et plus sûre. « Pour les rénovations importantes des Victoriens de San Francisco, les nouveaux systèmes CVC avec filtration HEPA sont une évidence. Cependant, pour les projets de conception les plus simples, nous prévoyons toujours des purificateurs d’air autonomes dans chaque chambre et salon. Ils sont inestimables pendant la saison des incendies, mais il est de plus en plus évident qu’ils sont tout aussi utiles pour éliminer les polluants intérieurs courants tout au long de l’année », a-t-il commenté lors d’une discussion de groupe sur l’industrie du design sur Facebook. Ces solutions qu’il cite peuvent toutes répondre aux risques de PM.

Smith a également observé les impacts de l’élimination progressive des appareils à gaz en Californie pour les nouvelles constructions de maisons en tant que sensibilisation des clients aux polluants intérieurs. « Combinée à une discussion au niveau fédéral, l’inquiétude s’est propagée jusqu’à nos clients de la côte Est. » Il a noté que si le gaz est depuis longtemps la référence en matière de cuisson, l’induction s’avère une alternative attrayante pour ses clients. Cela peut aider à éliminer une cause d’exposition au NO2.

Le cabinet d’architecture Mithun, avec des bureaux à San Francisco, Seattle et Los Angeles, travaille fréquemment sur des projets multifamiliaux et à usage mixte à grande échelle. La principale Hilary Noll a souligné que les codes récents de la Californie et de la région de la baie exigent désormais des systèmes de ventilation et de filtration améliorés, ainsi que d’autres mesures proactives pour les bâtiments situés dans des zones ciblées de mauvaise qualité de l’air. « Beaucoup de nos projets de logements multifamiliaux ont installé MERV 13 avant que cela ne soit une exigence du code », a-t-elle partagé dans un e-mail.

« Une autre stratégie que nous utilisons est l’incorporation de systèmes de ventilation à récupération de chaleur ou d’énergie (VRC ou VRE) qui fournissent de l’air frais filtré en continu tout en tempérant l’entrée d’air avec l’évacuation pour améliorer le confort thermique intérieur ainsi que la qualité de l’air intérieur. Ceux-ci sont installés dans chaque unité résidentielle, dépassant la conformité au code de l’énergie », a-t-elle noté.

Noll a également commenté l’élimination du gaz naturel dans les systèmes et les appareils des bâtiments en faveur de l’électrification, qu’elle a citée comme « une autre stratégie éprouvée pour améliorer la qualité de l’air intérieur et en particulier les polluants associés à la combustion de combustibles fossiles, y compris le dioxyde d’azote ».

Stratégies de maintien du bien-être

Kim Levell conçoit pour les propriétaires de Tampa et de Chapel Hill, en Caroline du Nord, et a suggéré des pratiques de construction propres et des matériaux non toxiques dans une autre discussion de groupe de concepteurs sur Facebook. « J’ai des purificateurs d’air que je recommande. Les produits chimiques de nettoyage, les produits chimiques pour toujours, l’eau de mauvaise qualité, des choses comme les PFA et l’utilisation de toxines sont partout », a-t-elle déclaré. « Le dégazage des meubles et des produits de construction me préoccupe plus qu’une cuisinière à gaz correctement ventilée », a-t-elle ajouté.

Des études ont montré que de nombreux propriétaires n’utilisent pas leurs ventilateurs de cuisine parce qu’ils sont bruyants et inefficaces. Il existe donc des cuisinières à gaz qui devraient être correctement ventilées, mais qui ne le sont pas. De plus, certains ventilateurs qui peuvent à juste titre être décrits comme « fonctionnant » ne font que recirculer l’air dans la pièce.

Lorsque vous remplacez des appareils électroménagers par un professionnel du design comme Levell ou Smith dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, vous obtiendrez des conseils sur les modèles silencieux adaptés à votre surface de cuisson. Lorsque vous remplacez simplement des appareils électroménagers chez un détaillant, assurez-vous de vous renseigner sur l’appariement de votre table de cuisson ou cuisinière nouvelle (ou existante) avec un modèle correctement dimensionné et évalué qui gardera votre cuisine plus propre et plus sûre. En plus de profiter des avantages d’une maison plus saine et plus confortable aujourd’hui, cela pourrait également contribuer à votre santé dans les années à venir.